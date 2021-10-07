Отчислен студент, предлагавший участвовать в фальсификации выборов

Санкт-Петербургский государственный университет отчислил студента факультета политики Владислава Дубровского, который перед прошедшими выборами предлагал другим учащимся за плату проголосовать на нескольких избирательных участках. Об этом пишет Север.Реалии.

В приказе проректора СПбГУ Александра Бабича говорится, что Дубровского отчислили за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся, допущенное с 17 по 19 сентября 2021 года.

Ранее университетская комиссия по этике провела заседание, на котором поведение Владислава Дубровского признали "несоответствующим высокому статусу универсанта". Комиссия отправила свое заключение в Управление по работе с молодежью, а оно предложило Студенческому совету СПбГУ "сформировать свое мнение". При этом в управлении посчитали, что Дубровского нужно отчислить.

Сам Дубровский рассказал, что таким образом хотел "повысить свой социальный статус в глазах однокурсников и отомстить за прошлые обиды". Поэтому он и распространил информацию о возможности заработать на выборах. При этом студент утверждал, что к организации фальсификаций не имеет никакого отношения. Он назвал свои действия социальным экспериментом или пранком, к которому привлек своего знакомого Владимира Кукеля. Тот, по словам Дубровского, тоже никак не связан с фальсификациями. Дубровский отметил, что раскаивается в своем поступке, а публичность истории стала для него "жестоким уроком".

10 сентября студенческое медиа DOXA рассказало, что с учащимися СПбГУ через общий чат или личные сообщения связывался студент факультета политики Владислав Дубровский. Он предлагал поработать с 17 по 19 сентября "наблюдателем" на выборах и "проголосовать за определенного кандидата" сразу на 12 избирательных участках за день.

Корреспондентка DOXA связалась с Дубровским, он направил ее к Владимиру Кукелю, который в личной беседе рассказал, что ему нужны "ответственные люди", готовые "немножечко пофальсифицировать выборы". При этом "пофальсифицировать" надо было в округе, где выдвигается оппозиционный политик Борис Вишневский. За "работу" студентам предлагали по 15 тысяч рублей в день.

Избирательная комиссия Петербурга обратилась в Следственный комитет с просьбой о проверке информации о возможных фальсификациях. Избирком попросил СК проверить, есть ли в действиях Дубровского нарушение Уголовного кодекса. В частности, статьи 30 – "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", а также статьи 142.2 – "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня".