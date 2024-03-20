Российская Danone будет продана племяннику Рамзана Кадырова

Бывшее российское подразделение французской компании-производителя молочных продуктов Danone будет продано российским инвесторам. О договорённости сообщает газета "Ведомости". Локальных инвесторов два: это предприятие "Вамин Татарстан" и заместитель председателя правительства Чечни, племянник главы республики Рамзана Кадырова Якуб Закриев. Они заплатят за актив в равных долях, то есть по 50% каждый.

Якуб Закриев — сын родной сестры главы Чечни Рамзана Кадырова Зарган Кадыровой, уточняют Idel.Реалии. Он уже руководил российской дочкой Danone с июля 2023-го до 13 марта 2024 года, когда она находилась во временном управлении Росимущества по указу президента России Владимира Путина. 13 марта Путин отменил свой указе о передаче долей российской Danone Росимуществу.

Председатель правления компании "Вамин Татарстан" Минтемер Мингазов также уже входил в совет директоров АО "Данон Россия".

Французская компания Danone — один из крупнейших производителей молочных продуктов и других продуктов питания, который работает более чем в 140 странах мира. В Россию Danone пришел в 1992 году. Российские активы компании были записаны на АО "Данон Россия". Ему принадлежат такие марки, как "Простоквашино", "Био Баланс", "Тёма", "Актуаль", "Даниссимо", "Активиа", "Данон", "Петмол" и другие.