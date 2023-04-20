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Лицом к событию

"Русские, вы нас предали!"

Жители Константиновки Донецкой области (Украина)

"Россияне - предатели!" "Русские, идите на ...й!" Почему такие надписи появились на стенах Константиновки (что в 20 км от Бахмута), находящейся под украинским контролем? А также: как готовятся к украинскому контрнаступлению оккупационные власти захваченных территорий? Гражданское население этих территорий - враг или союзник ВСУ? В эфире программы "Лицом к событию" обсуждают руководитель телеканала "Мариупольское ТВ" Николай Осыченко, публицист Леонид Швец, военный эксперт Алексей Мельник. Ведущая Елена Рыковцева

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