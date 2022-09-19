За первое полугодие 2022 года об официальном статусе беженца в России попросили 53 гражданина Украины, получил его максимум один украинец. При этом российские власти заявляют о приёме более миллиона беженцев. Миграционную статистику МВД проанализировал комитет помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие".

На конец июня 2022 года статус беженца в России имели триста человек, больше половины из них – граждане Афганистана. С января этот статус получили три человека, двое из них точно не из Украины.

При этом в июле МЧС России утверждало, что с начала года в Россию прибыло 2,8 миллиона беженцев с территории Украины. Неизвестно, учитывают ли эти данные тех, кто несколько раз пересекал границу, уехал в Европу или вернулся в Украину, отмечается в докладе. Данные ООН об украинских беженцах в России – на середину июля около 1,7 миллиона человек – совпадают с количеством фактов пересечения ими украинско-российской границы.

Кроме статуса беженца Россия предоставляет временное убежище. Этот статус присваивается на срок до одного года и даёт меньше социальных гарантий и прав, чем беженство. За первые шесть месяцев 2022 года временное убежище в России получили чуть больше 64 тысяч украинцев – 99,5% от всех получивших этот статус.

У некоторых украинцев, вывезенных или вынужденно прибывших в Россию из-за войны, уже есть российское гражданство – дополнительный статус им не нужен. С 2019 года российские паспорта через органы МВД получили более 1,1 миллиона украинцев. В первом полугодии 2022 года в российское гражданство приняли более 105 тысяч украинцев – на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В докладе фиксируется, что снижение количества выданных паспортов во многом вызвано уменьшением числа украинцев, желающих его получить. "Многие из тех, кто хотел стать российскими гражданами, это уже сделали", говорится в документе.

Украинцы, вывезенные в Россию, могут жить в стране без документов – их не будут наказывать или высылать из России, сообщили в пресс-службе МВД в июне.