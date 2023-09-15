Российские телеграм-каналы показали фотографии Суровикина "из Африки"

Провоенные российские телеграм-каналы показали фотографии бывшего командующего группировкой российских войск в Украине Сергея Суровикина, как утверждается, сделанные в Алжире. Заявляется, что российский военачальник встречается там с руководством местного министерства обороны.

Генерал-полковник не появлялся на публике с конца июня, с момента мятежа наёмников ЧВК "Вагнер". Суровикин, как сообщалось, имел тесные контакты с главой ЧВК Евгением Пригожиным. Предположительно, он мог знать о подготовке выступления вагнеровцев. Вечером 23 июня он записал видеообращение с просьбой к наёмникам "остановить колонны", вернуться на базы и слушаться приказов верховного главнокомандующего, это стало первым официальным подтверждением существования мятежа.

После прекращения бунта Суровикин исчез. Сообщалось, что он мог быть задержан ФСБ и допрашиваться по уголовное делу о вооружённом мятеже. Первые его фотографии после июня появились в начале сентября. Газета The New York Timesсообщала, что он был освобождён.

Его биография была удалена с сайта министерства обороны. Министр Сергей Шойгу и Кремль отказывались комментировать его судьбу. На фотографиях, сделанных, как утверждается, из Алжира, Суровикин, в отличие от других россиян, не в военной форме и без погон, что может означать его увольнение из армии.

Официальные алжирские и российские источники не сообщают о визите делегаций российских военных. В каком составе отправлена делегация и тема её визита неизвестно. Ранее в сети публиковались фотографии поездок в страны Африки заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова.

Он ездил в страны, где присутствует ЧВК "Вагнер". The New York Times писала со ссылкой на западных чиновников, что за активы ЧВК после смерти Пригожина началась борьба между российской военной разведкой ГРУ и Службой внешней разведки.