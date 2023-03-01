Илье Красильщику заочно предъявили обвинение по статье о фейках

Журналисту и медиаменеджеру Илье Красильщику заочно предъявили обвинение в распространении "фейков о российской армии". Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин. Дело против Красильщика было возбуждено летом прошлого года. Поводом стал пост журналиста в инстаграме, рассказывавший о событиях в Буче под Киевом.

Сам Красильщик написал в твиттере, что обвинение ему было переквалифицировано на более тяжкую часть статьи, связанную с распространением "фейков" в интернете. Теперь ему может грозить до 10 лет лишения свободы. "За групповое изнасилование наказывают так же," - подчеркнул журналист.

В начале июля Красильщик был объявлен МВД в розыск. В августе Служба судебных приставов арестовала его банковские счета.