Роскомнадзор лишает СМИ лицензии: он не видит заблокированные статьи

Роскомнадзор решил отозвать лицензию СМИ у "Свободных медиа" в Краснодаре. Ведомство не видит на его сайте статьи из-за собственной блокировки. Об этом рассказывают Кавказ.Реалии.

Согласно уведомлению Роскомнадзора, на сайте "Свободных медиа" уже год нет публикаций. При этом материалы на нём выходят регулярно, однако в России их можно прочитать только с VPN, так как больше года назад сайт заблокировал сам Роскомнадзор.

"Мы немедленно отправили возражение на решение ведомства, а в случае судебного разбирательства намерены оспаривать ложные выводы Роскомнадзора в суде", – заявил главный редактор издания Марк Небесный.