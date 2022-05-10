В России и Украине совершенно по-разному встретили 77-ю годовщину окончания Второй Мировой войны в Европе. Виталий Портников беседует с украинским историком Александром Зинченко и российским общественным деятелем Марком Фейгиным. Эфир в 20:30.
Не «этот День Победы». Эфир в 20:30
Марк Фейгин и Александр Зинченко: как меняется восприятие прошлого и будущего в России и Украине
В России и Украине совершенно по-разному встретили 77-ю годовщину окончания Второй Мировой войны в Европе. Виталий Портников беседует с украинским историком Александром Зинченко и российским общественным деятелем Марком Фейгиным. Эфир в 20:30.
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Освободить от совести. Андрей Архангельский – о коллективной вине2
Пережить 9 мая. Сергей Медведев – о священной войне3
Московское салями. Юрий Федоров – о политических миражах4
"Никто не будет прогибаться под цензуру". "Википедия" во время войны5
Парадный расчет Путина6
Мешок на голове. Российская Федерация против Ивана Дроботова
-
Самое читаемое
-
Смотрят
-
Слушают
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.