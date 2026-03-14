На шпионской волне. Война с Ираном и загадочное радио

Примерно через 12 часов после начала американо-израильской военной кампании против Ирана радиолюбители в Европе засекли загадочный радиосигнал, который передавал цифры на персидском языке. Пять дней спустя его начали глушить. Является ли это закодированным сообщением для американских агентов в Иране или израильских оперативников? Эксперты пытаются разгадать тайну таинственного передатчика.

Радиосигнал впервые появился в эфире 28 февраля – примерно через 12 часов после того, как Соединённые Штаты и Израиль начали бомбардировки Ирана.

На зашумленной коротковолновой частоте почти два раза в день – ранним утром и ранним вечером по всемирному координированному времени (UTC) – слышен мужской голос, говорящий по-персидски и зачитывающий серию, на первый взгляд, случайных чисел. Числа передаются в течение разного времени, после чего следует пауза, во время которой трижды произносится слово " слово "таваджох", что переводится как "внимание".

Тайна этой передачи захватила многих представителей глобального сообщества радиолюбителей-энтузиастов, занимающихся подобными расследованиями – они обмениваются заметками и подсказками о сигнале, обсуждая, кто может стоять за ним и какова его возможная цель.

Пять дней спустя ситуация стала еще интереснее.

Начиная с 4 марта сигнал начали глушить – какофоническим визгом электронного шума, который почти полностью заглушал передачу чисел. Исходная передача на некоторое время прервалась, но затем просто переместилась на другую коротковолновую частоту.

"Это интересно, потому что глушение началось на исходной частоте", – говорит Акин Фернандес, которого считают признанным авторитетом в области существующей десятилетиями технологии кодированных радиопередач, известной как "числовые станции". "Кто-то не хочет, чтобы получатель [сигнала] услышал эти числа", – говорит он.

"Это ситуация противостояния: две группы действуют друг против друга. Вопрос в том, у кого есть технические возможности глушить станцию", – говорит Фернандес. "У Соединенных Штатов такие возможности есть, а значит, передача может вестись из Ирана. Или же это может быть Иран – тогда источником передачи являются Соединенные Штаты".

"Скорее всего, это операция против Ирана", – добляет он.

Код, который нельзя взломать

Независимо от того, чья это передача и кто именно занимается глушением, существует множество конкурирующих версий: загадочное вещание выглядит как отголосок другой эпохи, предшествовавшей появлению цифрового шифрования, широко используемого сегодня в приложениях вроде WhatsApp или Signal.

Такие радиостанции называются "номерными" и являются подзабытым инструментом эпохи холодной войны, в котором радиосигналы и традиционные методы шифрования используются для передачи секретных сообщений "своим" шпионам.

Принцип прост: используя случайную последовательность чисел, сгенерированную механическим или электронным устройством, либо более мощной системой, человек может отправить зашифрованное сообщение другому человеку, у которого есть средство расшифровки, часто называемое "одноразовым блокнотом" ("one-time pad").

Слушать такую радиопередачу может любой – коротковолновые сигналы распространяются на большие расстояния, отражаясь от атмосферы. Но расшифровать сообщение способен только тот, у кого есть ключ расшифровки. Эта концепция описана в американской шпионской драме The Americans, действие которой происходит в 1980-х годах.

Код числовых станций "абсолютно невзламываем", говорит Акин Фернандес, который более двадцати лет назад выпустил аудиосборник из четырех компакт-дисков с сотнями записей со всего мира под названием The Conet Project. Среди энтузиастов числовых станций его считают своего рода библией.

"Используемые числовые ключи являются совершенно случайными. Не существует математических операций, которые позволили бы взломать их методом перебора", – говорит Фернандес. "И даже если расшифровка станет известна – допустим, на правильном английском языке – смысл ее не обязательно будет понятен".

"По случайному набору букв или чисел невозможно определить ничего, кроме их длины. Длина сообщения не является содержанием передаваемой информации. Однако по тому, как долго станции находятся в эфире и какой шум передают, если текстового сообщения нет, иногда можно сделать вывод о их назначении", – добавляет эксперт.

Передача на персидском языке стала первой новой номерной станцией за многие годы, как пишет Priyom – блог радиолюбителей, которые выявили и проанализировали этот сигнал. В британской группе радио энтузиастов Enigma2000 этой трансляции присвоили условное обозначение V32. Американский журналист Сет Хеттена тоже обратил внимание на "иранский" сигнал в публикации в своем блоге 4 марта.

Участники Enigma2000 пишут, что из разных стран методом триангуляции Метод определения координат точек, построения сетей или анализа данных, основанный на разбиении объектов на треугольники. удалось определить район местонахождения передатчика: "где-то в зоне, охватывающей север Италии, Швейцарию, запад Германии, восток Франции, Бельгию и Нидерланды".

Это сузило круг возможных владельцев передачи V32.

А затем началось глушение.

Иранская "глушилка"

Во время холодной войны передачи таких радиовещателей, как Би-би-си, "Немецкая волна" и Радио Свобода регулярно глушились властями стран советского блока, которые стремились помешать гражданам получать нецензурированную информацию: новости о собственных странах или, например, джаз и рок-музыку с Запада.

Суть метода проста: входящая передача заглушается диссонирующим шумом. 4 марта, по данным Priyom, "глушилка" начала передавать шум на той же коротковолновой частоте, что и исходная передача V32, из-за чего ее стало трудно разобрать.

Передачи V32 были ненадолго прерваны, после чего переключились на другую близкую частоту, сообщили в Priyom.

"Сначала считалось, что станция может быть шпионской станцией иранского исламского режима, но когда ее начали глушить, это стало настоящим откровением", – говорит Мауну Ритола, администратор базы данных в немецкой радиокомпании Radio Data Center.

"Это точно такая же "глушилка" как та, которая используется властями Ирана против иранских служб Радио Свобода и Голоса Америки, а также против коротковолнового ретранслятора Iran International TV и вещания Би-би-си на персидском", – добавляет Ритола.

Что касается источника передачи, в мировом сообществе радиолюбителей существуют разные версии – многие из них указывают на Соединенные Штаты как на возможного инициатора, который мог передавать закодированные сообщения агентам внутри Ирана.

Другие версии указывают на Израиль или даже Турцию, которая не участвует в американо-израильской кампании, но является давним региональным соперником Тегерана.

Или же, как предположили авторы блога Priyom, это может быть психологическая операция – "довольно заметная станция на одной частоте, которая внезапно появляется в прайм-тайм в первый день войны и при этом имеет относительно мало средств обеспечения надежности и качества сигнала, чтобы гарантировать, что получатели действительно смогут принять сообщения полностью и без ошибок".

Представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) не ответили на отправленный по электронной почте запрос Радио Свобода о вещающей на фарси "номерной станции".

Ситуацию еще больше запу тывает то, что 9 марта американский телеканал ABC News сообщил: правительство США направило правоохранительным органам предупреждение о "перехваченных зашифрованных сообщениях".

В сообщении не уточнялось, что именно представляли собой эти сообщения и был ли это сигнал станции V32.

"Хотя точное содержание этих передач в настоящее время определить невозможно, внезапное появление новой станции такого рода требует повышенной оперативной бдительности", – цитирует ABC текст предупреждения.

В подготовке материала участвовал корреспондент Радио Свобода Киан Шарифи.