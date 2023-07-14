Предполагаемому убийце Станислава Ржицкого предъявлены обвинения

Сергею Денисенко, которого подозревают в убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, предъявлены обвинения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Денисенко предстоит ответить по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".

64-летний Денисенко был задержан 11 июля в Краснодарском крае. По утверждению правоохранительных органов, он признал свою вину.

По данным телеграм-каналов, Сергей Денисенко – уроженец Сумской области, заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта, ранее он был президентом Федерации шотокан каратэ-до Украины. Денисенко предположительно жил в Буче – городе в Киевской области, ставшем известным из-за массовых убийств мирных жителей российскими военными в период оккупации в марте 2022 года. Последний раз Денисенко появлялся в социальных сетях украинского клуба "Скиф", который он возглавлял, в октябре прошлого года. Затем он переехал в Россию – по неподтвержденным данным, его дочь живет в Туапсе.

Дочь Сергея Денисенко в комментарии телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ" заявила, что не считает, что он мог совершить убийство, хотя он и занимал антивоенную позицию. Вице-президент Федерации шотокан каратэ-до Украины Борис Клименко сказал, что Денисенко "и оружия никогда не держал, как им пользоваться, не знает".

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не имеет отношения к убийству Ржицкого.