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"Путин, помоги!"

Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье

Наводнение в Орске: жители во всем виноваты сами?

Настоящие патриоты не жалуются и не ищут виноватых, а молча делают за государство его работу, считает губернатор Оренбургской области Денис Паслер. На третий день после прорыва дамбы в Орске местные жители вышли на митинг к зданию администрации. Они требуют нормального к себе отношения и компенсаций, просят помочь и Путина. Сам Путин не планирует посещать пострадавшие от затопления регионы, говорят в Кремле. Пропаганда считает, что в прорыве дамбы виноваты мыши, а не коррупция. Государство воспринимает граждан как холопов, считает социолог Игорь Эйдман. Почему во всем виноваты сами граждане? В прямом эфире обсуждаем с политологом Федором Крашенинниковым. Ведущий - Иван Воронин.

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