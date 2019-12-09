Доброе утро!

Якутский шаман Габышев снова идет в Москву изгонять Путина – подписка о невыезде по уголовному делу об экстремизме у него истекла 14 октября, официально он невменяемый. В мире вменяемых дела обстоят так:

Переговоры между Путиным и Лукашенко завершились без пресс-конференции. В Минске все выходные граждане протестовали против возможного объединения двух государств.

Сегодня состоится саммит в “нормандском формате” в Париже. Накануне в Киеве тысячи протестующих напоминали президенту Зеленскому о “красных линиях”, за которые он не должен переступать.

В Москве задержали родителей обвиняемых по делам “Нового величия” и “Сети” – они проводили пикеты у Кремля.

Табличка с признанием в любви к Костину, установленная телеведущей Наилей Аскер-заде, исчезла со скамейки в Центральном парке.

Независимость под угрозой

В Сочи прошли переговоры между Путиным и Лукашенко. Их результатом стала договоренность встретиться 20 декабря в Петербурге. Пресс-конференцию не давали, члены белорусской делегации ничего не комментировали, главный по “интеграции” с российской стороны Максим Орешкин сказал, что “достигнут серьезный прогресс”.

Акции против интеграции с Россией продолжались в Минске два дня, вот фотографии с субботнего шествия, в котором приняли участие до тысячи человек.

Сегодня в Париже должна состояться встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии. Вот разные гипотезы в связи с ее повесткой, а на Майдане в Киеве народ выдвигал президенту Зеленскому свои требования: сохранить унитарную форму государства, отказаться от компромиссов касательно вступления Украины в ЕС и НАТО, не сдавать Крым, не прекращать международных судебных процессов против России.

Российские государственники

Со скамейки в нью-йоркском Центральном парке исчезла табличка с признанием в любви главе ВТБ Андрею Костину от телеведущей Наили Аскер-заде. В госбанке наконец откликнулись на расследование ФБК, заявив, что самолеты, на которых летают Наиля Аскер-заде и жена премьера Медведева Светлана были проданы в 2017 году из-за риска санкций, и кто теперь их арендует и за чей счет, в банке не ведают. Пресс-секретарь Медведева, со своей стороны, сказал, что перелеты Светланы Медведевой оплачиваются из личных средств (жена премьера нигде не работает).

По данным “МБХ медиа”, связанная с Евгением Пригожиным компания “Продфутсервис” получила контракты на общую сумму более 1,3 млрд рублей на поставку питания в больницы Подмосковья. Конкурентом пригожинской компании выступала компания, принадлежащая сотруднице образовательного центра “Сириус”, созданного любимым виолончелистом Путина и держателем его офшоров Сергеем Ролдугиным.

“Медуза” выяснила, что один из хакеров Evil Corp, которых разыскивают США, – это Андрей Ковальский, сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко.

Французская Le Monde утверждает, что имеются технические доказательства причастности российского ГРУ к взлому переписки предвыборного штаба Макрона.

Reddit удалил более 60 аккаунтов, скоординированно распространявших неизвестно как утекшие в сеть британские правительственные документы, в которых в частности говорится о возможности допуска американских корпораций и фармкомпаний к британской Национальной системе здравоохранения. Лейбористы не могли не использовать это как весомый козырь в предвыборной кампании, потому что с NHS давно не все в порядке.

Еще российское

В Москве полиция задержала нескольких родителей обвиняемых по делам “Нового величия” и “Сети”, когда они вышли к Кремлю на одиночные пикеты с требованием прекращения этих сфабрикованных дел. Всего в акции участвовали около 50 человек.

Интервью студента-политолога Егора Жукова, приговоренного к трем годам условно за “призывы к экстремизму”, читайте в “Новой газете”, корреспондентом которой он стал еще в ходе процесса.

Против строительства мусорных полигонов протестовали сразу в Казани и в Котласе (последняя акция – часть регионального протестного марафона против создания полигона для московского мусора на станции Шиес в Архангельской области).

Сотрудники ФСИН требуют от государства предоставить им обещанное жилье, свою акцию они назвали “Бездомный полк”. То ли еще будет.

Футбольные фанаты все выходные демонстративно уходили с матчей в знак протеста против массового задержания болельщиков “Спартака” в Петербурге и других видов полицейского произвола.

Все прочее

Иран и США при посредстве Швейцарии обменялись заключенными, поменяли ученого на ученого.

В Гонконге прошел масштабный согласованный с властями митинг, участники выступали против полицейского насилия, за свободу и демократию.

Продолжается всеобщая забастовка во Франции; премьер Эдуар Филипп настаивает, что начатую пенсионную реформу нужно довести до конца.

Шесть ссылок

Давнопрошедшее. Интересный рассказ о программе помощи беспризорникам из советской России, в рамках которой их перевозили на воспитание в чехословацкие семьи. К 1929 году все они вернулись на родину. Или сложная история немецкого дирижера Вильгельма Фуртвенглера, которого в конце войны обвиняли в сотрудничестве с нацистами, и советского майора Дымшица, способствовавшего вывозу в СССР записей его концертов.

Интересный рассказ о программе помощи беспризорникам из советской России, в рамках которой их перевозили на воспитание в чехословацкие семьи. К 1929 году все они вернулись на родину. Или сложная история немецкого дирижера Вильгельма Фуртвенглера, которого в конце войны обвиняли в сотрудничестве с нацистами, и советского майора Дымшица, способствовавшего вывозу в СССР записей его концертов. Недавнопрошедшее. Фрагмент из книги Ивана Смеха и Владимира Козлова “Следы на снегу. Краткая история сибирского панка”, в котором рассказывается о “Первом фестивале альтернативной и леворадикальной музыки” – он состоялся в 1988 году в Тюмени. Или очередные поминки по “Сайгону” – прошло 30 лет с тех пор, как закрылась эта важнейшая институция ленинградской неформальной жизни.

Фрагмент из книги Ивана Смеха и Владимира Козлова “Следы на снегу. Краткая история сибирского панка”, в котором рассказывается о “Первом фестивале альтернативной и леворадикальной музыки” – он состоялся в 1988 году в Тюмени. Или очередные поминки по “Сайгону” – прошло 30 лет с тех пор, как закрылась эта важнейшая институция ленинградской неформальной жизни. Наука понимания. Здесь переводчицы с итальянского Ольга Гуревич и Ксения Явнилович пытаются в 12 словах объяснить итальянскую культуру, здесь новейшую русскую поэзию и связанные с ней проблемы пространно объясняет поэт и критик Денис Ларионов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок