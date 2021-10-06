Опоздавшая держава. Эфир в 18:05

Через 30 лет после распада СССР становится очевидно, что Россия в очередной раз упустила шанс технологической, экономической и политической модернизации. Почему реформы в стране буксуют и всякий раз кончаются откатом? В чем причины извечной российской отсталости? Существует ли особый "русский путь", и воплощает ли его Владимир Путин?

Говорим об этом с автором книги "Почему Россия отстала" политологом Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Эфир в 18:05.

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