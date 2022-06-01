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Археология

Марш проигравших. Эфир в 18:05

Игорь Раев и Юрий Федоров – о том, как рухнул миф об армии России

Армия России – вторая по военной мощи в мире, однако ее блицкриг в Украине провалился, она потерпела ряд серьезных поражений, и возможно, вообще неспособна победить в этом противостоянии. В чем причины неудач российской армии, каковы сценарии войны, и возможна ли в ней ядерная эскалация?

Участвуют: Игорь Раев, военный аналитик, полковник запаса Национальных вооруженных сил, и Юрий Федоров, военный эксперт. Эфир в 18:05.

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