Илье Красильщику заочно предъявили обвинение по статье о фейках

Журналисту и медиаменеджеру Илье Красильщику заочно предъявили обвинение в распространении "фейков о российской армии". Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Дело против Красильщика было возбуждено летом прошлого года. Поводом стал пост журналиста в инстаграме, рассказывавший о событиях в Буче под Киевом.
Сам Красильщик написал в твиттере, что обвинение ему было переквалифицировано на более тяжкую часть статьи, связанную с распространением "фейков" в интернете. Теперь ему может грозить до 10 лет лишения свободы. "За групповое изнасилование наказывают так же," - подчеркнул журналист.
В начале июля Красильщик был объявлен МВД в розыск. В августе Служба судебных приставов арестовала его банковские счета.
- Илья Красильщик — бывший главный редактор журнала "Афиша" и бывший издатель новостного сайта "Медуза". В 2022 году он запустил новое СМИ "Служба поддержки". Он живёт за границей России.
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