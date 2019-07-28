Доброе утро!

На магистральном газопроводе в Коми прорвало трубу, с начала года это седьмая авария на магистральных объектах “Газпрома”, то есть как бы уже не новость. А новости такие:

В субботу на акции “Вернем себе право на выборы” в центре Москвы задержаны 1373 человека. 152 из них провели ночь в ОВД. Полиция избивала участников, есть пострадавшие. Следующая акция намечена на 3 августа.

Алексей Навальный, отбывающий 30 суток за организацию разогнанной акции, госпитализирован из спецприемника. Официальный диагноз – аллергия, лечащие врачи политика подозревают “повреждающее воздействие неопределенных химических веществ”.

В субботу полиция сорвала трансляцию “Навальный.Live” и задержала ведущего. Сайт “Дождя” подвергся DDos-атаке, главреда вызывали на допрос.

Умер журналист Владимир Кара-Мурза.

Возвращение права на выборы

В субботу на акцию “Вернем себе право на выборы” вышли от пяти до десяти тысяч человек (полиция утверждает, что 3500, причем более 600 из задержанных, по утверждению полиции, – без московской прописки). По данным “ОВД-инфо”, были задержаны 1373 человека, из них 42 – несовершеннолетних, 152 человека оставили в ОВД. Им помогали 32 адвоката.

Митинг должен был пройти у здания московской мэрии, но туда заблаговременно стянули автозаки. Задержания начались задолго до объявленного начала акции. Участников делили и оттесняли, поэтому они в разные моменты дня оказывались запертыми в разных прилегающих к Тверской переулках.

Вот еще фотографии. Часть зажатых в Столешниковом переулке граждан смогли укрыться от полиции в Храме Святых бессребреников Космы и Дамиана – вот монолог священника, который их туда пустил.

В какой-то момент митингующим даже удалось перекрыть Садовое кольцо. Вечером люди переместились на Трубную площадь, куда подтянулись и заблаговременно задержанные, а к тому моменту уже отпущенные и оштрафованные независимые кандидаты. Там их задержали второй раз за день. На свободе в данный момент только Юлия Галямина, которая просто уехала из Москвы в воскресенье.

Полиция вела себя очень жестко: била дубинками, прижимала к земле, людей облаивали служебные овчарки, есть госпитализированные после избиений: перелом ноги, разбитые дубинками головы, ушиб легкого, разбитые носы (в том числе у журналистов), содранная кожа, вывихи. Один из оставленных в ОДВ задержанных вскрыл себе вены в знак протеста.

Следующая акция намечена на 3 августа.

Освещение акции за свободные выборы

Российские федеральные телеканалы практически проигнорировали субботнюю акцию (тут краткий пересказ того, что все-таки сказали).

Зато сайт “Дождя”, открывшего эфир для всех желающих и заменившего подписку на добровольные пожертвования, подвергся DDos-атаке. Полиция пришла на телеканал, чтобы вручить вызов на допрос в СК главному редактору Александре Перепеловой, там ее спрашивали о московских протестах. На допросах побывали также и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.

Трансляцию канала “Навальный.Live” полиции удалось сорвать – сотрудники полиции просто ворвались в студию, круша все на своем пути. Ведущего эфира Владимира Милова задержали.

Гораздо активнее российские медиа освещали погружение Путина на дно Финского залива.

Навальный и его глаза

Главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, заблаговременно арестованного на 30 суток за организацию субботней акции, госпитализировали из изолятора временного содержания. Официальный диагноз – аллергия непонятно на что.

Лечащие врачи Навального попытались осмотреть его в больнице, но были встречены многочисленным полицейским патрулем. Поговорить с Алексеем через дверь им все-таки удалось, они подозревают “повреждающее действие неопределенных химических веществ”. У него плохо с глазами, но офтальмолог Навального не осматривал. Главврач больницы, в которой он находится, – депутат Мосгордумы от “Единой России”.

Около полуночи полиция начала задерживать людей, которые приехали к больнице на улице Вавилова, где лежит Навальный.

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