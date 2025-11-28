"Полная коллекция ярлыков". Блогеры о террористическом статусе ФБК

27 ноября Верховный суд России признал террористической организацией американское юрлицо Фонда борьбы с коррупцией. Процесс проходил в закрытом режиме. Дело рассматривал верховный судья Олег Нефедов. Ранее он принимал решения о признании в России экстремистскими несуществующие "международное движение ЛГБТ" и "международное движение сатанизма".

В 2019 году российское юрлицо ФБК было внесено в реестр "иноагнетов", затем признано экстемистской организацией и ликвидировано, после чего в список "иноагентов" попало уже американское юрлицо ФБК, а в 2023 году его признали нежелательной организацией. Решение суда о признании фонда тероррестической организацией в ФБК назвали ожидаемым, но незаконным и политическим.

Руководитель политических проектов ФБК, Леонид Волков, рассказал об удивительной детали - формальном основании, котрое использовал суд для признания фонда террористической организацией.

Леонид Волков:

Расскажу прикол по поводу сегодняшнего решения Верховного суда по «терроризму» (а бодро воришка Краснов начал карьеру, да?).

Ну потому что где мы будем, если утратим возможность смеяться над всем на свете.

Так вот. «Судья» Нефедов ожидаемо в закрытом заседании за пару часов вынес решение о том, что ФБК — «террористическая организация».

Ну — вынес и вынес. Чему вроде удивляться? А вот чему. Он же не мог просто так написать: «признаю террористами». Надо как-то обосновать! Читаем, что в решении. А в решении вот что: ФБК — «террористы», поскольку ФБК руководит Леонид Волков (неправда, но кто я такой, чтобы спорить с Верховным судом РФ…), а в отношении Волкова есть вступивший в законную силу приговор по «террористической» статье.

Логично? Логично.

Но копнем немного глубже. Меня и правда осудили тут недавно к 18 годам лишения свободы. По 45 эпизодам и 9 статьям УК РФ, не шутка. Чего там только не напихали — от «вовлечения несовершеннолетних в политику» до «создания экстремистской организации». И из этих вот 45 эпизодов есть ровно один по статье «Оправдание терроризма». (Заметьте: не «терроризм», а «оправдание терроризма», даже российский суд не решился придумывать, что я что-то взрывал и т п).

В чем же заключается этот эпизод? Может помните (я рассказывал как-то)?

Да. Эпизод «оправдания терроризма» в моем приговоре состоит в посте о том, что Клаус фон Штауффенберг делал все правильно и показал правильный метод борьбы с тиранами, развязывающими агрессивные войны.

Еще раз, медленно: Верховный суд решил, что ФБК — это террористическая организация из-за поста о том, что покушение на Гитлера в 1944 году было хорошей идеей!

Ну что ж. Повторю на террористическим: убить Гитлера — классная идея. Сколько раз встретишь его, столько и убей.

Сергей Хромов-Борисов:

1. ФБК признали террористами из-за одобрения покушения на Гитлера в 1944 году.

2. Сделал это тот же судья, который исключил из списка террористов Талибан.

Большинство комментаторов считают приговор Верховного суда абсурдным.

Максим Попов:

Террористы в России - это те, кто развязал агрессивную и захватническую войну, кто поддерживает происходящую "движуху", кто проводит репрессии, фабрикует уголовные дела, даёт немыслимые сроки людям за их антивоенные убеждения, кто обеспечивает блокировку независимых СМИ, мессенджеров... Вы - настоящие террористы, гореть вам в аду!

Алексей Табалов:

Признать ФБК террористами - это все равно что Путина признать Исусом Христом.

Писать много букв, объясняющих абсурдность, незаконность и юридическую несостоятельность решения так называемого Верховного суда РФ, нет ни желания, ни смысла. Тем не менее к нему не стоит относится несерьезно, так как оно в любом случае порождает серьезные правовые последствия в путинской системе права и «диктатуре закона». Поэтому будьте аккуратны, но не трусливы, а ФБК - стойкости.

Олег Пшеничный:

Только вчера поинтересовался, у кого есть наиболее полная коллекция ярлыков, а сегодня ФБК признан террористической организацией. Таким образом, Фонд борьбы с коррупцией теперь

- иностранный агент

- нежелательная организация

- экстремистская организация

- террористическая организация

Поскольку организации впроде бы не объявляют в розыск, и заочно не арестовывают, почему бы их, например, заочно не закрыть, а всех заочно не уволить? Был бы заочно закрытый фонд, состоящий из заочно безработных. На вопрос, кто бы тогда назывался всеми этими словами, если фонд официально закрыт, легко ответить, что в РФ ведь запрещены несуществующие организации ЛГБТ и сатанистов. Инопланетян забыли, а они ведь летят, явно угрожая суверенитету и территориальной целостности РФ. А как прилетят - наверняка тут же займутся дискредитацией и фейками.

Блогеры отмечают, что в России уже давно сложилась практика использовать террористический ярлык как инструмент политических репрессий.

Даниил Кислов:

Российские власти называют террористами не радикальные группы, а политических оппонентов. Сегодня под этот ярлык вновь попал ФБК. Это не юридическая, а политическая категория, инструмент устрашения и делегитимации. Теперь Москва пытается навязать такую же логику своим партнёрам в Центральной Азии, предлагая механизмы совместного преследования тех, кто является не террористами, а критиками режима. Это тревожная тенденция, потому что она превращает сотрудничество в сфере безопасности в инструмент политических репрессий.

Для стран региона принятие таких подходов означает риски для собственной политической системы, рост внешнего давления и постепенное размывание принципов суверенитета. Российская практика подмены понятий — когда политическая оппозиция объявляется угрозой безопасности — абсолютно неприемлема.

Денис Сапрыгин:

Признания ФБК террористическим сообществом безусловно, не является чем-то хорошим, но и новым не является, учитывая что экстремистами их признали еще в 2021 году.

В этом смысле ФБК полностью повторил путь ранее пройденный мальцевской Артподготовкой:

- в 2017 году признание экстремистами,

- в 2021 году признание террористами.

Можно, конечно, на этом фоне дежурно порассуждать о том, как Путин чего-то боится, но это уже без меня.

Доржи Дугаров:

Пишут Верх. суд РФ признал ФБК террорист. организацией.

Все организации которые я создал уже несколько лет как признаны террористическими и давно во всех всевозможных списках. Я из этого новости не делал. Просто продолжаю свою полезную работу на освобождение моей родины от российских оккупантов.

В четверг в России было вынесено еще одно судебное решение о терроризме. Восьмерых фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года осудили на пожизненное заключение. Все они так или иначе участвовали в логистике по доставке рулонов с пленкой, в которой была спрятана взрывчатка, но настаивают, что ничего не знали об опасном грузе и не признали свою вину. Как минимум двое из фигуранотов дела, узнав о взрыве, сами пришли в правоохранительные органы. Глава СБУ Василий Малюк, рассказывая об организации операции по подрыву моста, публично заявил, что люди, привлеченные к доставке взрывчатки на мост, были "использованы втемную".

Судьба приговоренных не у всех вызывает сочувствие.

Аркадий Бабченко:

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам восьмерых человек по делу о взрыве на Крымском мосту. Все они были водителями и перевозчиками.

«Мы невиновны. Мы невиновны! Мы все прошли — восемь человек — мы все прошли полиграфы. Мы все доказали свою невиновность. Мы полностью сотрудничали. МЫ САМИ ПРИШЛИ В ОРГАНЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И САМИ ДАВАЛИ ПОКАЗАНИЯ. Нет ни одного человека, который на нас бы давал показания. Все свидетели говорят, что мы невиновны. Все доказательства говорят, что мы невиновны. Все 116 томов дела говорят, что мы невиновны. Покажите людям правду. Мы невиновны. Мы невиновны!»

Сообщите товарищу Путину - произошла чудовищная ошибка. Теперь и дословно.

Я коммунист с тысяча девятьсот пятого года...

А что такое, парни? Хотели Крымский мост?

Хотели камни с неба?

Ну, так держите.

В обе руки.

Смачного.

Ваш Дед.

Александр Паленый:

В сети у подданных Мордора причитания - обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту дали пожизненное. Ими оказались якобы случайные люди — владелец транспортной компании, через которую везли груз, водитель и подобные.

Но это на первый взгляд, невиновные и непричастные.

Законы кармы никто не отменял. Вы думаете пролили океан крови, отжали Крым и за это не "прилетит"? Катайся на ворованном безнаказанно? Ты куда свой груз вез? Оккупантам? Ну так не скулите теперь. Считай это украинским проклятием.

Но большинство блогеров видят в приговоре очередной устрашающий пример российского судебного произвола.

Кирилл Мартынов:

Восемь человек в России получили пожизненные сроки за то, что ФСБ нужно было отчитаться о подрыве Крымского моста и найти стрелочников, случайных людей.

Восемь человек с разрушенными жизнями, которых обеъединяет только то, что они возили грузы по Крымскому мосту, кричали сегодня в клетке Ростовского суда после оглашения приговора, что они невиновны, что это подтвердили свидетели и полиграф, что они сотрудничали со следствием и давали показания. Их осудили за то, что у них в телефонах были неправильные мемы и подписки на неправильные каналы.

Такова цена человеческой жизни в РФ, сегодня один из самых страшных дней в новейшей истории репрессий в стране.

Неофеодализм в России устроен так, что мост является личной собственностью барона, его драгоценной игрушкой. За порчу моста ответили простые люди, которые ехали мимо, чтобы у барона было хорошее настроение.

За словесную порчу этого моста в тюрьмах сидят те, кто сформулирован очевидную мысль: Крымский мост является законной военной целью для Украины. Социолог Борис Кагарлицкий, мой друг, получил за сомнения на этот счет пять лет тюрьмы, других людей прямо сейчас за это же "оправдание терроризма" вносят в список Росфинмониторинга и разрушают их карьеры.

В вывернутой реальности покой диктатора не только бесконечно ценнее жизней людей, создается зловещая иерархия символов: за символическое покушение на любимые цацки Путина следует кара.

Abraham Terz:

...и не стоит тешить себя иллюзией, что в этом "обратно похорошелло" можно спокойно жить, соблюдая некие неписаные правила. Нету больше никаких правил. В любой момент могут схватить любого, просто по анонимному ложному доносу какой-нибудь завистливой тваRи, о существовании которой человек даже не подозревал.

Опыт – сын ошибок трудных.