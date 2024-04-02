Лукашенко угрожает Западу

Виталий Портников: Александр Лукашенко призывает белорусов готовиться к войне. В Кремле, по мнению экспертов, продолжают рассматривать территорию Беларуси как плацдарм не только для возможного нового нападения на Украину, но также и для агрессии против стран Балтии. В связи с этим принадлежащий Польше и Литве так называемый Сувалкский коридор, отделяющий Беларусь от Калининградской области России, называют самым уязвимым местом НАТО и следующей целью Владимира Путина. Захватив контроль над Сувалкским коридором, можно отрезать балтийские страны от континентальной Европы.



Почему Александр Лукашенко в последнее время все чаще публично говорит о подготовке Беларуси к войне? С кем намерена воевать Беларусь? В студии Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики, на связи Наталья Радина, белорусская журналистка, главный редактор сайта "Хартия-97".

Корреспондент: В марте Александр Лукашенко подписал указ "О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени" и призвал белорусов готовиться к войне "ментально и стратегически". Как отмечают эксперты, любые военные действия с территории Беларуси возможны лишь при участии России. Беларусь может рассматриваться Кремлем как плацдарм не только для возможного нового нападения на Украину, но также для агрессии против соседних государств – членов НАТО.

Александр Лукашенко призывает белорусов готовиться к войне

С 11 марта в Беларуси проходит очередная проверка боеготовности Вооруженных сил. Минск назвал проверку ответом на продолжающиеся в регионе учения Североатлантического союза с участием подразделений Литвы и Польши. 26 марта Лукашенко посетил расположения белорусских военных на границе с Литвой. Во время разговора с командующим войсками Северо-западного оперативного командования Александром Науменко на одном из тренировочных полигонов он обсудил возможность захвата Сувалкского коридора, пригрозив участвующим в маневрах НАТО Польше и Литве.



По данным литовской разведки, продолжая выделять огромные ресурсы на войну в Украине, Москва готовится и к долгосрочной конфронтации с НАТО. Российская армия наращивает силы в регионе Балтийского моря и осуществляет структурные и командные изменения в Калининградской области и на западе РФ.

Виталий Портников: Со стороны Лукашенко это просто игра или продолжение гибридной войны, которой Беларусь и России уже не первый год занимаются по отношению к Польше и странам Балтии?



Евгений Магда: Я думаю, это стремление Лукашенко сохранить свое политическое лицо или его остатки в том виде. Он вряд ли может вести самостоятельную политику в данном вопросе, потому что белорусская армия не имеет соответствующих возможностей. Трудно представить себе, что он сам по себе решил угрожать Литве, которая все-таки является членом НАТО. Я достаточно скептически оцениваю уровень боеспособности белорусских ВС: с момента провозглашения независимости они никогда нигде не воевали. Их единственная операция была в январе 2022 года в Казахстане, куда полетело небольшое подразделение.



Впрочем, две недели назад журнал "Forein Policy" написал, что российское тактическое ядерное оружие теперь размещено в Осиповичах, соответственно, Лукашенко может почувствовал прилив бодрости и оптимизма. Он же год назад, когда Путин заявил о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, начал продвигать тему, что мы вдвоем с Владимиром Владимировичем будем одновременно нажимать на кнопку и диктовать наши условия.

По данным литовской разведки, Москва готовится и к долгосрочной конфронтации с НАТО

Виталий Портников: Действительно ли Лукашенко может руководить чем-то совместно с Путиным, или он просто выполняет указания из Москвы, демонстрируя, что граница Беларуси со странами ЕС и НАТО нестабильна?



Наталья Радина: Лукашенко – абсолютная марионетка Кремля, он будет выполнять все приказы Путина. Беларусь уже 30 лет – военный плацдарм России. Поэтому я не исключаю никаких провокаций с белорусской территории как в отношении стран Балтии, так и в отношении Польши, а также повторного нападения на Украину с территории Беларуси. Из различных источников в белорусской армии известно, что ожидается прибытие в Беларусь новых мобилизованных из России. И в отличие от прошлых лет, когда на территории Беларуси проходило обучение российских военнослужащих, которые потом через Россию шли в Украину, в этот раз они могут к концу года сразу вполне подготовленными пойти туда с территории Беларуси.

Что касается военных учений на границе с Литвой, меня настораживает даже информация из открытых источников. В этих учениях приняли участие подразделения 19-й механизированной белорусской бригады (артиллерийские, зенитно-ракетные), но известно, что эта бригада недавно была укомплектована 5 тысячами призывников, то есть она увеличивается до масштабов военного времени. Откуда взялись эти 5 тысяч только в одной бригаде, если в среднем ежегодно в белорусскую армию призывается порядка 10 тысяч человек? Где гарантия, что это не россияне? Мы видим, что действительно идет подготовка к большой войне. Мы должны понимать, что никто не будет захватывать один Сувалкский коридор, будут захватывать все страны Балтии.



Виталий Портников: Насколько в Киеве готовы к возможному новому нападению со стороны белорусско-украинской границы?



Евгений Магда: Российские войска в начале 2022 года оказались в Беларуси под легендой объявленных Лукашенко учений "Союзная решимость", а потом двинулись в Украину. С марта по октябрь 2022 года с территории Беларуси по Украине было выпущено несколько сотен ракет, потом запуски прекратились. Я предположу, что сейчас момент вторжения в Украину связан с намного большими проблемами, ведь более двух лет линия белорусско-украинской границы превращается в укрепленную зону. Мосты либо взорваны, либо заминированы, рельеф местности также не предполагает больших возможностей для маневров. В таких планах есть определенная доля самоубийственности.



Наверное, в этом контексте Путин заинтересован в том, чтобы действовать против Украины руками белорусов. Но я сомневаюсь, что белорусские военные, от рядового до генерала, готовы идти на Украину. Я полагаю, что их готовность идти против государств НАТО может быть выше, потому что и российская, и белорусская пропаганда рассказывают не только об агрессивном блоке, но и о том, что литовцы и поляки трусы, что им достаточно один раз дать по морде, и на этом все закончится. Поэтому – да, вариант переодевания россиян в белорусскую форму стоит рассматривать как один из достаточно вероятных.



Виталий Портников: А можно рассчитывать на то, что белорусские военнослужащие готовы к любой войне, учитывая настроения в самом белорусском обществе? Ведь поддержка войны в России и в Беларуси – это совершенно разные социологические категории.

Беларусь уже 30 лет – военный плацдарм России

Наталья Радина: Конечно. Поэтому я не соглашусь с Евгением относительно того, что белорусские военные с охотой пойдут воевать против литовцев или поляков. Пропаганда в одинаковой степени агрессивно работает и против украинцев, и против литовцев, и против поляков. В новостях белорусского телевидения каждый день рассказывают о "нацистах из Украины". Белорусские военные вообще не хотят вообще воевать – это я точно могу сказать. Если пойдут, то исключительно по приказу и под принуждением, но они прекрасно знают, какие будут последствия. Другое дело, что не обязательно отправлять армию. Я предполагаю, что для начала из Беларуси вполне могут просто ударить по Украине тактическими ядерными ракетами.



Евгений Магда: Я думаю, никто ни в штаб-квартире НАТО, ни в странах – участницах альянса не имеет иллюзий на тему возможного самостоятельного решения Лукашенко в этом вопросе. Хочу напомнить, что в сентябре 2022 года тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный подчеркнул, что даже тактический ядерный удар не сломает нашей воли к сопротивлению. Но как поступят страны НАТО, если они попадут под ракетный удар?



Виталий Портников: Со времени белорусского восстания против фальсификации президентских выборов прошло уже почти четыре года. Лукашенко продолжает укреплять свой режим, прежде всего, как авторитарный. Насколько белорусское общество может повлиять на решения собственной власти в этих условиях?



Наталья Радина: В условиях тотального террора в стране общество повлиять не может. И даже армия, которую могут направить воевать в Украину, к сожалению, не способна на протесты. Единственное, что они могут делать, если все-таки окажутся на территории Украины, это сдаваться в плен. Должно быть внешнее воздействие на режим Лукашенко, иного пути нет. Мы говорим о необходимости усиления санкций в отношении этого режима, чего Запад пока не делает. Кроме того, нужно думать о военных путях нейтрализации угрозы, исходящей с территории Беларуси. Необходимо заранее думать о том, какие превентивные шаги предпринять.

Должно быть внешнее воздействие на режим Лукашенко

Виталий Портников: Мне кажется, что для многих политиков стран НАТО Беларусь – это не совсем суверенное государство, а скорее продолжение России.



Евгений Магда: Я думаю, сам modus operandi НАТО не предполагает превентивных решений. Сейчас идея оторвать Беларусь от России рассматривается. Но превратить Беларусь из того, что называют российским балконом, хотя бы в нейтральное государство достаточно сложно. И мы, имея более тысячи километров общей границы с Беларусью, убедились на собственном примере, что без демократической Беларуси нет безопасной Европы.



Наверное, в этой ситуации нужно предлагать комплекс разных решений, в том числе искать подходы к тем, кто сегодня является компонентами режима Лукашенко. Он же тоже не вечен, а люди из его свиты так или иначе должны думать и о собственном политическом и человеческом будущем.

Виталий Портников: Может быть, люди, окружающие Лукашенко, – это уже часть российской, а не белорусской системы управления?



Наталья Радина: Соглашусь: к сожалению, даже смерть Лукашенко сегодня ничего не решит, власть все равно будет пророссийской, будет какой-то очередной кремлевский ставленник. Поэтому я бы здесь думала над разработкой собственных сценариев. Например, Украине я могла бы посоветовать создавать белорусскую дивизию на базе полка Калиновского, серьезно думать о том, что рано или поздно вопрос освобождения Беларуси встанет ребром и это надо будет делать.

Даже смерть Лукашенко сегодня ничего не решит, власть все равно будет пророссийской

Виталий Портников: Лукашенко за эти годы изменил образ страны. В 2020 году Беларусь воспринималась в мире, как страна, народ которой восстал против авторитарного режима. В 2024 году Беларусь – это страна-соучастница с молчаливым населением.



Евгений Магда: Есть еще интересный факт: в 2023 году доходы белорусов благодаря российским военным заказам стали самыми высокими за все время независимости страны. За пределами страны те, кто не хочет ассоциировать себя с Беларусью: это максимум 10% от общего количества жителей. Но предположить возможность демократического транзита власти в Беларуси в нынешней ситуации может, по-моему, только любитель фантастики. Поэтому возникает вопрос, насколько реалистичен транзит власти в 2025-м, когда будет очередная имитация президентских выборов. Если раньше более активно говорили о возможном сценарии передачи власти, о том, что Лукашенко станет белорусским елбасы, то сегодня, после известных событий в Казахстане шансов на это становится все меньше и меньше.



Виталий Портников: Не может Владимир Путин предложить Александру Лукашенко, как какому-нибудь российскому губернатору, просто написать заявление об уходе и выдвинуть на пост президента страны другого человека, который больше устроит Кремль?



Наталья Радина: Я думаю, он пока останется у власти. Все же зависит от войны, от того, какие шаги будет предпринимать кремлевский режим. Совершенно очевидно, что война будет продолжаться и оба диктатора будут в ней активно участвовать. Возможны различные неожиданные события.



Виталий Портников: Возможно ли что-то, чего белорусская власть не может предусмотреть, в том числе в российско-украинском противостоянии?

У белорусов одна мечта – освободить собственную страну

Евгений Магда: Если Лукашенко исчезнет, то вместо него в Минске появится Лукашенко.2rus, то есть еще более пророссийский. Когда я говорю об этом в Украине, меня спрашивают: что, может быть еще более пророссийский?! Я говорю: запросто. А вот если Путин исчезнет неожиданно и в Москве все будут захвачены дележкой власти и созданием нового Путина, как нового Франкенштейна, тогда у Беларуси может быть какой-то шанс.



Виталий Портников: Кстати, эта идея, что после Лукашенко может появиться нечто худшее, мне кажется, определяла украинскую политику по отношению к Беларуси на протяжении целых трех десятилетий. Даже нынешний президент Владимир Зеленский одним из первых своих шагов на этом посту фактически избрал диалог с Лукашенко в формате такого колхозного актива, на котором оба президента расцеловывались еще в 2019 году.



Наталья Радина: К сожалению, все президенты Украины, даже приходившие к власти после мирных революций и не очень мирных Евромайданов, потом, наплевав на все принципы, налаживали сотрудничество с белорусским диктатором. 2022 год показал, к чему может привести такая политика сотрудничества с диктатурой. Мы предупреждали, что неизбежно нападение с территории Беларуси, если Путин начнет полномасштабную войну против Украины. На нас смотрели, как на безумцев: мы же договорились с Лукашенко, он же нам обещал! Шла торговля нефтепродуктами, они в огромном количестве закупались в Беларуси, в том числе и после 2020 года; когда необходимо было вводить санкции против диктатора за разгон массовых демонстраций, за убийства людей, это не было сделано. И вот наступил 2022 год.



Виталий Портников: Можно ли говорить, что сейчас в украинском руководстве изменяется политика по отношению к Беларуси? Ведь особых контактов с белорусской оппозицией у Киева не было даже после 2020 года, а сейчас появился посол по особым поручениям, который раньше возглавлял посольство Украины в Республике Беларусь, и он может позволить себе контакты с руководством белорусских оппозиционеров.



Евгений Магда: Это, по крайней мере, формализация этих отношений. Дипломатические отношения между нашими странами до сих пор не разорваны, хотя и заморожены. Вектор официального Киева – белорусские демократические силы, которые переживают не самые простые времена, но при этом остаются единственным партнером. Участие в боевых действиях на стороне Украины нескольких сотен белорусских добровольцев в значительной мере спасает имидж Беларуси от полной дискредитации в глазах обычного украинца.

2022 год показал, к чему может привести политика сотрудничества с диктатурой

Наталья Радина: Я встречалась с Игорем Кизимом, мы говорили о том, каким может быть сотрудничество официального Киева с белорусскими демократическими силами. В том числе господин посол спрашивал, каким образом можно увеличить количество белорусских добровольцев, воюющих в Украине. Я на это ответила, что белорусы, конечно, хотят помочь Украине, очень многие белорусы погибли в горячих точках и под Бахмутом, и под Угледаром, и в Северодонецке, но у всех белорусов, идущих в Украину, одна мечта – освободить собственную страну.



Если раньше президент Зеленский говорил, что у белорусских добровольцев будет такая возможность, то сейчас официальный Киев отмалчивается на эту тему. Возможно, есть какие-то тайные переговоры с белорусскими властями, но тут уже, извините, тогда надо определяться: или вы хотите создать серьезное белорусское подразделение на территории Украины и получить помощь со стороны белорусов, или вы будете дальше договариваться с режимом Лукашенко. Во втором случае, конечно же, белорусы не пойдут воевать в Украину в большом количестве.



Виталий Портников: Какой трек победит?



Евгений Магда: Я думаю, победит трек осторожности. У Украины до сих пор нет стратегии в отношении Беларуси, а без этой стратегии обещать возможность участия в интервенции на территории соседнего государства означает делать достаточно неустойчивыми свои позиции в глазах международных партнеров. Я не слышал о том, что подобная интервенция готовится со стороны Польши или Литвы. Кто мог однозначно предположить, что мы будем жить в условиях самой большой войны в мире после 1945 года? А мы уже в них живем. Поэтому ничего нельзя исключать.