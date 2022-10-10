На открытии торгов акции "Газпрома" упали почти на 30%

В первые минуты открытия торгов акции российской компании "Газпром" упали на 29,7%. Индекс Московской биржи снизился на 8,7% – до минимума с начала вторжения России в Украину.

Причиной падения финансовые аналитики называют обострение войны в Украине и дивидендную отсечку: с понедельника, 10 октября, покупатели акций "Газпрома" не смогут получить дивиденды за первую половину 2022 года. По решению собрания акционеров они составили рекордные в истории компании 51,03 рубля на одну акцию.

Чтобы не останавливать торги из-за резкого падения, "Мосбиржа" объявила по акциям "Газпрома" дискретный аукцион, после чего их стоимость стала корректироваться.