Бывшему майору полиции дали 8 лет колонии за посты о войне в Украине

Суд в Москве заочно приговорил майора полиции в отставке Олега Кашинцева к восьми годам лишения свободы по статье о фейках про российскую армию. Об этом сообщил его адвокат проекту "Сетевые Свободы".

Также Кашинцеву запретили администрировать соцсети и четыре года работать в правоохранительных органах, также его лишили звания майора полиции. Кашинцев уехал из России несколько месяцев назад – это первый заочный приговор по статье о фейках, отмечают "Сетевые Свободы".

Согласно решению суда, весной 2022 года Кашинцев разместил в телеграме и инстаграме несколько постов, в которых называл войну в Украине войной и утверждал, что российские военные убивают, пытают и насилуют мирных украинцев, а также занимаются мародёрством. Кроме того, Кашинцев писал, что Россия намерена захватить украинские территории. Суд посчитал это фейками.

Российские власти объявили Кашинцева в международный розыск, однако Интерпол признал преследование активиста политическим и отказал в его экстрадиции.

Кашинцев 18 лет проработал в полиции Рыбинска Ярославской области, из них 14 - в уголовном розыске. На фоне протестов с требованием допустить независимых политиков до выборов в Мосгордуму он уволился. В декабре 2021 года Кашинцев вышел на Красную площадь с плакатом "Свободу Навальному. Putin is a killer".