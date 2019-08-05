Доброе утро!

В Камбодже умер “брат номер два” Нуон Чеа, правая рука Пол Пота; ему было 93 года, он отбывал пожизненное заключение. Вилли Токарев тоже умер. А в новостях – сплошные задержания:

На субботней акции за свободные выборы в Москве был задержан 1001 человек. Задержанных допрашивали в качестве свидетелей по делу о “массовых беспорядках”.

За выходные в этом деле появились еще три подозреваемых, в связи с акцией 3 августа возникло новое уголовное дело о насилии в отношении полицейского.

Возбуждено уголовное дело об отмывании денег в ФБК Навального. Почти все его сотрудники отбывают административные аресты.

В США произошли два массовых убийства за сутки, погибли 29 человек.

Субботняя прогулка по московским бульварам

В акции за свободные выборы 3 августа приняли участие несколько тысяч человек – точнее число оценить невозможно, потому что акция проходила в формате прогулки, а полиция, ОМОН и Росгвардия старались отделить гуляющих друг от друга. По данным ГУВД Москвы, гуляющих было полторы тысячи, из которых 600 человек задержали. В протоколах задержанным, однако, писали, что на акции были пять тысяч человек.

По данным “ОВД-инфо”, задержан был 1001 человек. Среди них – 81 несовершеннолетний и по меньшей мере 18 избитых (пять человек были госпитализированы). Задержания проводились с немотивированной жестокостью, вот – видео (посмотрите обязательно), вот – фотографии.

Власти Москвы сделали все возможное, чтобы в субботу на бульварах было как можно меньше прохожих: торговым центрам, кафе и ресторанам рекомендовали закрыться, в центре плохо работали интернет и мобильная связь, в близлежащих кафе полиция приказала на сутки отключить вай-фай. Но случайные прохожие все же были, и для некоторых это заканчивалось автозаком (трагикомическое видео). Кроме того, власти Москвы скоропостижно собрали в Парке Горького фестиваль “Шашлык.Live” с участием известных музыкантов, но часть из них веселить публику на фоне массовых задержаний отказались.

Среди задержанных были и политики (в конце этой статьи есть их список), и просто известные люди – например, актер Александр Паль. По его словам, его отпустили из ОВД после звонка из Администрации президента.

Реакция властей

Все известные незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму находятся под арестом, кроме Любови Соболь. В субботу Соболь задержали, как только она вышла на улицу, чтобы направиться в сторону бульваров. Вот интервью с ней незадолго до задержания (Соболь держит голодовку уже 23-й день и очень слаба). После задежания ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение “установленного порядка проведения митинга” и допросили в Следственном комитете – она проходит свидетелем сразу по двум уголовным делам – о “воспрепятствовании работе избиркомов” и о “массовых беспорядках” 27 июля.

В деле о “массовых беспорядках” появились еще трое подозреваемых – Сергей Абаничев, Даниил Конон и Владислав Барабанов. У них дома прошли обыски, они задержаны. Абаничева обвиняют в том, что он бросил в полицейского бумажный стаканчик – адвокат говорит, что он стаканчик просто выбросил. До этого подозреваемых по делу уже было шесть человек. Кроме того, к задержанным 3 августа в ОВД приезжали следователи СК и тоже допрашивали их об этих самых “массовых беспорядках” (сколько им платят за участие, откуда поступают указания и пр.). В связи с чем адвокатов в ОВД не пускали (допрос в статусе свидетеля можно проводить и без адвоката) и отбирали у задержанных телефоны. В некоторых ОВД заставляли проходить дактилоскопию и сдавать образцы ДНК.

Все это дало мощные плоды: Росгвардия сообщила, что на акции 3 августа был задержан приезжий, разыскиваемый по делу об экстремизме.

Кроме того, возникло еще одно уголовное дело о применении насилия к представителю власти: утверждается, что один из сотрудников правоохранительных органов вывихнул руку при задержании человека по фамилии Устинов.

Ну и куда же без МИДа. Официальный представитель МИД России обвинила США и Германию во вмешательстве во внутренние дела России (публикуют, мол, призывы к участию в несогласованной акции).

Фонд борьбы с коррупцией

Следственный комитет России, как и было предсказано, завел уголовное дело об отмывании денег в ФБК Навального. По версии следователей, неназванные пока сотрудники Фонда получили от неназванных лиц неопределенную (но крупную) сумму денег, “заведомо для них приобретенную преступным путем”. Получив эти деньги, они положили их через банкоматы на счета в разных банках, а потом перечислили их ФБК. Руководитель отдела расследований ФБК Григорий Албуров, задержанный на акции 3 августа, из автозака прокомментировал новое уголовное дело словами “это очень смешно”. Максимальное наказание по этой статье – семь лет.

Заведенное в субботу уголовное дело – уже второе в отношении ФБК. В 2013 году после мэрской кампании Навального возникло уголовное дело о хищении пожертвований, из-за которого тогдашний исполнительный директор Фонда Владимир Ашурков получил убежище в Великобритании, Константин Янкаускас сидел под домашним арестом и потом вышел под подписку о невыезде, а Николай Ляскин все время оставался под подпиской. Это дело так и не закрыто.

Что не мешает Константину Янкаускасу сидеть в ОВД в ожидании очередного суда. В субботу, когда у него закончился срок административного ареста за акцию 27 июля, его задержали на выходе из спецприемника и составили протокол за акцию 14 июля.

Ближайший соратник Навального Леонид Волков объявил, что следующая уличная акция за свободные выборы пройдет 10 августа не только в Москве, но и в регионах. В регионах будут подавать заявки, в Москве – нет. О месте сообщат сегодня.

Дети Росгвардии

В субботу в Москве через звукоусилители транслировали призыв нового типа. Участникам акции сообщали женским голосом: “Большая часть военнослужащих – срочной службы. Это ваши сыновья! Будьте благоразумны, не нарушайте общественный порядок и закон”.

В воскресенье появилось первое уголовное дело о “сыновьях”: СК предъявил обвинение в экстремизме 30-летнему жителю Подмосковья Владиславу Синице за призывы в интернете расправляться с детьми, чьи отцы служат в т.н. силовых органах. Синица задержан, у него дома изъяли всю технику.

Чуть позже телеканал НТВ опубликовал "Обращение к организаторам местных беспорядков в Москве", распространенное от имени некой “инициативной группы сотрудников правоохранительных органов и спецслужб”. Письмо с грубыми угрозами в адрес протестующих никем не подписано и вполне могло возникнуть в редакции самого НТВ.

Тем временем в Петербурге

В субботу около двух тысяч человек участвовали в согласованной акции “Петербург за Москву”. Задержали человека, который выкрикнул: "Путина долой со сцены!"

Чуть позже свою акцию провели ЛГБТ-активисты – из 50 участников 15 задержали, трое после этого попали в больницы.

В воскресенье митинг в поддержку сестер Хачатурян собрал около 700 человек, лозунги были в том числе и политические.

И уже вечером футбольные болельщики подрались с ОМОНом из-за того, что курильщикам выгородили слишком тесное место для курения, а когда они попытались подвинуть барьеры, им ответили дубинками. Утверждается, что пострадал один омоновец. Следует ждать уголовного дела.

Право на оружие

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом, американскими учреждениями в стране и за рубежом в память о жертвах стрельбы в Техасе и Огайо. В течение суток жертвами стрельбы в общественных местах стали 39 человек.

В штате Техас молодой белый американец застрелил 20 человек (еще 26 ранены, многие серьезно) – стрелявший задержан и сейчас объясняет следствию свои мотивы (судя по всему, это расовая ненависть, незадолго до стрельбы он опубликовал соответствующий манифест).

Спустя несколько часов в штате Огайо молодой белый американец открыл огонь в центре города – убиты девять человек, 27 ранены, стрелявший тоже убит. Среди погибших – его сестра и ее бойфренд.

Это 21-е и 22-е массовое убийство в США с начала этого года.

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок