Лучшее предложение

"Мы очень долго терпели, когда украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, серьёзно. Это правда. В ответ украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнёрам", - заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которая прошла в Пекине: там оба политика участвуют в китайских торжествах по случаю 80-летия победы над Японией. Путин и Фицо обсудили, помимо прочего, и недавние удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба", которые раздражают как Кремль, так и немногие европейские страны, поддерживающие с ним благожелательные отношения – Словакию и Венгрию. При этом вряд ли утверждения Путина о "сдержанности" России соответствуют действительности: армия РФ достаточно регулярно и не первый месяц бьет по объектам энергосистемы Украины.

Как бы то ни было, тема энергетики и нефтегазового экспорта действительно волнует Путина. В ходе его нынешнего визита в Китай "Газпром", который показывает убытки после потери европейского рынка на фоне войны в Украине, и китайская CNPC подписали меморандум о строительстве трубопровода "Сила Сибири - 2" для поставок газа с месторождений Ямала. Подпись под соглашением с российской стороны поставил один из влиятельных приближенных Путина – шеф "Газпрома" Алексей Миллер. "Сила Сибири - 2" - самый важный и амбициозный экспортный проект "Газпрома". Его строительство позволит компании частично заместить экспорт газа в Европу. До этого стороны не могли договориться, так как Китай требовал продавать сырье по ценам, близким к внутрироссийским, писала Financial Times.

У другого друга Путина, Игоря Сечина, тоже проблемы. Чистая прибыль "Роснефти" в 1 полугодии 2025 года упала в 2,3 раза. В числе причин Сечин назвал снижение цен на нефть на мировых рынках и дисконты на российскую нефть.

