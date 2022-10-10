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На открытии торгов акции "Газпрома" упали почти на 30%

В первые минуты открытия торгов акции российской компании "Газпром" упали на 29,7%. Индекс Московской биржи снизился на 8,7% – до минимума с начала вторжения России в Украину.

Причиной падения финансовые аналитики называют обострение войны в Украине и дивидендную отсечку: с понедельника, 10 октября, покупатели акций "Газпрома" не смогут получить дивиденды за первую половину 2022 года. По решению собрания акционеров они составили рекордные в истории компании 51,03 рубля на одну акцию.

Чтобы не останавливать торги из-за резкого падения, "Мосбиржа" объявила по акциям "Газпрома" дискретный аукцион, после чего их стоимость стала корректироваться.

  • По итогам первой половины 2022 года чистая прибыль "Газпрома" выросла в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом – до 2,51 триллиона рублей. Причиной существенного роста стали высокие цены на газ в Европе.
  • Цены на газ в Европе в десять раз превышают прошлогодние из-за вторжения России в Украину, последствий эпидемии COVID-19 и глобального экономического кризиса.
  • Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа.

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