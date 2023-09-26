"Превращают в клоуна". Как Джефф Монсон стал депутатом

В числе избранных 10 сентября депутатов Госсобрания-Курултая Башкортостана оказался переехавший в Россию из США боец MMA, чемпион мира Джефф Монсон. Несмотря на левые и даже анархо-коммунистические взгляды, Монсон избрался в республиканский парламент от провластной "Единой России". "Idel.Реалии" знакомят читателей с биографией и взглядами на политику бывшего американского спортсмена, а эксперты объясняют, для чего его избрание депутатом понадобилось властям Башкортостана и ему самому.

"Я рано лишился отца, много дрался, был в полном противостоянии миру"

Джефф Уильям Монсон родился в 1971 году в Сент-Поле – столице американского штата Миннесота. Когда ему было четыре года, отчима Монсона, бывшего военнослужащего армии США, а затем тюремного охранника перевели на службу в Германию, и всё раннее детство будущего спортсмена прошло на американской военной базе недалеко от Гамбурга.

"Нас словно вырвали с корнем, и мы, как перекати-поле, не оставались на одном месте надолго. У нас исчезло чувство семьи, общности, несмотря на то, что мы все вместе жили на американской территории в другой стране. Мы были временщиками, а это не рождало ни настоящей дружбы, ни крепких чувств. Такова судьба всей армейской пацанвы", – писал позже Монсон в своей книге "Путь бойца. Автобиография без купюр. О себе, победах и поражениях".

После возвращения в Америку Джефф Монсон, уже учась уже в старшей школе, занялся борьбой.

"Я много дрался, меня постоянно вызывали в кабинет директора и всё время дразнили в классе. Из-за того, что я часто переезжал, я не ладил с другими детьми. Мамина родня жалела меня, потому что я рано лишился отца. Они баловали меня, потакали во всём, и я превратился в маленького изгоя. В эгоиста, который не мог общаться, находить общий язык с другими. Пугливый и неуклюжий, совсем не спортивный и не умеющий дружить. Без друзей и приятелей. В постоянном противостоянии миру", – вспоминал о своем характере в подростковом возрасте Монсон.

Из его биографии известно, что в пятнадцать лет он стал участвовать в местных соревнованиях среди юных борцов, а в старших классах уже был победителем национальных турниров. После колледжа он поступил в Иллинойский университет и в 1994 году окончил его со степенью бакалавра психологических и социальных наук. Затем Джефф Монсон прошел обучение в магистратуре университета Миннесоты в Дулуте, получил диплом психолога и некоторое время работал в сфере детской психологии: занимался подростками из неблагополучных семей и консультировал людей с различными расстройствами психики. Работу Монсон сочетал с тренировками и с выступлениями в качестве бойца.

Спортивная биография Джеффа Монсона общеизвестна. Он – двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, восьмикратный чемпион мира по грэпплингу (вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов). Был претендентом на титул чемпиона UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в тяжёлом весе.

Всего Монсон за свою спортивную карьеру провел более 80 боев, в которых одержал более 50 побед.

Осенью 2018 года на пресс-конференции в Уфе Джефф Монсон заявил о скором завершении своей спортивной карьеры, добавив, что после этого он намерен сосредоточится на обучении детей.

"Я ярый приверженец коммунистической мысли"

Свои политические взгляды Джефф Монсон с ранней молодости стал определять как анархистские, критически относясь ко многим аспектам жизни в Америке и действиям американского правительства. Он вступил в профсоюзную организацию "Индустриальные рабочие мира" и принял спонсорство "AK Press" – независимого издательства, специализирующегося на радикально-левой и анархистской литературе.

В 2009 году Монсон, протестуя против военных действий США в Ираке, написал на колоннах Капитолия в Вашингтоне лозунги "Нет нищете" и "Нет войне", за что был обвинен в вандализме, оштрафован на 22 тысячи долларов и приговорен к 90 дням тюрьмы.

– Каждое большое движение в Соединенных Штатах, от движения за гражданские права и права женщин до рабочего движения, было результатом того, что люди вставали и нарушали закон, – объяснял спортсмен свой поступок журналистам. – Теперь эти люди считаются первопроходцами, но в то время они были преступниками. Когда твоя страна ведет незаконную войну, нельзя оставаться в стороне.

Гораздо позже, уже переехав в Россию и поддерживая политику Владимира Путина, он говорил уже совсем другие слова: "Моя позиция, безусловно, такова, что нельзя никоим образом наносить вред и ущерб чужой собственности. Приведу пример: люди выходят и начинают громить какие-то культурные ценности, объекты, вредить, заниматься вандализмом … это выглядит так, будто маленькому ребенку не дали конфету и он начал жаловаться на все подряд, ломать свои игрушки".

Впрочем, от своих левых взглядов Монсон не отрекался. Так, в 2013 году он записывал видео в поддержку арестованного по "Болотному делу" антифашиста Алексея Гаскарова, потом примкнул к КПРФ, фотографировался в футболке с Лениным и выходил на поединок под гимн СССР. В 2016 году он заявил о своем желании вступить в компартию и сказал: "Как ярый приверженец коммунистической мысли я уверен, что социализм – это единственный путь к мирному существованию человечества".

На теле у спортсмена до сих пор есть татуировки в виде русских слов "свобода" и "солидарность", изображение серпа и молота, а также красно-чёрная звезда на груди – символ анархо-коммунизма.

В одном из последних интервью Монсон сказал:

– Я очень сильно уважаю русский народ и ценю тот факт, что это единственная страна, в которой установился социализм. В 1917 году люди забрали власть у царя и распределили между собой. Я восхищен русскими людьми, и мне кажется, что в этом и заключается их сила и дух.

"Надеюсь, что меня не призовут"

Несмотря на левые убеждения, Джефф Монсон с самого начала поддерживал внешнеполитический курс России и уже в 2013 году заявил, что готов сменить американское гражданство на российское. Он говорил, что ему близка российская история и культура, и утверждал, что "Россия как раз не пытается вкладывать столько средств в свою армию, у нее нет имперских амбиций, она не хочет контролировать остальной мир – в отличие от Америки". Что Монсон думает по этому поводу сейчас – неизвестно.

Спортсмен активно поддержал российскую агрессию в Украине. В сентябре 2014 года он вышел на ринг в Мордовии под "гимн" самопровозглашенной "ДНР". В 2016-м получил гражданство соседней непризнанной республики, "ЛНР", и был награждён ее медалью "За содействие органам внутренних дел". В том же году на турнире смешанных единоборств OFS-9 "Битва в Абхазии" Монсон был удостоен звания "Почётного гражданина Республики Абхазия".

В 2016 году телеканал Russia Today анонсировал выход ''общественно-политического онлайн-проекта ''Монсон''. В рамках него американский боец должен был комментировать мировые события и рассказывать, как они освещаются в разных СМИ. Видео со спортсменом-обозревателем выходили в фейсбуке и во "ВКонтакте".

В том же году Монсон, в очередной раз признаваясь в любви к России, заявил, что ненавидит французского актера Жерара Депардье, ранее также получившего российский паспорт – за то, что тот якобы ''не любит Россию'' и лишь ''бывает [в ней] наездами, чтобы не платить французские налоги''.

После начала полномасштабной войны России с Украиной спортсмен назвал "несправедливым" отстранение российских спортсменов от международных соревнований, заявив, что "политика не должна вмешиваться в спорт".

Как писал портал "UFA1", в интервью для издания MMA.Metaratings.ru Монсон, говоря о мобилизации в российскую армию, заявил:

– Я надеюсь, что меня не призовут [по мобилизации]. Думаю, каждый надеется на то, что его не призовут. Хочу, чтобы Россия победила в этом противостоянии как можно быстрее. Но, если меня призовут, я пойду.

На шее у Монсона, ниже правого уха вытатуирована буква "Z" – символ так называемой "специальной военной операции" России в Украине.

Дружба с Хабировым

В конце десятых годов Джефф Монсон, оказавшись в Красногорске, тесно сошелся с Радием Хабировым, бывшим главой администрации президента Башкортостана, который был тогда мэром этого подмосковного города.

Как писал "Коммерсант", "по словам Хабирова, они с Джеффом Монсоном уже знали друг друга по общей компании борцов: "Даже уши в одинаковых местах сломаны были". Сам Хабиров, помимо прочего, был президентом местного спортклуба "Зоркий", а Монсон работал там тренером.

В 2018 году Владимир Путин предоставил Джеффу Монсону российское гражданство, а команда Хабирова тут же предложила ему баллотироваться в красногорскую Гордуму от "Единой России". Ранее спортсмен уже высказывался в поддержку одного из функционеров этой партии, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Джефф был частью этой большой истории, которая закончилась успешно для Радия [Хабирова] и разочарованием для меня. На самом деле, он неплохой парень. Просто он недостаточно образован, не очень хорошо понимает по-русски, его легко убедить в чем угодно, особенно если люди, которые убеждают, являются для него какими-то моральными ориентирами. Я думаю, он искренне верит в то, что делает… У Джеффа в башке жуткий "пэль-мэль" из каких-то анархистских и коммунистических установок, такие пещерные представления о справедливости. Он говорил, что не любит империализм, капиталистов, Америку, но при этом российских клептократов он почему-то любит. В любом случае, это был очень хороший пиар для Красногорска – дети в восторге, взрослые тоже, известный человек и так далее", – приводит издание "UFA1" мнение о Монсоне Ростислава Мурзагулова, бывшего соратника Радия Хабирова по работе в Красногорске и Башкортостане, ныне проживающего за границей.

В красногорскую думу Монсон прошел, но вскоре Радия Хабирова перевели в Башкортостан, главой республики, и спортсмен стал перебираться в Уфу вслед за своим покровителем. Там Монсона подручные Хабирова сразу же представили местному сообществу журналистов, политиков и общественников.

"Мне кажется, Монсон по-детски искренний человек. Это вызывает симпатию и сожаление, что его втянули в этот неудачный пиар-спектакль… Названо все это было "политическим баттлом", но "баттла" я не увидел. Был самопиар, льстивые речи и дурновкусие. Если бы Монсон говорил только о развитии спорта, я бы понял, но в роли политического мудреца я его не вижу никак", – отзывался об этом событии уфимский журналист Стас Михайлов.

В Уфе Джефф Монсон занялся открытием спортивных школ для детей. Он также признавался, что хочет открыть в республике детский дом для сирот и сделать его "полноценной спортивной школой".

Сейчас Монсон продолжет поддерживать близкие отношения с Радием Хабировым. Спортсмен отзывается о своем покровителе очень тепло, даже с пиететом, говорит, что восхищается "его энергией и поступками". "Я даже в какой-то мере хочу соответствовать и подражаю ему", – заявляет Монсон.

Хабиров в ответ также не скупится на теплые слова в адрес своего протеже.

"Для многих он большой спортсмен и очень популярный боец... А для меня, так получилось, он еще и настоящий друг, отличный умный парень, большой ребенок с добрым сердцем, в котором много искренней любви к России и россиянам", – написал в 2018 году про Монсона глава республики.

Свою семью спортсмен тоже перевез из Красногорска в Уфу.

Как следует из его биографии, изложенной в СМИ, Монсон был женат трижды. От первого брака он имеет двоих детей – дочь Микаэллу и сына Джошуа. В 2010 году пара развелась. В том же году Монсон женился во второй раз, от этого брака у него родилась дочь Уиллоу. Этот брак не продлился долго – в 2012 году супруги развелись, как пишут, из-за того, что жена отказалась переезжать в Россию. В третий раз спортсмен женился на девушке из Брянска Евгении Кругликовой. В 2018 года в этом браке родилась младшая дочь Монсона – Есения.

Общественная карьера Джеффа Монсона в республике потихоньку продвигалась вперед: в декабре 2022 года его избрали первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкортостана. Наступало время для нового старта его политической карьеры.

"Маркер деградации власти"

В феврале 2023 года Джефф Монсон заявил, что отказывается от американского гражданства.

– Моя жизнь – в России, моя семья – в России, моя карьера – в России. Я живу в Уфе, и мне надо много сделать здесь, в Башкортостане, открыть больше школ. Я продолжаю работу в Донбассе, в Донецке и Луганске, у меня там школы, у меня там много работы и планов. Так что моя жизнь – в России, я планирую провести здесь остаток жизни и помогать гражданам, особенно российским детям, – говорил Монсон в марте 2023 года.

Американский паспорт он вскоре сдал в консульство США в Стамбуле и получил право избираться депутатом на территории России.

Весной 2023 года спортсмен зарегистрировался на праймериз "Единой России" для участия в выборах в Госсобрание Башкортостана. Внутрипартийное голосование он выиграл и в начале июня на региональной конференции партии его выдвинули по списку в республиканский парламент.

Избирательная кампания бывшего американца была не особенно заметна (как, впрочем, и других "единороссов"). Курировавшие ее политтехнологи, вероятно, сделали акцент на профессиональной деятельности Монсона в области развития детского спорта, рекомендовав кандидату говорить больше именно об этом. Так он и поступил.

– Я хочу быть депутатом, чтобы помогать людям, особенно детям, открыть много спортивных школ, – заявил Монсон в июне 2023 года в эфире телеканала БСТ.

С момента вступления в избирательную кампанию спортсмен завел страницы во "ВКонтакте": как личную, так и общественную, под названием "Джеффри Монсон. Депутат VII созыва Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан". Кроме признаний в любви к России и Башкортостану, он рассказывает в соцсетях почти исключительно о своих профессиональных планах.

10 сентября Монсон ожидаемо стал депутатом Госсобрания Башкортостана от "Единой России".

"Это Хабиров чудит – ему скучно среди башкир; он ведь видит себя фигурой федерального уровня, а тут живой американец подвернулся", – коротко отреагировал на избрание Монсона депутатом политолог Аббас Галлямов.

Политтехнолог Андрей Потылицын предполагает, что республиканские власти просто не знали, что дальше делать со спортсменом.

– Время, когда у нас в России власти обхаживали и лелеяли любых иностранцев, особенно из западных стран, особенно, актеров, спортсменов и прочих звезд, уже прошло. Но товарищ Монсон задержался здесь из-за своей дружбы с Радием Хабировым, открыл для себя в Башкортостане "землю обетованную". И что теперь с ним делать? Решили приткнуть его в Курултай: с одной стороны, ради экзотики и пиара, с другой – чтобы помочь ему увереннее продвигать свои спортивные проекты.

Политолог Рустем Шайахметов говорит, что причины выдвижения Монсона в депутаты для него "сложнообъяснимы".

– Возможно, это демонстрация силы республиканской власти, показавшей, что она может протащить в депутаты кого угодно. Может быть, были и другие мотивы. Думаю, для самого Монсона депутатство малоинтересно, скорее, кто-то во власти решил пропиариться. Тем более, на таких выборах, которые стали просто декорацией.

"Халь, что хорошего человека и великого спортсмена превращают в клоуна; это просто маркер деградации значения законодательной ветви власти", – говорит о депутатстве Монсона экономист Всеволод Спивак.

Сам Джефф Монсон сейчас готовится войти в парламент (первое заседание назначено на 5 октября) и одновременно продолжить свое образование – он подал документы на заочное отделение нефтекамского филиала Уфимского университета науки и технологий по специальности "Прикладная информатика".

"Думаю, что это хорошая возможность приобрести полезные и актуальные навыки. Сейчас век технократии, миром правят технологии и интернет", – написал Монсон в своих соцсетях.