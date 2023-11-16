Как они могут?! Они же свои!!

Провластный политолог Сергей Марков потрясен, что прокремлевские ресурсы Незыгарь и Brief опубликовали расследование, которое напрямую бьет по Дмитрию Пескову. Речь о бизнесе его дочери Лизы, но бьет конечно же по нему. Что это за игры своих против своих? А еще вот любимому соловьевскому соратнику Карнаухову травлю устроили. И тоже свои. Кстати, и сам Марков стал объектом похожей.

А также: кто вбивает клин между Украиной и Израилем? Да чего далеко ходить. Тот же Кремль. И как его хватает, и на своих, и на чужих. У нас в гостях военные эксперты Григорий Тамар и Михаил Притула. А также журналист-расследователь Илья Давлятчин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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