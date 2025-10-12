Как выжить под завалами. Киевлянин уцелел во время ракетной атаки

Николай Якименко жил в пятиэтажном доме в Киеве, по которому 28 августа 2025 года ударила российская ракета. Она обрушила подъезд дома. Тогда погибли более двадцати человек, соседей Николая. Он провел под завалами несколько часов – и выжил.

"Тут я лежал. И две кроватки, меньшая – детская, и новый диван, – рассказал Николай Якименко в интервью телеканалу "Настоящее время". – Ну, и – резко. Всё засыпало, всё в пыли. Я просто переживал, чтобы ребенок не задохнулся от пыли и штукатурки. И темно. А ребенок говорит: "Папа, мы вроде бы не в своей комнате. Это не наша комната". А на меня... панель упала, оперлась на диван".

Николая зажала плита от крыши дома, упала на ногу. Он вспоминает: в тот момент никто не паниковал. Чуть позже спасатели скажут ему, что это самое главное в такой ситуации.

"Не было паники, крика. Как-то так... И ребенок, конечно, молодцом держалась. Даже жену раскапывала", – вспоминает Николай.

Жену и ребенка из завалов вывел мужчина, который прибежал искать погибшую маму. Во время интервью Николай несколько раз его благодарит. Этот же мужчина и направил спасателей к Николаю.

"Вот это плита бетонная, – Николай показывает в телефоне фотографию, сделанную во время операции по его спасению. – И за правую руку они меня вытягивают".

– А вы могли двигаться?

– Нога одна – нет. Рука – до половины. И левая нога [могла].

"Здесь и шкаф-купе… За стенкой стояла микроволновка – так прилетела, аж возле уха [оказалась]", – рассказывает киевлянин.

Операцией командовал Вячеслав Таращенко – спасатель спецподразделения "Дельта". "Было довольно тяжело, потому что он находился в постели. Его прижало шкафом, и сверху были плиты. То есть, сложность в чём? Когда поднимаешь плиты, его поднимает этими гидравлическими пружинами в постели. И он прижимается опять к плите", – рассказывает Вячеслав.

Из-за постоянных российских ракетных обстрелов и атак беспилотников таких трагедий в Украине стало так много, что спасатели и медики уже хорошо знают, что нужно делать, когда человек оказался под завалами. Среди рекомендаций – держать возле постели фонарик, воду, аккумулятор для зарада телефона и свисток. Под завалами не использовать спички: часто повреждаются газовые трубы. Если конечность зажата – массировать ее.

"Основные ошибки – то, что люди сразу пытаются выбраться самостоятельно, – говорит Вячеслав Таращенко. – Об этом говорит инстинкт самосохранения, это очень классно. Но ошибка в том, что если человек оказался под завалами, он может сдвинуть какую-то несущую конструкцию, которой он прижат. Он же не видит всей обстановки сверху. И когда он что-то сдвинет – в этом и проблема – он повредит всю конструкцию в целом, и его может прижать дополнительный вес".

Важно давать о себе знать. Лучше всего бить чем-то по металлу – он звенит. Если кислорода достаточно – кричать, свистеть, особенно в минуты тишины, которые организовывают спасатели во время разборов завалов.

Психологи, в свою очередь, констатируют: человеку под завалами очень важно не терять самообладание. "Наш мозг состоит из двух полушарий. Правое отвечает за эмоции, а левое – за логическое мышление. И нам нужно включить конструктив и выключить эмоцию, чтобы выжить", – говорит психолог главного управления спасателей в Киеве Любовь Кирнас.

Есть множество практик, которые помогают оставаться спокойным в стрессовой ситуации. Психологи советуют попрактиковаться заранее. "Например, упражнения на дыхание, – объясняет Любовь Кирнас. – Мы представляем квадрат или рисуем его на ладошке, чтобы легче было визуализировать. Каждая сторона отвечает за действие. К примеру, начинаем с какой-то стороны квадрата – и выдыхаем воздух, считая до четырех. Следующая сторона квадрата – задерживаем воздух, считая до четырех. Третья сторона квадрата – вдыхаем воздух от одного до четырех".

Николай Якименко признается, что всех этих советов не знал. Он говорит: вообще не думал, что такое может с ним случиться. Сейчас семья живет у знакомых. Николай много рассказывает, его сложно остановить. Он выжил, но продолжает переживать: "На работу вышел... Будем потихоньку, копеечка к копеечке, дальше жить. Но, если честно, с этими тревогами... Раньше, если где-то бахнуло, то не так уж и боялся. А сейчас реально страшнее, чем было до этого. Не знаю. Как-то переборем. Слава богу, что живые".