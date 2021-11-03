Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО

Правительство России расширило список ведомств, которые могут не раскрывать данные о своих закупках. В него добавлены Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО). Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Они перестанут сообщать данные о закупках с 1 января 2022 года.

Сейчас в списке засекреченных находятся закупки Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР).

В конце 2017 года закрыть информацию о госзакупках в области обороны, государственного управления и обеспечения безопасности в качестве меры противодействия западным санкциям предложило правительство. В январе на закрытые торговые площадки были перенесены закупки ФСБ, Минобороны и Службы внешней разведки. Ведомствам запретили размещать информацию о закупках в Единой информационной системе, открытой для мониторинга со стороны.

В январе 2019 года ФСО подготовила поправки в законодательство, предусматривающие проведение закрытых торгов при закупках из-за роста числа угроз в отношении объектов государственной охраны. Одной из таких угроз назван терроризм.

В апреле того же года Росгвардия также попросила засекретить свои закупки, сославшись на то, что это военная организация, которая защищает государственные и общественные интересы страны.

В июле 2019 года с аналогичной просьбой выступил Роскосмос. В 2020 году Минфин поддержал идею засекретить госзакупки Росгвардии, ФСО и Роскосмоса.