Российский глава Севастополя сообщил об атаке на корабль

В аннексированном Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты. Об этом рассказал назначенный российскими властями глава города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, после падения обломков начался пожар. Его быстро потушили. Название корабля Развожаев не привёл.

Телеграм-канал "Крымский ветер" предполагает, что это был корабль-спасатель подводных лодок "Коммуна". Это стареейшее вспомогательное судно военно-морского флота России, введённое в эксплуатацию в 1915 году.

Движение по мосту через Керченский пролив утром в воскресенье было остановлено примерно на час.

Представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, комментируя случившееся в аннексированном Крыму, заявил, что подобные инциденты на полуострове будут и дальше происходить на объектах российских военных. При этом вооружённые силы Украины ответственность за атаку на себя не брали.

Минобороны России удар не комментировало.

В условиях боевых действий оперативно проверить заявления воюющих сторон невозможно.

С начала вторжения 2022 года Украине удалось потопить флагман флота, крейсер "Москва", новейший корвет "Сергей Котов", большие десантные корабли "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников", несколько десантных и сторожевых катеров. Ещё несколько кораблей были повреждены.

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