Шойгу подтвердил замену командующих российским флотом

Министерство обороны России сообщило о перестановках в командовании флотом. Командующим ВМФ назначен адмирал Александр Моисеев. Освободившееся после его ухода место командующего Северным флотом занял вице-адмирал Константин Кабанцов. Черноморский флот возглавил бывший начальник его штаба, вице-адмирал Сергей Пинчук.

О части этих перестановок ранее уже сообщалось российскими военными блогерами и журналистами. 2 апреля об указах президента России Владимира Путина о перестановках сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу, говорится в сообщении ведомства.

Перестановки на флоте произошла на фоне неудач российского Черноморского флота в войне с Украиной.

С начала вторжения 2022 года Украине удалось потопить флагман флота, крейсер "Москва", новейший корвет "Сергей Котов", большие десантные корабли "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников", несколько десантных и сторожевых катеров. Ещё несколько кораблей были повреждены. Украина несколько раз успешно атаковала наземные объекты флота, включая здание штаба.

Большая часть российских кораблей покинула базу в Севастополе и переместилась в Новороссийск. Удары Украина наносит, преимущественно, морскими дронами и крылатыми ракетами: большая часть кораблей Черноморского флота страны была потеряна с 2014 года. Флагманский корабль, фрегат "Гетман Сагайдачный", был затоплен экипажем в порту Николаева после начала российского вторжения 2022 года.