Карлов университет открывает магистратуру на русском языке

Карлов университет в Чехии аккредитовал магистерскую программу имени Бориса Немцова "Российские исследования". Об этом сообщил Фонд Бориса Немцова.

Программа нацелена на всестороннее изучение России и бывших советских республик. Студенты будут изучать их политические режимы, роль церкви, внешнюю политику, экономическое положение, состояние общества и СМИ.

Обучение будет вестись на русском языке, отдельные предметы – на английском. Программа рассчитана на два года. Стоимость обучения – около 4,7 тысячи евро в год, Фонд готов предоставить стипендии нескольким поступившим. Заявки можно подавать с начала июля.

По словам главы Фонда Жанны Немцовой, программу создали в ответ на разрушение гуманитарного образования в России и растущего запроса на изучение региона в условиях российской военной агрессии против Украины.