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Археология. Будущее

Имя женщины. Эфир в 18:05

Ирина Левонтина и Ирина Фуфаева о том, как феминитивы меняют русский язык

"Авторка", "поэтка", "президентка" – в русский язык все активнее вторгаются новые феминитивы, вызывая ожесточенные споры и ненависть ревнителей языковой нормы. Что это – преходящая мода или тренд на языковое равноправие? И приведут ли феминитивы в языке к гендерному равенству в жизни?

Участвуют: Ирина Левонтина, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, и Ирина Фуфаева, научный сотрудник лаборатории социолингвистики РГГУ, автор книги "Как называются женщины". Эфир в 18:05.

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