"Маленький винтик" Илья Кива. Аферы и смерть скандального политика

"Я маленький винтик". "А полиграф готов пройти меня?" "Во время пути не обращай внимания на пыль, которая падает на твои ботинки". "Послушайте! Мы живём – пока – в украинском государстве и живём по украинским законам". "Мой дед был отправлен во Львов, где его расстреляли местные жители. Дед выжил".

Человек, который делал эти заявления, фигурировал в коррупционных скандалах, привязывал военнослужащих к столбам на несколько суток, дрался и постоянно попадал в неприятности. Когда-то он кричал с трибуны "Слава Украине!", хотел расстреливать "путешественников в "ДНР" и уничтожать "любителей "русского мира", а позднее поздравлял Путина с днём рождения и всячески оправдывал российскую агрессию России против Украины.

Чем ещё, помимо бесконечных мемов, скандалов и противоречий, запомнился бывший полицейский, экс-региональный глава "Правого сектора", бывший депутат Верховной рады Украины, кандидат в президенты Украины, экс-помощник министра внутренних дел Арсена Авакова и в прошлом член пророссийской партии ОПЗЖ Илья Кива, убитый в Подмосковье 6 декабря?

"Он был министром, домоуправом, офицером". Стремительный карьерный рост Кивы

Илья Кива родился 2 июня 1977 года в Полтаве. До 2003 года учился в Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме на специальности "Обслуживание и ремонт нефтяных и газовых промыслов", после – в Полтавском государственном педагогическом институте.

В его родном городе о Киве отзывались по-разному. Кто-то считал его "решалой" из девяностых, тесно связанным с местным криминальным миром. Кто-то называл его "набожным патриотом и борцом за здоровый образ жизни".

С 2005 по 2008-й Кива был директором и главным бухгалтером ООО "Укрсвязьмонтаж", потом работал на Донецкой железной дороге, параллельно окончив Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", а в 2010 году стал начальником Промывочно-пропарочной станции "Новозолотарёвка".

С 2010 по 2011 год был заместителем начальника отдела ремонта и строительства большой кольцевой дороги Службы автомобильных дорог в Киевской области, после чего стал заместителем начальника Управления по делам защиты прав потребителей в Полтавской области, где попал в свой первый коррупционный скандал.

Киву задержали в ресторане 27 сентября 2011 года. В тот же день вместе с деньгами, предназначавшимися для Ильи Кивы, был задержан его брат Дмитрий. Согласно материалам дела, Кива вымогал у местных предпринимателей взятку в размере полутора тысяч долларов. В декабре 2013 года Октябрьский райсуд Полтавы признал его виновным и назначил мягкое наказание в виде штрафа в 10 тысяч гривен, а также запретил год занимать государственные должности.

Имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм

Среди смягчающих обстоятельств суд отметил, что Кива "находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом "последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности", является инвалидом 2-й группы, имеет болезненное состояние здоровья вследствие перенесенных закрытых черепно-мозговых травм".

Сам Кива всячески отрицал проблемы со здоровьем. Только 28 ноября 2019 года он рассказал в интервью, что проблемы всё-таки были: эпилепсия, которая проявилась в 2011 году во время нахождения в СИЗО и якобы прошла в 2012–2013 годах. Ходили слухи, что Кива купил справку о здоровье.

Помимо этого Кива занимался реабилитацией подростков, прошедших исправительные колонии. Он также руководил фондом по защите прав осуждённых "Освобождение" и был президентом Всеукраинской федерации дворового спорта.

Илья Кива вышел на свободу в самый разгар "революции достоинства", как в Украине называют события конца 2013-го –начала 2014 года, которые привели к свержению пророссийского президента Виктора Януковича. Там он знакомится с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем. Уже в марте 2014-го Кива стал руководителем полтавского центра ПС, но успел побывать и региональным политическим лидером "Сектора" на востоке Украины. В сферу его влияния входили Полтавская, Харьковская, Донецкая и Луганская области. На майских президентских выборах Кива был доверенным лицом Яроша, который тогда набрал лишь 128 тысяч голосов (0,7%).

О недолгой карьере Кивы в "Правом секторе" рассказывает бывший военнослужащий ВСУ, политик, экс-депутат Верховной рады (2014–2019), член украинской делегации в ПАСЕ и глава информационного отдела ПС с февраля по декабрь 2014 года Борислав Берёза:

"Илья Кива был классическим конформистом. В "Правый сектор" его привёл Андрей Артёменко (депутат Верховной рады в 2014–2017 годах. Известен тем, что передал США "план решения конфликта в Украине", который предусматривал отмену санкций в отношении России, вывод российских войск из Донбасса и проведение референдума о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет. После этого Рада прекратила его депутатские полномочия. – РС).

Когда Кива пришел в "Правый сектор", он пытался "рейдернуть" исполком организации, и когда ему это не удалось, он просто растворился моментально. Фактически единственное, что тогда я понял очень быстро: Кива ориентируется только на деньги, и ему показалось, что с помощью "Правого сектора" он может их зарабатывать. Когда он понял, что тут ему ничего не обломится, он покинул организацию".

После этого Кива возглавил добровольческий батальон "Полтавщина" патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины и отправился в Донбасс. Основу подразделения должны были составить батальон "Полтава", рота "Кременчуг" и рота "Мирный". Тогда же Киву полностью амнистировали по делу о взятке. Советник министра МВД Арсена Авакова Антон Геращенко позже пояснил, что приговор Киве был политически мотивирован, и добавил, что "во время режима Януковича таким образом преследовали патриотов".

Кива ориентировался только на деньги

С первых же дней после назначения Кивы на должность комбата у него начались разногласия с сослуживцами. Их возмутил факт того, что у Кивы были проблемы с законом, но зато не было воинского звания и опыта службы в армии. Помимо этого Киву обвиняли в том, что он применял к подчинённым насилие, якобы "борясь с алкоголизмом". "Я им угрожал физической расправой, пристегивал их к столбам на дороге наручниками, и они у меня стояли по двое суток, для того чтобы они протрезвели и им стало стыдно, мало того, я их еще и фотографировал и отсылал фотографии родным", – признался он спустя несколько лет.

В итоге батальон "Полтавщина" спустя меньше чем два месяца с момента создания, в октябре 2014 года, был расформирован. Сам Кива объяснил эту неудачу так: "Батальон наполовину состоял из бывших ментов, которые пришли туда просто пересидеть на блокпостах. Они знали, что меня отправят на самый тяжелый участок. Я им сразу сказал: "Мы идем на войну умирать".

На вопрос журналиста Дмитрия Гордона о том, что он чувствовал, убивая людей, Кива ответил: "Азарт". А на вопрос, скольких он убил, ответил, что "мог бы и больше". Некоторые военнослужащие, однако, ставят боевые заслуги Кивы под сомнение.

10 декабря 2014 года Илья Кива приказом главы МВД Арсена Авакова, которого называют патроном скандального политика, был назначен заместителем начальника УМВД в Донецкой области. Проработал он там недолго, но успел выступить с громким призывом расстреливать автобусы с "сепаратистами, путешественниками в "ДНР". Уже в июне 2015 года он был назначен на ту же должность, но уже в Херсонской области.

По одной из версий, Киву перевели из Донецкой области, потому что он и начальник МВД Донецкой области Вячеслав Аброськин "не сработались, как два амбициозных человека, любящих быть в центре внимания". Сам Кива утверждал, что боролся с контрабандой, которую "крышевал" Аброськин. Другие источники считают, что именно Кива пытался "подмять под себя" оборот контрабанды.

При переводе в Херсонскую область Киве также досрочно присвоили звание подполковника милиции (с ноября 2015 года в Украине она стала называться полицией). Там он, по информации "Украинской правды", тоже пытался "крышевать" пропуск фур, но "там оказались принципиальные ребята, которые ему быстро объяснили, что это не зона АТО".

Я знаю, что такое трава, я могу рассказать про то, как влияет кокаин

Помимо этого Киву обвиняли в том, что он избивал водителей грузовиков, которые якобы везли контрабанду на территорию аннексированного Крыма. Один из таких водителей, Виктор Суворов, публично заявил об избиении. Кива опроверг это обвинение и сказал, что если бы он и правда избил человека, то тот бы не выжил.

С октября 2015 года по май 2016 Кива занимал должность руководителя Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины. Находясь на этом посту, Кива рассказал изданию "Новое время", что и сам пробовал наркотики: "Я прожил разную жизнь. Я знаю, что такое трава, я могу рассказать про то, как влияет кокаин", – откровенничал он.

Но и оттуда в конечном итоге Кива вылетел. Всё началось с того, что он долгое время не мог или отказывался проходить переаттестацию, которая была обязательным условием для продолжения службы в полиции. На этом фоне министр Аваков наградил Киву пистолетом "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, за образцовое исполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть".

В ноябре 2021 года министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (погиб 18 января 2023 года в результате крушения вертолёта) своим указом лишил Киву права на наградное оружие, присвоенное ему ранее экс-министром внутренних дел Аваковым, из-за его "недостойного поведения и действий, которые дискредитируют сам факт награждения Кивы государством". Примечательно то, что ранее самого Монастырсткого называли не только человеком из команды Авакова, но и другом самого Кивы.

Но вернёмся в 2016 год. Тогда глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что не видит Киву офицером новой полиции.

В апреле 2016 года Кива дал интервью изданию "Страна.ua". В нём он заявил, что его могут "рано или поздно убить АТОшники, которым сейчас нечем заняться". Деканоидзе в ответ на это инициировала отставку Кивы, посчитав эти слова неприемлемыми.

В итоге в мае того же года Аваков перевёл Киву из Нацполиции в МВД "курировать вопросы в подразделении по ветеранам АТО". Министр отметил, что рабочие показатели Кивы на предыдущем посту "были хороши", просто он "не сработался" с Деканоидзе.

В МВД Кива с октябрь 2016 по июнь 2017 года работал советником министра внутренних дел. 6 октября 2017 года был избран главой профсоюзов МВД. На посту советника Авакова он также запомнился рядом громких заявлений. Так, в декабре 2016 года в эфире Пятого канала Кива заявил, что выступает за насильственную украинизацию жителей Донбасса. "Учить любить. Если вы не будете любить Украину, мы заставим любить Украину", – отметил советник министра.

Позже Кива заявит, что он будет стирать любителей "русского мира" с лица украинской земли, потому что "надо было уничтожать, вырезать и не бояться". Он отметил, что всех, кто "с утра тихонько подпевает гимн России или пользуется тряпочками типа колорадских ленточек, нужно закапывать в землю". Кива добавил, что в Украине также нужно ввести смертную казнь.

В 2017 году Илья Кива представил отдельное подразделение под патронатом МВД, встроенное в Нацполицию и состоящее из ветеранов АТО, под названием "Безопасность жизни". По задумке этот проект должен был следить за общественным порядком и социализировать ветеранов, на практике они занимались сопровождением Ильи Кивы и принимали участие в различных политических акция, следует из расследования проекта "Схемы".

Если вы не будете любить Украину, мы заставим любить Украину

Борислав Берёза отметил в разговоре с Радио Свобода, что у него нет информации по поводу тесных связей Авакова и Кивы:

"Я знаю только, что он в определенное время примкнул к Министерству внутренних дел и пытался строить карьеру там. А туда он попал после участия в АТО. Но и его участие в АТО тоже под вопросом. Номинально он воевал, а по факту отбывал номер. Поэтому, если не ошибаюсь, его заметил Аброськин (начальник МВД Донецкой области, с которым Кива в итоге "не сработался". – РС), который рекомендовал его на какую-то должность. Киву взяли, а дальше он сделал карьеру как классический подхалим, найдя для себя какие-то комфортные места.

Но потом Хатия Деканаидзе от него избавилась, считая его абсолютно некомпетентным и не тем человеком, который может быть на той должности, где он находился.

Потом у него сиюминутные интересы были в ОПЗЖ. До этого были сиюминутные интересы в АТО, а до этого – сиюминутные интересы в "Правом секторе". Каждый раз единственным мотивом было желание обогащения и какие-то материальные плюшки".

О жажде обогащения свидетельствуют многие скандалы с участием Кивы. Так, в июле 2020 года журналисты выяснили, что Кива получил миллион двести тысяч гривен за сдачу в аренду никак не используемой жомовой ямы (место, куда поступают отходы свекольной стружки после удаления из неё сока) в Полтавской области. Земля сдавалась фиктивной компании, основанной жителем "ЛНР". Позже Кива продал яму другой фирме - "Укрсвязьмонтаж", где когда-то был директором.

13 августа Высший антикоррупционный суд конфисковал у Кивы миллион двести гривен дохода от ямы, а позже Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда подтвердила законность конфискации.

"Исключительный" кандидат. Социалист Кива идёт в президенты

Летом 2017 года Кива заявил, что возглавил Социалистическую партию Украины. Проблема заключалась в том, что ещё как минимум один человек считал себя лидером СПУ, что фактически привело к расколу партии на несколько частей.

С 1991 по 2012 год Социалистической партией руководил Александр Мороз, который неоднократно баллотировался в президенты Украины и дважды был председателем Верховной рады.

Преемник Мороза Петр Устенко пробыл на своём посту два года, с 2012 по 2014-й, после чего ему выразили недоверие. Следующим избранным главой стал Николай Рудьковский, который в 2015 году по собственному желанию покинул этот пост, а на его место был избран Николай Садовой. 8 июля 2017 года Илья Кива объявил себя лидером СПУ. 1 октября того же года пресс-служба депутата Каплина сообщила, что именно его, а не Киву, избрали председателем Социалистической партии Украины. Он также утверждал, что получил " благословение" Александра Мороза. Каплин обвинял Киву в рейдерском захвате власти в СПУ. Он утверждал, что Кива и Аваков "купили документы у Петра Устенко, после чего Кива забрал устав, незаконно изготовил печать партии и провёл съезд, на котором было 20 человек из окружения Авакова. Документы передали в Минюст, а министр Петренко (Павел Петренко – на момент событий министр юстиции Украины. – РС), их человек, за сутки приказал внести изменения и сделать главой Киву", - жаловался Каплин. Смотри также Узник замка Пу На этом неразбериха не заканчивается. 27 января 2018 года Илью Киву "исключают" из СПУ "во время совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ". Об этом заявил Петр Устенко, которому ранее выразили недоверие, но, как отмечает "Украинская правда", он считал себя лидером партии. Доподлинно неизвестно, что происходило в тот период внутри СПУ, но официально по состоянию на начало 2019 года в госреестре председателем партии числился именно Кива. Более того, именно Кива пошёл на президентские выборы 2019 как кандидат от СПУ. Правда, набрал на них он лишь 5869 голосов (0,03%). 6 июля 2019 года на очередном съезде социалистов Киву единогласным решением партии снимают с занимаемой должности. После этого он вступает в пророссийскую "Оппозиционную платформу – За жизнь" (ОПЗЖ), лидером которой был кум Путина Виктор Медведчук.

После начала российской полномасштабной агрессии деятельность и СПУ, и ОПЗЖ на территории Украины была приостановлена, поскольку данные партии, по мнению украинских властей, "поддерживали и популяризировали агрессивную антиукраинскую позицию России".

Из сторонника "насильственной украинизации" в фанаты Путина

Вместе со сменой партии начали меняться и взгляды Ильи Кивы. От ярого украинского патриота, призывавшего искоренять "русский мир", не осталось и следа. Виктор Медведчук в интервью Би-би-си заявлял, что Кива "осознал многие вещи" и считает, "что без Москвы мир мы не принесём, и нужно говорить с Донецком и Луганском".

Первое упоминание Владимира Путина в телеграм-канале Ильи Кивы датируется октябрём 2020 года. Он пишет о том, что Путин и Медведчук якобы договорились о предоставлении Украине ранее разработанной вакцины от СOVID-19. "Это и есть патриотизм по отношению к своей стране и своему народу, а не кричалки орать, да в вышеванках страну грабить", – резюмировал Кива.

В октябре 2021 года Кива поздравил Путина с днём рождения, пожелав "здоровья, сил и Божьего благословения". Ещё до начала полномасштабного вторжения он неоднократно заявлял, что Украине и России нужно объединиться.

30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Испанию, а оттуда – в Москву. 14 февраля он написал в телеграме, что "скоро мы услышим запоздавшее поздравление с днём рождения Путина от Зеленского". 21 февраля он написал о "геноциде русскоязычного населения со стороны Украины" и о том, что скоро "весь юго-восток страны сможет может обратится к В.В. Путину за помощью и спасением…"

После начала полномасштабного российского вторжения Кива регулярно появлялся в российских пропагандистских ток-шоу, заявлял, что "Путин придёт – порядок наведёт", утверждал, что "миссия Путина священна, а сам он – от Бога", просил у него убежище и гражданство. Он также называл Владимира Зеленского "террористом" и даже просил Кремль нанести по Украине ядерный удар.

Перейдя на сторону России, он просто стал получать больше

26 февраля 2022 года Илью Киву исключили из ОПЗЖ, а в марте того же года лишили депутатского мандата в Верховной раде. В середине ноября 2023 года суд во Львове признал Киву виновным в госизмене и заочно приговорил к 14 годам колонии.

Утром 6 декабря Кива написал в своём телеграм-канале о том, что единственная возможность спастись для Зеленского – сбежать в Британию, но и "оттуда выдают". Кива утверждал, что Зеленский якобы не верит в некий "готовый план эвакуации, предоставленный Вашингтоном", потому что "после победы Трампа в Америке его выдадут Москве или просто ликвидируют".

Борислав Берёза не видит в резкой смене курса Кивы никаких противоречий и считает, что тот был готов озвучивать любые слоганы или лозунги, если за это будут хорошо платить:

"Чуть позже я узнал, что Кива в свое время занимался врезками в газовую трубу. В общем, человек искал любые возможности обогатиться. Поэтому находиться в России – это не идеологическое решение, это меркантильное решение. Перейдя на сторону России, он просто стал получать больше. Если бы ему предложили, например, озвучивать что-то абсолютно в интересах Китая и платили бы больше, чем в России, он бы сделал это. Если бы ему предложили озвучивать любые тезисы, он бы это делал за хороший прайс. Увы, это его выбор".

Эпитафия

6 декабря 2023 года тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями нашли на территории парковой зоны одного из отелей в подмосковной деревне Супонево. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Источники "Украинской правды" утверждают, что за смертью Кивы стоят украинские спецслужбы. Представитель ГУР Минобороны Украины (военной разведки) Андрей Юсов в телеэфире подтвердил гибель экс-депутата, не уточнив, кто именно за ней стоит. "Можем подтвердить, что "Кива всё", – сказал Юсов, – и такая судьба постигнет и других предателей Украины". Сам Кива якобы рассказывал знакомым, что за ним ведётся слежка.

Сожительница Ильи Кивы рассказала следователям, что он старался соблюдать меры предосторожности: например, чтобы записать видео, уходил в лес, чтобы было труднее определить геопозицию местности. Андрей Юсов подтвердил в эфире Украинской службы Радио Свобода, что Кива был действительно озабочен вопросами своей безопасности и именно поэтому жил в Подмосковье:

"Независимо от конкретной ситуации, люди, активно связанные с российскими спецслужбами, а Кива был одним из них, заботятся о своей безопасности. Собственно, государство-агрессор пытается как-то помогать им в этом. Поэтому место, где он недавно жил, является, в частности элементом его попыток уйти от чего-то и защитить себя", – сказал Юсов.

За патриотизм Украина не платит деньги: ты либо патриот, либо нет

Новоиспечённые коллеги Кивы, российские пропагандисты, достаточно холодно отреагировали на новости о его убийстве. Маргарита Симоньян написала у себя в телеграме, что "свой среди чужих/чужой среди своих обычно уничтожается своими. Чужим до него просто нет дела". Российский "военкор" Александр Коц отреагировал в похожем стиле. Он написал, что "Киев продолжает мастер-класс по устранению предателей", каким Кива "и был для Украины". Коц добавил, что Кива и в России не стал своим, как ни старался. "Слишком токсичный бэкграунд", – резюмировал он.

Борислава Берёзу такая реакция пропагандистов не удивила:

"Никто не любит предателей. Они хорошо понимали материальные интересы Кивы. И так же отлично понимали, что если бы кто-то заплатил больше, он снова бы кричал: "Слава Украине! Героям слава!" Просто за патриотизм Украина не платит деньги: ты либо патриот, либо нет. А Россия готова оплачивать пропагандистов, манкуртов, сепаратистов, и на этом определенная часть людей зарабатывает.

Они не являются идеологическими сторонниками России, они просто на зарплате, выбрали себе такой вариант обеспечивать свою жизнь. Поэтому тут надо рассматривать только одно, что Киву, скорее всего, ранее завербовали, а потом хорошо оплачивали. Это дало ему возможность жить в Испании, это дало его возможность безбедно жить в России. То, что к нему относились с презрением все, тут не вопрос токсичности его как персонажа, а вопрос в ином.

Иудин грех, за который тот получил 30 сребреников, всегда заканчивается одинаково. Но, кроме кары, он еще заканчивается презрением и забвением. Поэтому презрение Кива получил при жизни, забвение он получит после смерти".