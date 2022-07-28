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Главного редактора "Медиазоны" оштрафовали по закону об иностранных агентах

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова по закону об иностранных агентах. Он перестал маркировать свои социальные сети сообщением о том, что Россия признала его агентом, после того как уехал из страны. Об этом он сообщил в телеграме.

Смирнова внесли в реестр 29 сентября. В апреле он объявил о решении не маркировать свои посты, рассказывает "ОВД-Инфо". Сам он сейчас живёт в Литве.

Частных лиц стали включать в список СМИ-иностранных агентов в конце 2020 года, за это время в список попали 120 человек, в том числе многие журналисты Радио Свобода. Большинство из них пытались обжаловать свой статус и говорили, что несогласны с ним.

Практику введения такого статус критиковали журналистские организации, правозащитники и Управление верховного комиссара по правам человека ООН.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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