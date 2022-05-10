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Дороги к свободе

Не «этот День Победы». Эфир в 20:30

Женщина возлагает цветы к памятнику погибшим советским солдатам в музее под открытым небом Великой Отечественной войны в Киеве во время Дня Победы 9 мая

Марк Фейгин и Александр Зинченко: как меняется восприятие прошлого и будущего в России и Украине

В России и Украине совершенно по-разному встретили 77-ю годовщину окончания Второй Мировой войны в Европе. Виталий Портников беседует с украинским историком Александром Зинченко и российским общественным деятелем Марком Фейгиным. Эфир в 20:30.

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