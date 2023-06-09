Роскомнадзор лишает СМИ лицензии: он не видит заблокированные статьи

Роскомнадзор решил отозвать лицензию СМИ у "Свободных медиа" в Краснодаре. Ведомство не видит на его сайте статьи из-за собственной блокировки. Об этом рассказывают Кавказ.Реалии.
Согласно уведомлению Роскомнадзора, на сайте "Свободных медиа" уже год нет публикаций. При этом материалы на нём выходят регулярно, однако в России их можно прочитать только с VPN, так как больше года назад сайт заблокировал сам Роскомнадзор.
"Мы немедленно отправили возражение на решение ведомства, а в случае судебного разбирательства намерены оспаривать ложные выводы Роскомнадзора в суде", – заявил главный редактор издания Марк Небесный.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину Роскомнадзор из-за "фейков" о ходе войны заблокировал около 206 тысяч сайтов, в том числе сайты СМИ и социальные сети: твиттер, фейсбук и инстаграм.
- Тем не менее, за публикации в заблокированных социальных сетях регулярно заводят уголовные и административные дела из-за "фейков" о войне в Украине. Фейками российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.