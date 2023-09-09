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Никто не хочет воевать с Украиной: дезертирство, неисполнение приказа, "самоволка" и другие преступления против службы в российской армии. Как власть преследует отказников?

"Еврейское несчастье" Владимира Путина. Как президент России спекулирует на теме Холокоста, национальности Владимира Зеленского и вновь переписывает историю Второй мировой войны.

Бессодержательная и скучная кампания. Чего ждать от новых "выборов" в России в Единый день голосования?

Западные автогиганты ушли из России и отключили программное обеспечение. Как ремонтировать Mercedes, Porsche, Audi, Bentley и другие престижные автомобили?

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 36-й недели 2023 года с юристом компании "Дубравский консалтинг" Артемом Клыгой, экономистом Максимом Блантом, политологом Аббасом Галлямовым, а также с предпринимателем, в прошлом автогонщиком и главным редктором автомобильного интернет-журнала Supercar.ru Никитой Небылицким.

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8 сентября Министерство юстиции России внесло меня в список иноагентов. Формулировка ведомства такова: "Шакиров распространял "фейки" о решениях, которые принимают органы публичной власти, выступал против войны в Украине и "является сотрудником СМИ, включенного в реестр иностранных агентов", – и так далее. Я, как автор и ведущий программы "Грани времени", работаю в интересах вас, дорогие мои зрители, слушатели и читатели, и вместе со своими коллегами мы будем и дальше продолжать нашу профессиональную деятельность, рассказывать о событиях, прежде всего связанных с Россией.

Объявят ли в России всеобщую мобилизацию?

Мумин Шакиров: С нами на связи – Артем Клыга.

Объявят ли в России всеобщую мобилизацию?

Артем Клыга: Я полагаю, что в ближайший месяц или два, скорее, нет. Я руководствуюсь здесь прежде всего готовностью военкоматов и ресурса, который есть у Министерства обороны, к объявлению мобилизации. Им выдали огромные полномочия. Если посмотреть на те законопроекты, которые были приняты Госдумой с апреля по август, то становится очевидно: реализовать эти полномочия в срок пока у военкоматов никак не получается. Были материалы журналистов, кроме того, мои коллеги, военные юристы или те, кто связан с работой в военкоматах, сообщали мне о том, что еще не подготовлены электронные реестры и весь функционал для проведения мобилизации. Поэтому с 1 октября, скорее всего, начнется обычный призыв, но не мобилизация.

Мумин Шакиров: За 11 месяцев суды получили 2930 дел о самовольном оставлении части, неисполнении приказа, дезертирстве и других преступлениях против службы. Лично вас шокировала эта цифра почти в три тысячи уголовных дел в отношении "отказников"?

Артем Клыга: Нет. Это было понятно, когда Госдума спешно приняла поправки в Уголовный кодекс в части военных преступлений. Они там прямо прописывали условия, под которые и подводят сейчас все составы против обвиняемых. Изменения прежде всего коснулись вопросов о неисполнении приказа, самовольном оставлении части, в том числе добровольной сдаче в плен, симуляции болезней. У нас Верховный суд ежегодно публикует статистику по всем уголовным составам. Когда я взглянул даже на нее, я увидел, что там чуть ли не в полтора или два раза увеличилось число вынесенных обвинительных приговоров.

Не нужно переступать порог военкомата без крайней необходимости

Мумин Шакиров: На каком этапе потенциальному призывнику нужно сваливать из страны, чтобы не оказаться под уголовной статьей?

Артем Клыга: Я стараюсь на самой ранней стадии дать информацию: не нужно переступать порог военкомата без крайней необходимости. Потому что формально мобилизация продолжается, решение может быть вынесено. Если нет отсрочки или освобождения от мобилизации, то оспорить такое решение в суде очень проблематично. Положительная практика вся сводится к тому, что, например, человек обучался или работает в организации Оборонно-промышленного комплекса. Как только принимается решение о мобилизации, у человека появляется статус военнослужащего. И это совершенно иная жизнь, здесь начинают действовать все нормы Уголовного кодекса, уже можно и уголовное дело возбуждать, если человек, например, решит сбежать (а до этого момента человек – обычное гражданское лицо). Несмотря на то, что глава Комитета Думы по обороне Картаполов объявлял о том, что они хотят ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации, от повесток по мобилизации, у нас пока ничего такого нет. И 328-я статья Уголовного кодекса, которая применяется только к срочникам, к мобилизованным сейчас никак не может быть применена. Была одна попытка в Пензенской области, но дело прекратили, и человеку за незаконное уголовное преследование даже выплатили, по-моему, какую-то смешную компенсацию – 20 тысяч рублей.

Мумин Шакиров: Каковы шансы уйти на альтернативную службу, когда тебе в руки дают винтовку и отправляют в окопы? Как тут работает закон?

Артем Клыга: На этом этапе, когда в руки дают винтовку, я думаю, шансов почти нет. Вопрос сводится опять же к моменту, когда вы оказываетесь в военкомате. Тогда можно подать заявление на альтернативную гражданскую службу и дальше следить, требовать от комиссии его рассмотреть и получить какое-либо решение. Но, скорее всего, призывная комиссия по мобилизации будет пытаться отказать в альтернативной службе, и затем можно пробовать это обжаловать в суде. При этом с правовой точки зрения обжалование в суде не означает, что военкомат приостанавливает все призывные мероприятия. То есть человека могут отправить. Но если человек проходил срочную службу в альтернативной форме, то у него в целом есть шансы получить замену. В судебной практике мы это увидели один раз в Ленинградской области. Суд принял такое решение, сказав, что у человека есть конституционное право на альтернативную гражданскую службу. Но там очень сильную роль сыграло то, что человек и срочную службу тоже проходил в формате АГС. Я полагаю, что если человек проходил срочную службу в обычном порядке, то ему в заявлении на АГС нужно указывать пацифистские или религиозные убеждения, по которым он не может брать в руки оружие, сформировавшиеся после того, как он прошел службу. Может быть, срочная служба открыла глаза. В любом случае, я хочу подчеркнуть, что доказывать убеждения не нужно, нужно их просто изложить, а комиссия должна их рассмотреть, и если она отказывает, мотивированно отказать.

Мумин Шакиров: Насколько это реально?

Артем Клыга: Был буквально один успешный случай, и то через суд. Когда началась мобилизация, никто же не понимал, как это работает. Позиция, которую заняли военкоматы: нет у нас никакой альтернативной службы по мобилизации. А юристы грамотно подчеркнули, что она прописана не в законе, а в Конституции. И пока суть да дело, пока разбирались, пока военкоматы выносили отказные решения, нашелся человек, который решил это обжаловать через суд, и нашлись юристы, выигравшие дело.

Мумин Шакиров: Наверное, это сопоставимо со статистикой по оправдательным приговорам, которые 0,00%. Одна их самых уязвимых категорий граждан – это люди с двойным гражданством. Речь идет о выходцах из среднеазиатских республик, которых, по данным наблюдателей, буквально силком отправляют на фронт. Есть ли шансы у них уйти от призыва, показав первый паспорт, например, Таджикистана, если они уже отдали воинский долг исторической родине?

Артем Клыга: Если мы говорим о службе по мобилизации, то здесь шансов практически никаких нет. У России есть международный договор с Таджикистаном, который отменяет повторную срочную службу. То есть если человек, например, родился в Таджикистане, отслужил там срочную службу, переехал в Россию, получил ее гражданство, еще находится в призывном возрасте, то он действительно может ее не проходить. Это урегулировано международным договором. А например, гражданину Узбекистана придется служить повторно. Что касается именно мобилизации, то здесь лица, которые переехали в Россию и получили паспорт, рассматриваются как граждане России, несут те же права и обязанности и могут быть мобилизованы. То есть подход к ним в целом особо не отличается от того, который распространен на мобилизованных граждан России, родившихся в стране. Поэтому здесь им мало что может помочь. К сожалению, чаще всего люди еще и не знают до конца своих прав и обязанностей, а этим очень сильно пользуются, в том числе, российские власти.

Мумин Шакиров: Я понял, что надо подальше держаться от военкоматов, наверное, в этом есть какое-то спасение.

Цифровой рубль – страшилка или реальная угроза?

Мумин Шакиров: Деньги сгорят, а личность похитят – именно такие предостережения гуляют среди россиян из-за инициативы правительства о создании единой биометрической базы. Почему граждане не доверяют властям? Есть реальные риски или люди просто не верят в сохранность своих данных? Разбирался Максим Блант.

Уже несколько поздновато сетовать на свою полную прозрачность, и не только перед государством

Максим Блант: Когда речь заходит о, мягко говоря, обеспокоенности значительного числа российских граждан введением цифрового рубля вообще и сбором биометрических данных в частности, надо понимать, что эта реакция вполне укладывается в существующие не только в России тренды. Они заключаются в растущем запросе на конфиденциальность. Развитие технологий за последние 15 лет значительно упростило жизнь, причем не только финансовую. Однако почти за каждое улучшение приходилось платить приватностью. Так что сейчас, в 23-м году, уже несколько поздновато сетовать на свою полную прозрачность, и не только перед государством, но и перед банками, и другими структурами, например мобильными операторами. Имея банковский счет, пластиковую карту, мобильные приложения, мы все как на ладони. Использование биометрических данных – это просто еще одна качественная ступень в этом процессе. Тут к запросу на конфиденциальность добавляется еще и фобия – страх того, что твою личность украдут. технически не вижу никаких препятствий к тому, чтобы тот, кто имеет доступ к биометрическим данным человека, не смог ими от его имени воспользоваться. В конце концов, это просто файлы данных. Твою личность украдут и от твоего имени наделают всяких пакостей, продадут квартиру, наберут кредитов, а то еще и женятся, наплодят детей, а ты потом воспитывай. Но если вдуматься, все это можно было сделать и безо всякой биометрии. Хочешь конфиденциальности и непрозрачности? Откажись от использования технологий и переходи исключительно на наличные.

И еще пару слов о российской специфике. Когда людям говорят, что необходимо сдать отпечатки пальцев, например, для получения Шенгенской визы, это обычно не вызывает острой реакции, поскольку сбором биометрических данных занимаются представительства иностранных государств. А когда биометрию начинают собирать российские банки, да еще и в интересах ЦБ, реакция гораздо более острая. И это говорит об уровне доверия россиян и к родному государству, и к банкам, и даже друг к другу.

Как Путин спекулирует на национальности Зеленского

Мумин Шакиров: Владимир Путин на этой неделе выступил с очередным опусом, свидетельствующим, что национальность Владимира Зеленского который раз не дает покоя кремлевскому диктатору. Пару месяцев назад со ссылкой якобы на своих "друзей-евреев" Путин заявил: Зеленский – "не еврей, а позор еврейского народа". Невольно вспоминается знаменитая цитата нацистского преступника Германа Геринга: "Кто тут еврей – в Luftwaffe решаю я"…

Верит ли сам Путин в то, что говорит, – вопрос открытый

"Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой..." Невольно вспомнил эти строки стихотворения Михаила Лермонтова "Бородино", когда услышал очередное высказывание президента России о событиях Второй мировой войны, касаемо Украины и лично Владимира Зеленского. Путин всякий раз возбуждается, когда речь заходит о президенте соседнего государства и его происхождении. Тут же сваливает все в одну кучу: Холокост, евреи, нацисты, Зеленский, бандеровцы, "коллективный Запад" – все одной краской, чтобы придать этой фальшивой картине историческую основу. Вступать в дискуссию с кремлевским диктатором по поводу событий 80-летней давности себе дороже. Верит ли сам Путин в то, что говорит, – вопрос открытый. Приведу цитату: "Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека – этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства", – заявил президент России журналисту ВГТРК. Далее он продолжает: "Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время Холокост на Украине, а это уничтожение полутора миллионов человек". Извините за мой французский, притягивать Зеленского к Холокосту – это как минимум подло и низко, это из серии "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят". По этой схеме работал небезызвестный нацистский преступник, которого однажды похвалил лично Путин. Имени его называть не буду, догадайтесь сами. И все же что на выходе? Кому адресована эта очевидная ложь? По чьим чувствам бьет эта подделка? Почему именно "еврейский вопрос" вылез у президента России? "Чекистская среда, создавшая Путина, всегда и непреклонно исповедовала самые жесткие формы антисемитизма. Явная двинутость кремлевского людоеда на еврействе Зеленского – это как раз оттуда", – пишет публицист Александр Невзоров. При этом Путин демонстративно общается с представителями еврейских организаций в России, в том числе с раввинами, посещает выставки и музеи, посвященные теме Холокоста и трагедии еврейского народа. И даже гордится тем, что его окружают люди разных национальностей, и защищает их, правда, своеобразными пассажами. "Они не имеют отношения к событиям на Украине, в Крыму. Их выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Как издеваются", – сказал Путин, реагируя на западные санкции в отношении близких ему бизнесменов и друзей по кооперативу "Озеро". Как говорится, каждый определит сам – хорошее чувство юмора у президента Росси или на грани фола.

"Еврейское несчастье" Владимира Путина

Мумин Шакиров: С нами на связи – Аббас Галлямов.

Что говорят в Израиле про высказывания Владимира Путина о еврейском происхождении Зеленского? Президент России в одной из своих цитат упомянул израильтян, намекнув на то, что они в ужасе от деятельности украинского лидера.

Израильскому обществу нейтралитет руководства страны по отношению к войне в Украине не нравится, и оно реагирует – кто с усмешкой, кто со злостью, с раздражением

Аббас Галлямов: В целом большая часть израильского общества, конечно, симпатизирует Украине и бесконечно далека от того, чтобы симпатизировать Путину. Но нынешнее израильское руководство, израильское правительство старается дистанцироваться от конфликта, то есть не встает однозначно на сторону Украины. У Израиля такая концепция: когда у нас были проблемы во время Холокоста, никто нам не помогал, поэтому о своей безопасности мы должны думать сами, нам ни на кого надеяться не приходится. Травма Холокоста сформировала такую внешнюю политику у Израиля. Ссориться ради Украины с Россией Израиль не хочет, потому что она присутствует в Сирии. Кроме того, у России хорошие отношения с Ираном, экзистенциальным врагом Израиля, который поклялся его уничтожить и сейчас создает ядерное оружие. То есть Израиль на политическом уровне соблюдает нейтралитет, не вмешивается в эту историю, отказывается даже поставлять оружие Украине. Но израильскому обществу нейтралитет руководства страны по отношению к войне в Украине не нравится, и оно реагирует – кто с усмешкой, кто со злостью, с раздражением. В любом случае, никаких симпатий по отношению к Путину у большинства израильтян нет. Они есть только в небольшом, арабском, правом сегменте, но большинство, конечно, против.

Мумин Шакиров: Некоторые эксперты убеждены, что эти перетирания национальности президента Украины Владимира Зеленского разжигают пещерный антисемитизм в России, когда Путин в одном флаконе смешивает Холокост, Зеленского, бандеровцев, нацистов, коллективный запад и далее по списку. Провоцирует ли он пещерный антисемитизм в России такими выпадами?

Аббас Галлямов: У меня нет оснований утверждать, что массовая аудитория этому подвержена. Для того чтобы их сподвигнуть в антисемитизм, сделано бесконечно мало. Надо, так же как с украинцами, с американцами, изо дня в день снимать фильмы, в каждом сюжете это должно звучать. А так, раз в месяц то Лавров чего-нибудь заявит, то Путин чего-нибудь скажет невнятное. Этого недостаточно, чтобы в массовой аудитории разбудить антисемита. Но аудитория, где антисемитизм распространен (в первую очередь силовые структуры), чувствует, что "наше время пришло". Поэтому те, кто исповедовал антисемитизм и на протяжении долгих лет его скрывали (потому что Путин не привечал антисемитизм до последнего времени), а теперь уже не считают нужным это делать. Поэтому всякие фрики, типа Талызиной, уже полезли. И журналисты есть, которые на этот счет пишут. Теперь это становится более приемлемым, но не в целом в обществе, а в одном каком-то крайне правом, "черносотенном" сегменте.

Мумин Шакиров: Путин все-таки антисемит или не антисемит?

Аббас Галлямов: В целом нет. Но сейчас его колбасит, поэтому он уже и с демонами антисемитизма тоже заигрывает. Он ищет выход из этой ситуации, он в тупике, он не может его найти, поэтому у него все смешалось в кучу – кони, люди, как вы сказали, он разные варианты пробует.

Чего ждать от новых "выборов" в России?

Мумин Шакиров: В России называют выборами Единый день голосования с 8 по 10 сентября. Тут мнения в либеральном лагере разделились. Одни говорят: "Идите и портите бюллетени, пишите там "Слава Украине!" или "Собянин – наш президент!", чтобы вызвать определенную провокационную реакцию". Другие, как Навальный: "Голосуйте против "Единой России" и ломайте им игру". Третьи, как Илья Яшин, глядя на мэрские выборы в Москве, советуют их игнорировать, ни за кого не голосовать, все кандидаты поддерживают войну в Украине. Ваша позиция?

Аббас Галлямов: Что по-настоящему имеет значение – это есть ли альтернатива участию в выборах. Если ее нет… Нет же массового революционного напора, уличной борьбы, забастовочной мощной волны. Когда альтернатива выборам – плохим, отвратительным, выборам без выбора – участвовать каким-то иным способом в политике, конечно, это надо делать, а не участвовать в этих фиктивных выборах. Но когда альтернатива – это просто сидеть на диване, тогда можно и сходить. Написать в бюллетене "Слава Украине!", "Собянин – наш президент!", украсть бюллетень, нарисовать средний палец, проголосовать за какую-нибудь другую партию, лишь бы против "Единой России", даже если эта партия поддерживает войну, – это все имеет смысл. Хотя бы члены избиркомов это увидят, и они будут понимать реальные настроения. В преддверии президентских выборов повлиять на настроения членов избирательных комиссий имеет смысл, чтобы они чувствовали реальный настрой общества. А если ты не придешь, так они и увидят, что народу по барабану, народ не приходит, а те, кто приходит, голосуют за "Единую Россию". И у них будет ощущение, что все нормально. Они и будут работать на эту систему. А надо, чтобы они сомневались в крепости системы, тогда они в нужный момент могут дрогнуть. Тот факт, что другие партии, типа КПРФ, "Новые люди" или "эсеры", выступают в поддержку войны, все равно не дает основания ставить между ними и "Единой Россией" знак равенства. По вопросам внешней политики, по вопросам войны и мира это дублеры "Единой России". А по вопросам внутренней политики КПРФ, например, давно уже в оппозиции. Напомню, что КПРФ, например, голосовала против путинского обнуления. Они в Госдуме проголосовали против поправки Терешковой. И во время всенародного голосования они призывали своих сторонников проголосовать против путинского обнуления.

Если отказать оппозиционному кандидату в выдвижении, то риск новой "Болотной" появляется

Мумин Шакиров: Как несогласные с войной и режимом могут воспользоваться президентскими выборами?

Аббас Галлямов: Самое главное, что должна сделать российская оппозиция, – это выдвинуть единого кандидата и добиваться его регистрации. Мощная общественная кампания – собирать подписи и так далее – в поддержку регистрации этого кандидата. Власти откажут ему в регистрации, и это уже станет поводом для недовольства, для протеста. А если оппозиция скажет: "Нас все равно не зарегистрируют, поэтому даже выдвигаться не будем", – так и получится то, о чем я только что говорил: система спокойно воспроизведет себя, спокойно переизберет Путина. Выборы будут не очень легитимными, но риска возникновения протеста, новой "Болотной" не будет. А если отказать оппозиционному кандидату в выдвижении, то риск новой "Болотной" появляется. И там масса других вещей, которые можно делать. Например, прямое обращение к членам избирательных комиссий в преддверии голосования с угрозами возбуждать уголовные дела против фальсификаторов после смены режима. Избирательные комиссии же чувствуют, что режим шатается, и пригожинский мятеж это продемонстрировал со всей очевидностью. И получить через год-два уголовное дело – это сомнительные удовольствие. Поэтому можно попытаться организовать "итальянскую забастовку", когда все по закону. Просто честно подсчитают.

Как теперь ремонтировать престижные автомобили?

Мумин Шакиров: Audi и BMW отключили российские сервисы. То же самое сделал и концерн Mercedes, только на полгода раньше. Как за это время поменялся автомобильный рынок и почему выросли цены? С нами на связи – Никита Небылицкий.

Зачем немцы отключили софт? Продавцы-дилеры ушли с российского рынка, но услугу – гарантийный ремонт – никто не отменял. Клиент, когда покупал машину, рассчитывал на эту опцию. Не прилично получается.

Никита Небылицкий: Тут все довольно сложно. Есть же несколько точек зрения на эту тему. Одна из них: "Это все ерунда, мы переживем, все чушь собачья". А другая: "Ах, трагедия! Теперь ничего не будет работать". На самом деле, истина, как обычно, где-то посередине. Тут нужно от печки танцевать. Нужно объяснить людям, что это, собственно, такое. Дело в том, что современный автомобиль очень сложный. И одна из наиболее сложных вещей – это суметь продиагностировать, что в нем сломалось. В машине есть система, которая занимается самодиагностикой. Чем более современный автомобиль, тем более глубоко эта система влезает сама в себя, соответственно, тем четче и уже она диагностирует то, чего сломалось.

Мумин Шакиров: Обходить санкционные ограничения помогает сторонний софт и техника, которая продается на маркетплейсах. Удорожание ремонта – это единственный минус с момента отключения программного обеспечения и прямых поставок запчастей?

Никита Небылицкий: Тут все сложнее. Сторонний софт помогает обходить все эти ограничения далеко не всегда. Есть несколько разновидностей этого софта. Есть Autel, есть Launch – это компании, которые делают мультимарочные сканеры. Есть более узкая, направленная конструкция. Это как бы заводской ломаной софт, который дает возможность доступа к машине. Проблема заключается в том, что есть часть автомобилей... Причем эта часть автомобилей, которая, подключаясь каждый раз к собственному софту, требует уникального кода, а он генерится заводом. Соответственно, завод его и высылает. Это обходится при помощи несколько компаний, занимающихся генерацией этих кодов. Более как бы сложная технология – это когда код не генерится, а для того, чтобы все это сработало, нужно подключиться к компьютеру завода. Грубо говоря, когда одновременно нужно подключиться к компьютеру, в котором установлен этот софт, и завод постоянно находится в онлайне с диагностирующийся машиной.

Мумин Шакиров: Эксперты сходятся во мнении, что из-за проблем с обслуживанием новых автомобилей возрастет спрос на более старшие модели и менее "навороченные" транспортные средства. Насколько этот сценарий возможен на автомобильном рынке России?

Никита Небылицкий: Это ерунда полная. Например, компания Fiat сейчас заграничила свой софт, и нужно этот уникальный код, который генерит только одна компания в Америке, причем не на всякие машины. И это разом легло на все Fiat, даже на очень старые. То есть, грубо говоря, вы не можете подключиться к машине 2008 года, 2006 года, потому что просто софт не подключится к вашей машине.

Обладать нормальной машиной подсанкционной будет становиться все сложнее и сложнее

Мумин Шакиров: Насколько отключение софта и ухода официальных европейских дилеров подтолкнет россиян полностью переориентироваться на китайские модели авто? Там все, если не проще, то, по крайней мере, гарантии есть.

Никита Небылицкий: Россияне уже переквалифицировались на китайские автомобили. Посмотрите отчеты по рынку, там кроме того, что на первом месте какая-нибудь Lada Granta и Lada Vesta, потом одни "китайцы" сплошные. Да, безусловно, это к этому и приведет.

Мумин Шакиров: То есть вы хотите сказать, что те, у кого были Maybach, Porsche, Bentley, будут покупать китайские модели?

Никита Небылицкий: Они будут покупать не очень приличными словами называемые в эфирах машины. У китайцев есть дорогие машины... Хунцы например, которые не то чтобы одноклассники с Porsche, Bentley, было бы смешно говорить… Но они вот эту нишу, конечно, будут замещать. Люди будут покупать Lamborghini, Porsche и пытаться каким-то образом их обслуживать. В конечном итоге, машину можно возить в Финляндию обслуживать, в Америку. Есть какие-то методы. Но обладать нормальной машиной подсанкционной будет становиться все сложнее и сложнее. Кому-то нравятся китайские автомобили. То есть нельзя к этому сейчас относиться так, как к полной ерунде, которая не имеет никакого значения. Да, пока и Launch, и Autel довольно широко машины открывают, и можно с ними много чего делать. И Star Diagnosis работает... И вся компания VAG – это Volkswagen, Audi, Bentley, Lamborghini – в общем, все это. Там очень хорошая программа есть со смешным названием "Вася-диагност".

Мумин Шакиров: На рынке, в том числе российском, есть еще одна "акула" – это Корея. Воспользуются ли этой ситуацией корейцы, которые успешно до войны, до 24 февраля, продавали свои авто на российском рынке, которые стали народными: Hyundai Solaris и KIA Rio?

Никита Небылицкий: Корейцы с рынка ушли. Машины продаются, есть "серые" схемы, по которым это ввозится, но официально поставок нет. У корейцев с нижней модельной линейкой и так проблемы – их вытесняют китайцы. В этом сегменте китайцы вполне конкурентны. Там и MG у них... Грубо говоря, россияне думают, что китайские автомобили прям уж так сильно, широко, экспансией идут на мировой рынок, – это, конечно, не так. На самом деле, экспортные объемы у китайцев крохотные, и большая часть этого экспорта – это Латинская Америка и Африка. В 22-м году все китайские автомобили вместе экспортировали... 199 тысяч автомобилей на европейский рынок, учитывая, что сам объем рынка – 12 миллионов автомобилей в год. Ну, это даже не капля в море, это смех и грех. Тем не менее в сегменте, который еще занимает Logan старый, сверхдешевых машин для сверхбедных рынков, китайцы, в принципе, делают продукт, который может конкурировать. Вопрос же в том, согласны ли россияне ради привычного бренда, а тот же Hyundai Solaris – это привычный бренд, терпеть некие неудобства. В рамках этих неудобств, безусловно, "китайцы" удобнее. Другое дело, что качество "китайцев" ужасающее. Оно и теперь ужасающее. И сказать, что "китайцы" стали сильно лучше, – это не так.

Мумин Шакиров: Что будет с безопасностью? Самое важное в этой истории – это человеческая жизнь. Безопасность сильно упадет? Или все-таки китайцы поддерживают какой-то уровень?

Никита Небылицкий: С безопасностью очень интересная штука. Вот эти звезды, к которым мы все привыкли и на которые мы все смотрим, - это немножко обманка. Это и есть некий набор функций, которому должна соответствовать машина, чтобы пройти звездный тест. И безусловно, в инженерных серьезных программах (а сейчас все проектируется в цифрах) изначально заложено конструктивно, что машины эти тесты проходили. Грубо говоря, у машины есть лонжероны – это некие силовые элементы, есть обычные панели плоскостные. Я имею в виду в силовой структуре, не крылья с дверьми, а то, что внутри у машины. Одно к другому приварено. А приварено оно точечной сваркой. Варят точечной сваркой сейчас автоматы, и они что в Китае варят, что не в Китае варят. Проблема в подготовке поверхности, в каком состоянии эта поверхность приехала в точку сварки. И китайцы грешат как раз тем, что у них на низовом уровне нет порядка. Если вы залезете под китайскую машину и посмотрите на отливку коробок передач, картеров сцепления (если с ручными коробками эти машины), дифференциалов, если это заднеприводная машина, и посмотрите на европейские аналоги, то там глазом просто видно, насколько отличается качество одного от качества другого. Есть некие китайские заводы, которые, являясь сборочными предприятиями, по европейским нормам и для европейцев что-то делают. И в этом случае – с европейским надзором за качеством – более-менее ничего получается.