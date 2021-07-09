Мать россиянина Винника сообщила о его экстрадиции из Франции в Грецию

Осуждённого во Франции за россиянина Александра Винника выпустят из тюрьмы 21 августа и сразу экстрадирует в Грецию. Об этом агентству "РИА Новости" сообщила его мать Вера.

В конце 2020 года французский суд приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы. Винника признали виновным в отмывании денег. В Греции он был арестован по запросу властей США, обвиняющих его в отмывании не менее 4 миллиардов долларов.

Александр Винник – бывший оператор платформы по продаже биткоинов. В июле 2017 года его арестовали в Греции по запросу США. Американские власти обвиняли россиянина в отмывании и махинациях с криптовалютой. Там ему грозит срок до 55 лет.

Франция добивалась экстрадиции Винника с июня 2018 года. Французская юстиция обвиняла его во взломе электронной почты нескольких тысяч пользователей и вымогательстве у них денег.

Александр Винник ранее заявлял, что готов предстать перед судом только в России и сотрудничать со следствием. Он признался российским властям в хакерских атаках и отмывании денег.

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