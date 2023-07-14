Предполагаемому убийце Станислава Ржицкого предъявлены обвинения

Сергею Денисенко, которого подозревают в убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, предъявлены обвинения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Денисенко предстоит ответить по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".
64-летний Денисенко был задержан 11 июля в Краснодарском крае. По утверждению правоохранительных органов, он признал свою вину.
По данным телеграм-каналов, Сергей Денисенко – уроженец Сумской области, заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта, ранее он был президентом Федерации шотокан каратэ-до Украины. Денисенко предположительно жил в Буче – городе в Киевской области, ставшем известным из-за массовых убийств мирных жителей российскими военными в период оккупации в марте 2022 года. Последний раз Денисенко появлялся в социальных сетях украинского клуба "Скиф", который он возглавлял, в октябре прошлого года. Затем он переехал в Россию – по неподтвержденным данным, его дочь живет в Туапсе.
Дочь Сергея Денисенко в комментарии телеграм-каналу "ВЧК-ОГПУ" заявила, что не считает, что он мог совершить убийство, хотя он и занимал антивоенную позицию. Вице-президент Федерации шотокан каратэ-до Украины Борис Клименко сказал, что Денисенко "и оружия никогда не держал, как им пользоваться, не знает".
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство не имеет отношения к убийству Ржицкого.
- Замначальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Станислав Ржицкий был убит 10 июля во время утренней пробежки. От полученных пулевых ранений он умер на месте.
- Ранее Ржицкий был командиром подводной лодки "Краснодар", оснащённой крылатыми ракетами "Калибр". Украинские СМИ утверждали, что его подлодка участвовала в обстреле Винницы в июле прошлого года, выпустив "Калибры" из Черного моря. В результате обстрела погибли 27 мирных жителей, в том числе дети, десятки ранены.
- Кроме того, человек с такими же именем и фамилией внесён в базу украинского сайта "Миротворец", собирающего данные о военных преступлениях российской армии. Там утверждается, что Ржицкий был командиром подводной лодки "Алроса" и принимал непосредственное участие в военном вторжении в Украину. Когда Ржицкий ушёл из подводного флота на должность замначальника отдела по мобилизационной работе, неизвестно.
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