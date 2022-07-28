Бутырский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по закону об иностранных агентах. Он перестал маркировать свои социальные сети сообщением о том, что Россия признала его агентом, после того как уехал из страны. Об этом он сообщил в телеграме.

Смирнова внесли в реестр 29 сентября. В апреле он объявил о решении не маркировать свои посты, рассказывает "ОВД-Инфо". Сам он сейчас живёт в Литве.

Частных лиц стали включать в список СМИ-иностранных агентов в конце 2020 года, за это время в список попали 120 человек, в том числе многие журналисты Радио Свобода. Большинство из них пытались обжаловать свой статус и говорили, что несогласны с ним.

Практику введения такого статус критиковали журналистские организации, правозащитники и Управление верховного комиссара по правам человека ООН.