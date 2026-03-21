Карты в руках Путина. Война в Иране и политическая игра Кремля

Высокие цены на нефть? Есть. Сокращение поставок американского оружия Киеву? Есть. Отвлечение внимания Вашингтона от продолжающейся войны в Украине? Есть. Беспокойство Европы по поводу цен на энергоносители? Есть. Напряженность на Западе? Есть.

Спустя три недели после начала воздушных ударов США и Израиля по Ирану режим Исламской республики, ближайший партнер России на Ближнем Востоке, с трудом обороняется, региональная политика перевернута с ног на голову, а Москва вынуждена беспомощно наблюдать за происходящим со стороны. Однако нельзя сказать, что в Кремле сильно недовольны.

"Я считаю, что это усложняет ситуацию с безопасностью и экономикой в Европе. И это отвлекает [президента США Дональда] Трампа от Украины. Но всё вместе создает ощущение, что у Москвы появляется гораздо больше свободы действий", – говорит Сэм Грин, эксперт по России, профессор российской политики в Королевском колледже Лондона.

Европейские политики "могут начать отход от безоговорочной поддержки Украины и твердой позиции в отношении России, – отмечает Грин в интервью Радио Свобода. – Именно это дает Владимиру Путину дополнительный импульс".

В расчетах Кремля относительно последствий войны с Ираном цены на нефть являются ключевой переменной.

Экспорт нефти и газа подпитывал и финансировал полномасштабную войну России против Украины, которая длится уже пятый год. Западные санкции постепенно сокращают эти доходы, отчасти из-за введенного ценового потолка, ограничивающего объем средств, которые Россия может получить из этого источника.

Подрыв единства

Но война с Ираном привела к резкому росту цен на нефть, а это означает больше денег для Москвы и ее войны против Украины. Для Путина это благоприятное развитие событий, учитывая, что российская экономика переживает трудности и может впасть в рецессию. "Высокие цены на энергоносители могут не только стать спасательным кругом для российской экономики, но и начинают подрывать единство стран, поддерживающих Украину", – отмечает Катя Бего, старший научный сотрудник Европейской программы Chatham House.

По ее словам, "если энергетический кризис на Ближнем Востоке сохранится и еще более усугубится, скорее всего, все больше европейских лидеров начнут высказываться в этом ключе, и от общего курса будут отклоняться уже не только такие страны, как Венгрия и Словакия".

Кроме того, на фоне недовольства американцев высокими ценами на бензин администрация Дональда Трампа ослабила антироссийские санкции, позволив третьим странам приобретать часть российской нефти, которая уже находится на танкерах в разных уголках мира.

"Идеальный сценарий для Москвы в отношении войны на Ближнем Востоке – это не быстрая победа [США и Израиля] и не катастрофическая эскалация, а конфликт умеренной продолжительности и интенсивности, который поддерживает высокие цены на нефть, не нанося при этом значительного ущерба мировой экономике", – отмечает в своем посте на X Александра Прокопенко, бывший советник Центрального банка России.

"Выигрывает от этой войны Путин, наполняющий свою казну нефтяными долларами и рассчитывающий на сокращение поддержки Украине", – заявил на этой неделе в интервью CNN Ричард Ширрефф, бывший британский генерал и экс-заместитель командующего войсками НАТО. Европа и Канада, по его мнению, "обязательно должны удвоить усилия…, увеличив поддержку Украины".

Министр финансов США Скотт Бессент защитил решение предоставить исключение для покупки российской нефти, заявив, что эта мера "имеет узкую направленность" и "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

"Временное повышение цен на нефть – это краткосрочное явление, которое в долгосрочной перспективе принесет огромную пользу нашей стране и экономике", – заявил Бессент в сообщении, опубликованном в соцсети X.

Белый дом отказался от комментариев.

"Есть опасность разозлить Вашингтон"

Одной из главных причин, по которой Украина смогла защитить себя от российских войск, является западное вооружение. Прежде всего американское: Вашингтон, среди прочего, поставлял Киеву системы противовоздушной обороныдля борьбы с российскими ракетами и дронами.

Но ситуация меняется по мере того, как США, Израиль и ряд стран Персидского залива противостоят ответным ударам Ирана, используя десятки своих противоракетных и противобеспилотных систем. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Персидского залива только за три дня выпустили более 800 ракет "Пэтриот" американского производства.

Чем сильнее истощаются запасы США, тем меньше оружия остается для Украины.

Это хорошо для Москвы, которая продолжает наносить удары не только по позициям украинских войск, но и по энергетической инфраструктуре и электростанциям. Киеву всё труднее держать оборону. "Для Путина затяжная война в Иране – это плюс, – сказал Зеленский в интервью BBC. – Помимо цен на энергоносители, это означает истощение резервов США и потенциала производителей средств ПВО".

Вдобавок после нескольких раундов зашли в тупик переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США. На прошлой неделе один из главных посланников Кремля Кирилл Дмитриев полетел во Флориду, чтобы встретиться с американскими представителями, курирующими мирные переговоры по Украине – Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Дмитриев позже охарактеризовал переговоры как "продуктивные". Двумя днями позже министерство финансов США объявило об отмене санкций в отношении российской нефти.

По словам Сэма Грина, если администрация Трампа будет отвлечена войной с Ираном, это может открыть больше возможностей для Европы, которая в целом считается более лояльной к Украине. "Я думаю, что это действительно нервирует Москву, но в то же время [россияне] идут по очень тонкой грани, пытаясь оставаться вовлеченными в переговорный процесс, но не уступая при этом ничего, – сказал он. – Всегда есть опасность, что в конечном итоге ты разозлишь Вашингтон".

Снижение влияния

По мнению экспертов, самой большим негативным изменением для Кремля в связи с войной США и Израиля против Ирана является потеря влияния в регионе. Москва уже испытала массу неприятных эмоций после краха режима Башара аль-Асада в Сирии в декабре 2024 года. Ведь Россия годами вкладывала ресурсы в укрепление своего военного присутствия в этой стране.

Затем в январе этого года американские войска вторглись в Каракас и захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро, еще одного союзника Москвы. "Это еще один случай, когда Кремль не смог по-настоящему поддержать своего союзника в час беды и [продемонстрировал] свою практически полную беспомощность, – говорит Катя Бего. – Еще один режим, связанный с Кремлем, оказался в ситуации, угрожающей его самому существованию".

"Влияние России на [Ближнем Востоке], похоже, неуклонно снижается и в обозримом будущем будет продолжать снижаться, – считает Мария Энгквист, директор программы по изучению России и Евразии в Шведском агентстве оборонных исследований. – На данный момент у Москвы очень ограниченные возможности для управления этой ситуацией".

Россия не полностью отказалась от помощи Ирану; по имеющимся данным, Москва предоставляет режиму Исламской республики разведывательные данные и, возможно, конфиденциальную информацию о потенциальных целях. Это помогло Ирану нанести удары, например, по представительству ЦРУ в Эр-Рияде.

"Оба случая – Венесуэла и Иран – подчеркивают практические трудности, с которыми сталкивается российское руководство при реализации своих стратегических амбиций, – отмечает Энгквист. – Это, вероятно, подорвет доверие [партнеров] к России".