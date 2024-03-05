Разведка Украины взломала серверы Минобороны России

Хакеры из разведки Украины атаковали серверы Минобороны России. Об этом со ссылкой на ГУР сообщила "РБК-Украина" и подтвердил The Insider.

По сведениям "РБК-Украина", в результате кибератаки сейчас заблокированы сайт, домены и IP-телефония Минобороны России, а также серверы, использующие программное обеспечение электронного документооборота. Сайт ведомства действительно недоступен.

Хакеры атаковали серверы Минобороны России вчера, 4 марта, утром. Утверждалось, что украинской разведке удалось похитить программное обеспечение, а также массив секретной служебной документации.

"Речь идёт о приказах, отчётах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между больше 2000 структурных единиц силового ведомства России", – рассказали "РБК-Украина" в украинской разведке.

В ноябре 2023 года украинские хакеры взломали систему пресс-центра Минобороны России, а в октябре – клиентскую базу Альфа-Банка. В январе хакеры выложили данные 24 миллионов клиентов банка в сеть. В Альфа-Банке отрицали факт взлома, однако российские журналисты выяснили, что данные подлинные.