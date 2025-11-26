В начале ноября стало известно, что правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) пытается вернуть 17 своих граждан с фронта в Украине. В заявлении властей говорится, что мужчины в возрасте от 20 до 39 лет "оказались в ловушке в охваченном войной Донбассе в Украине", их родственники бьют тревогу.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса обещал провести расследование. Посольство России молчит. За наемничество или участие в боевых действиях на стороне другого правительства в Южной Африке с 1998 года предусмотрены штрафы и тюремные сроки.

На чьей стороне воюют южноафриканцы, власти страны не уточнили, но отметили, что в августе уже предупреждали молодежь не принимать "поддельные предложения о работе в России" из социальных сетей.

"Их обманом заставили пойти на варварскую войну в Европе, ужасную войну, к которой Африка не имеет никакого отношения. Эта война – колониальная. Поэтому видеть, как африканцы сражаются в колониальной войне против свободной страны, особенно безумно", – заявил посол Украины в ЮАР Александр Щерба.



По его словам, южноафриканцев завербовали в нарушение законов ЮАР. "Предполагаю, что южноафриканское правительство захочет обсудить это с российским. И кстати, если окажется правдой, что в этом были замешаны некоторые южноафриканские политики, – это делает ситуацию еще более опасной", – сообщил Щерба.



Речь идет о материале Bloomberg: по данным источников издания и изученных журналистами агентства переписок, одной из тех, кто вербовал в российскую армию граждан ЮАР и Ботсваны, была дочь бывшего президента Джейкоб Зума - президент ЮАР с 9 мая 2009 по 14 февраля 2018 года, вице-президент ЮАР с 14 июня 1999 по 14 июня 2005 года, председатель правящей партии Африканский национальный конгресс с 18 декабря 2007 по 18 декабря 2017 года., депутат парламента Дудузила Зума-Самбудла.

После начала вторжения в Украину она начала активно поддерживать Россию в соцсетях, вспоминает в беседе с Настоящим Временем доктор исторических наук, профессор южноафриканского университета Квазулу-Натал Ирина Филатова.

"У нее были миллионные просмотры с такими тегами как "Я стою за Россию", "Я с Путиным" и так далее. Ее партия полностью поддерживает Россию во всем. Бывший президент Джейкоб Зума встречался с Путиным неоднократно. И не только когда был президентом. До сих пор такое впечатление, что он, может быть, получает из России поддержку", – говорит Филатова.

По данным Bloomberg, Зума предлагала мужчинам пройти подготовку в России в качестве телохранителей для работы в ее партии. В июле около 20 африканцев отправились в Россию, где подписали контракты и уехали в Украину. С августа, по информации агентства, они не выходят на связь с родными.



В одном из опубликованных сообщений один из прибывших в Россию южноафриканцев спрашивает у Зумы, почему у него отбирают телефон и банковскую карточку: "Пока мы разговариваем, мы собираем вещи и готовимся к отправке в зону боевых действий". "Это не линия фронта. Они просто пугают тебя. Я знаю: вы будете наблюдать, как российские солдаты входят и выходят из красной зоны, а вы сами, может, будете просто патрулировать, готовить еду или чистить оружие", – отвечала дочь бывшего президента ЮАР.

В крайнем случае она обещала лично забрать завербованных с передовой, пишет Bloomberg. Но туда она не доберется: ее судят по обвинению в госизмене и подстрекательстве к насилию за старые посты в соцсетях после ареста ее отца в 2021 году, когда в ходе беспорядков погибли 350 человек. На запросы журналистов она не ответила, как и представители ЮАР и России.

"Конечно, центральные медиа об этом говорят, это их возмущает. Это действительно скандал. Идут перепечатки из западной прессы, проводятся свои расследования. Но впечатление такое, что это далеко не всех интересует, потому что здесь очень много поклонников России, поклонников лично Путина", – говорит Ирина Филатова.



В августе власти ЮАР уже просили молодежь не принимать "поддельные предложения о работе в России". Тогда стало известно, что женщин, которые откликнулись на такие объявления в социальных сетях, в итоге отправили собирать иранские беспилотники типа "Шахед" на завод "Алабуга" в Татарстане.

Ранее несколько иностранных правительств заявили о вербовке своих граждан Россией на войну с Украиной через фейковые объявления о работе в России: известно о тысячах завербованных непальцах, до пяти тысяч кубинцев, десятках завербованных индийцев (вопрос о них власти Индии поднимали на встрече с Владимиром Путиным).

Как сообщало издание Bloomberg, отправиться на войну предлагали многим иностранным студентам, которые приезжали учиться в Россию: им угрожали непродлением виз, если они не согласятся подписать контракт с Минобороны. Ту же тактику применяли и по отношению к африканцам – обладателям рабочих виз.

Россия массово отправляет в армию задержанных и осужденных в России мигрантов из стран Центральной Азии и Кавказа. По данным украинского проекта "Хочу жить", на стороне России воюют не менее 661 гражданина Казахстана, 902 – Узбекистана, 360 – Кыргызстана. Всего, по подсчетам проекта, в российскую армию завербовали граждан из 121 страны мира, а в украинском плену находятся более ста иностранных наемников из 33 стран мира, в том числе африканских: Камеруна, Того, Нигерии, Ганы, Марокко, Сомали, Сьерра-Леоне, Сенегала, Бенина, Египта и других.