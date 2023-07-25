Креста на них нет

Что Путин отмаливал на Валааме? Разрушение крупнейшего храма Одессы? Он вообще верит, что его грехи могут быть ему спущены? А он понимает, что совершает грехи? И наказывает ли Господь за грехи, которые сам человек никакими грехами не считает? А Лукашенко? Ему зачем вся эта "божеская" компания? Зачем он едет с Путиным на Валаам, еще и целуя сразу после него стекло, за которым лежат мощи преподобных Сергия и Германа? Не брезгует. А также: способен ли патриарх Кирилл хоть в одном своем выступлении не поощрять войну? Или за ним следят, чтоб поощрял обязательно? В гостях: Григорий Михнов-Войтенко, священнослужитель, Дмитрий Саввин, историк РПЦ, Александр Харебин, публицист. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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