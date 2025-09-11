Открывается ярмарка "Пражская книжная башня"

В пятницу в столице Чехии открывается "Пражская книжная башня" (Pražská knižní věž), крупнейшая за пределами России ярмарка "новой русской литературы, издаваемой без цензуры". Она организована второй год подряд. С 12 по 14 сентября в пражском общественном пространстве Spojka Karlín состоится более 50 мероприятий — это презентации книг и других литературных проектов, встречи читателей с авторами и издателями, дискуссии на актуальные темы культуры и общественной жизни.

На стендах свою книжную и литературную продукцию представляют, в частности, "Медуза", "Мемориал", Славянская библиотека Праги и Тургеневская библиотека Парижа, издательства "Русская традиция", Vidim Books, BAbook, ИМКА-Пресс, Hyperboreus, ISIA Media Verlag, FRESH Verlag, книжные магазины "Бабель", "Книга Сефер", "Новое место букс", Children of Gutenberg, Samtambooks, литературный журнал "Пятая волна", независимые белорусские издательства.

"Создание общего интеллектуального пространства в эмиграции, привычной атмосферы книжной жизни — задача, которую мы успешно решили в прошлом году", — заявила в интервью Радио Свобода учредитель и организатор ярмарки Александра Вахрушева. —"​В этом году мы существенно расширили программу. Помимо издателей, в ярмарке принимают участие независимые книжные магазины. Совместно с фондом StraightForward Foundation готовим питчинг антивоенных русскоязычных книг для чешских издателей и переводчиков. Чем жестче цензурное давление в России, тем больше наша ответственность: сохранить свободную русскоязычную литературу".

В субботу, 13 сентября, в программе "Пражской книжной башни" — представление книжных проектов-2025 журналистов Русской службы Радио Свобода. В их числе подготовленная Дмитрием Волчеком книга погибшего в российском СИЗО музыканта Павла Кушнира "Биробиджанский дневник" (издательство "Медуза"), сборник лучших эпизодов подкаста "Зарубежье" Ивана Толстого и Игоря Померанцева (издательство Freedom Letters), чешскоязычный сборник интервью Иваны Рычловой с журналистами Русской службы "Чехия и мир глазами россиян в изгнании" (издательство Books & Pipes), новые книги Татьяны Вольтской, Александра Гениса, Елены Фанайловой, Андрея Шарого, Ярослава Шимова. На стенде "Свободы" будет представлена книжная серия редакции - записки ветерана медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Юджина Сосина "Искры Свободы", сборник эпизодов подкаста "Гуманитарный коридор" о судьбах украинских беженцев "Гонимые войной", чешскоязычный сборник избранных материалов "Свободы" "Россия глазами россиян в изгнании", собрание газетной и радио- публицистики Петра Вайля "Застолье Петра Вайля" и другие, в том числе раритетные, издания.

С рассказом о своих новых работах на "Пражской книжной башне" выступят писатели Михаил Шишкин, Владимир Сорокин, Линор Горалик, Максим Осипов, литературовед Александр Архангельский, культуролог Михаил Калужский, лингвист Динара Расулева, журналист Ефим Шуман, поэт Александр Дельфинов, публицист Ксения Лученко и многие другие. В рамках ярмарки, среди участников и гостей которой в этом году также - публикатор книг Фридрида Горенштейна Юрий Векслер, социолог Владимир Вахштайн, славист Томаш Гланц, кинокритик Антон Долин, переводчица Ольга Дробот. Официальное открытие ярмарки предваряет показ документального фильма Веры Кричевской "Близкие", посвященного российскому бизнесмену и филантропу Дмитрию Зимину.