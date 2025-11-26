Тайные и явные переговоры

Спецпосланник США Стивен Уиткофф вновь отправлен в Москву для переговоров с российским руководством. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. "За последнюю неделю моя команда добилась огромного прогресса в прекращении войны между Россией и Украиной", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Между тем накануне нового раунда российско-американских встре агентство Bloomberg опубликовало расшифровку предполагаемых разговоров помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа и спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Как пишет Bloomberg, Уиткофф, как явствует из данных прослушки, обсудил с Ушаковым стратегию общения с президентом США Дональдом Трампом. Во втором разговоре, по данным агентства, Дмитриев сообщил Ушакову о намерении "неформально" передать Белому дому российский план по урегулированию. Из слов Дмитриева, приводимых в транскрипте беседы с Ушаковым, можно сделать вывод, что Москва попыталась повлиять на содержание мирного плана США, чтобы максимально приблизить его к российской позиции.

Журналисты спросили Трампа о прослушке. Президент отметил, что не знаком с конкретным содержанием обнародованных записей, но отметил, что посланник Уиткофф делает свою работу: "Это обычное дело. Он должен "продать" это Украине, а затем "продать" (предложения) Украины России. Так поступает тот, кто умеет заключать сделки: вам нужно сказать "Слушайте, они хотят вот это, вам нужно их убедить". Это обычная практика переговоров. Могу представить, что он тоже самое сказал Украине, так как каждая сторона должна что-то отдать, что-то получить".

Ушаков заявил, что "не знает", откуда появилась информация о его телефонных разговорах с Уиткоффом и Дмитриевым, но заметил в разговоре с журналистом государственного российского телевидения Павлом Зарубиным: "Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы". Иными словами, он не опроверг подлинность публикации. Дмитриев, со своей стороны, назвал транскрипт своего разговора с Ушаковым "фейком" и отметил, что некие "поджигатели войны" хотят сорвать мирный процесс.

По информации СМИ, изначально США представили Украине план мирного урегулирования из 28 пунктов. Эта информация не являлась официальной, но пресса отмечала, что этот документ учитывает очень многие требования Кремля. Позже мирный план переработали: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он содержит 19 пунктов, и в него были внесены изменения, учитывающие позицию Киева и его европейских союзников.

Наиболее важные проблемы, которых может касаться любая мирная договоренность, известны давно: возможные территориальные изменения, гарантии безопасности Украины, перспективы ее членства в НАТО и ЕС, численность украинской армии после заключения мира, международно-правовой статус территорий, оккупированных Россией, и ряд других вопросов.

Последние новости о мирных инициативах обсуждаем с американским политологом Ариэлем Коэном.