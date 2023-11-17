Секретаря удалили с Совбеза

Николай Патрушев был исключен из списка участников последнего заседания Совета Безопасности. Можно подумать, что это из-за Воронежа. Он в этот день был в Воронеже. Но все остальные участвовали по видеосвязи. Путин-то сидел в бункере. Вполне могли подключить. Но нет. Стали аукаться "президентские" замашки? Вот ездит по стране и переводит ее экономику на "военные рельсы". Это функция секретаря Совбеза? А также: девочка из МГИМО в роли мальчика из "Голого короля". Неприятные вопросы Дмитрию Пескову. В гостях: политолог Аббас Галлямов и предприниматель Дмитрий Потапенко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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