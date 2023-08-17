С любимыми не расставайтесь

В минувшую субботу зрители не дождались у экранов привычного появления пары Арестович-Фейгин. В понедельник их снова ждало разочарование. Марк Фейгин объяснил расставание "творческим отпуском". Алексей Арестович дал более жесткие оценки ситуации, впоследствии, правда, их удалив, но поскольку "интернет помнит все", эти оценки продолжают гулять по сети, не оставляя надежд на возрождение дуэта. О роли и значении альянса в истории ютуба - журналист Роман Цимбалюк. А также. Закрытые границы Беларуси с внешним миром. Чем это обернется для граждан этой страны и соседней России? Об этом депутат Европарламента Раса Юкнявичене и общественный деятель Сергей Бульба. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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