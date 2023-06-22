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Карлов университет открывает магистратуру на русском языке

Карлов университет в Праге

Карлов университет в Чехии аккредитовал магистерскую программу имени Бориса Немцова "Российские исследования". Об этом сообщил Фонд Бориса Немцова.

Программа нацелена на всестороннее изучение России и бывших советских республик. Студенты будут изучать их политические режимы, роль церкви, внешнюю политику, экономическое положение, состояние общества и СМИ.

Обучение будет вестись на русском языке, отдельные предметы – на английском. Программа рассчитана на два года. Стоимость обучения – около 4,7 тысячи евро в год, Фонд готов предоставить стипендии нескольким поступившим. Заявки можно подавать с начала июля.

По словам главы Фонда Жанны Немцовой, программу создали в ответ на разрушение гуманитарного образования в России и растущего запроса на изучение региона в условиях российской военной агрессии против Украины.

  • После начала войны российские власти усилили своё вторжение в систему образования: из вузов были уволены десятки преподавателей с оппозиционными взглядами, учреждения регулярно отчисляют студентов за антивоенные выступления.
  • Кроме того, после начала войны на журфаке МГУ отказались от модуля "Политическая журналистика", ВШЭ убрала академический трек "Права человека и демократическое управление", СПбГУ закрыл факультет свободных наук и искусств, а РАНХиГС исключила программу Liberal Arts.
  • Бывшие преподаватели последней открывают трёхгодичный бакалавриат Liberal Arts & Sciences в Черногории – на черногорском, русском и английском языках.

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