Герой России Кутузов и агент Соловей

Доброе утро!
За участие в двух протестных маршах в августе 2020 года суд в Минске приговорил к трем годам “домашней химии” детского онколога Александра Мелешко – лучшего применения детским онкологам в нынешней Беларуси не нашли. В остальном так:
- Украинская армия продолжает наступление в Харьковской области; Зеленский заявил об освобождении 30 населенных пунктов.
- Российские информагентства сообщают об эвакуации мирных жителей из оккупированных Россией Изюма, Купянска и Великого Бурлука.
- В России началось трехдневное голосование на региональных и муниципальных выборах.
- Евросоюз приостановил решение об упрощенном визовом режиме с Россией.
- В России “иностранными агентами” объявлены Юлия Латынина, политолог Соловей, историк Тамара Эйдельман и журналисты, писавшие для Радио Свобода.
- Три муниципальных депутата из совета Ломоносовского района Москвы призвали Путина сложить полномочия.
- Сегодня Карла III официально провозгласят королем Великобритании. Накануне он выступил с первым обращением к народу.
Военные сводки
Украинская армия продолжает наступление в Харьковской области. Президент Зеленский заявил в вечернем видеообращении об освобождении более 30 населенных пунктов. Ранее украинский Генштаб сообщал о продвижении на 50 км вглубь территории, находившейся под российской оккупацией. Судя по сообщениям в соцсетях, пока не подтвержденных официально, украинская армия вплотную подошла к Купянску, тогда как другие украинские подразделения находятся недалеко от Изюма – одного из крупнейших пунктов размещения российских военных. По прогнозам американского Института изучения войны (обычно очень консервативным), Купянск должен оказаться под контролем ВСУ в течение ближайших двух дней. Здесь ход украинского наступления комментирует полковник ВСУ Владислав Селезнев, здесь успехи Киева объясняет аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.
Российское Минобороны в пятницу никак не комментировало утрату контроля над Балаклеей, а лишь заявило об уничтожении очередной установки HIMARS (уже восьмой по российскому счету), опубликовало видео переброски свежих войск на харьковское направление и закрыло комментарии на своих аккаунтах во “ВКонтакте” и “Одноклассниках”. Расстроенные российские пользователи продолжают комментировать потерю Балаклеи в аккаунте Минобороны РФ в Rutube, а оккупационные власти Харьковской области сообщают об эвакуации мирных жителей из Изюма, Купянска и Великого Бурлука, пока находящихся под контролем России.
На этом фоне продолжаются обстрелы Харькова, а также Харьковской и Донецкой областей. В пятницу россияне обстреливали Харьков утром и днем (пострадали 10 человек); в результате ночных обстрелов Харьковской области погибли четыре человека. Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко пишет о гибели девяти мирных жителей: пятеро были убиты в Бахмуте, двое в Зайцево, один в поселке Нью-Йорк и один – в Федоровке. Еще 23 человека получили ранения. Власти так называемой “ДНР” сообщают об ударе по троллейбусной остановке в центре Донецка, жертвами которого стали два человека. ООН удалось подтвердить данные о более чем 14 тысячах жертв среди мирных жителей за все время войны в Украине.
В ночь на субботу власти Курской области сообщили о нападении на росгвардейцев в приграничном районе: один человек получил ранение, нападавших ищут, связанные с силовиками российские телеграм-каналы пишут об “украинских диверсантах”.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Энергодаре из-за обстрелов отключилось электричество, что может повлиять на безопасность работы Запорожской АЭС. Он призвал к прекращению всяких военных действий вокруг ЗАЭС.
“Медиазона” сообщает 6 219 погибших российских военных, чьи имена были установлены по открытым источникам. В лидерах по потерям остаются Дагестан и Бурятия. Российские военные продолжают публиковать в соцсетях селфи с геотегами – вот вторая серия путеводителя по пунктам размещения российских вооруженных сил.
Деоккупация, оккупация, ущерб
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о начале "фильтрационных мероприятий" в Балаклее после ее освобождения. Агентство Associated Press опубликовало снимки из освобожденной деревни Граково: украинские полицейские эксгумируют тела неопознанных людей. В подписи к снимку сказано, что это тела жителей, убитых российскими военными.
Российские власти продолжают готовиться к “референдумам” в Херсонской и Запорожской областях, а также в так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Теперь ориентировочной датой их проведения считается 4 ноября, потому что, по слухам, Путину не терпится провести эти “референдумы”, а местное население якобы беспокоится, что голосование постоянно откладывается. Российский глава аннексированного Крыма попробовал было сказать, что можно присоединить захваченные территории и без референдумов, но в Кремле с ним не согласились.
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев будет добиваться от России выплаты репараций в размере 300 миллиардов долларов. Он выступил за принятие Генассамблеей ООН резолюции по установлению международного компенсационного механизма.
Международное эхо войны
- Совет ЕС утвердил приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией с 12 сентября. Это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документов и увеличению времени оформления визы. Еврокомиссия в связи с этим опубликовала свои визовые рекомендации: заявки на туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь, а многократные долгосрочные визы постараются вовсе не выдавать.
- Россия допустила введение виз для граждан Украины с 1 января 2023 года.
- Страны ЕС не договорились о введении потолка цен на российский газ: часть стран-участников ЕС высказалась за введение потолка на любой газ, а часть выступила против идеи потолка в принципе. При этом глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил в интервью WienerZeitung, что Путин своим газовым шантажом лишь демонстрирует эффективность введенных против России санкций.
- Financial Times и Washington Post утверждают, что Российский олигарх Михаил Фридман вел переговоры с представителем США о выделении миллиарда долларов на восстановление Украины в обмен на снятие с него санкций Великобритании.
- Евросоюз согласовал выделение Украине нового транша макроэкономической помощи на пять миллиардов евро.
Русская жизнь: депутаты
Жители улицы Героя России Кутузова во Владимире подали в суд на местный совет депутатов, в начале июля присвоивший их улице такое название в честь генерал-лейтенанта, погибшего в Украине. Владимирцы требуют отменить решение и вернуть улице прежнее название – Парижской коммуны.
Группа муниципальных депутатов Ломоносовского района Москвы призвала Путина сложить полномочия президента, потому что его взгляды и модель управления “безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала". На депутатов петербургского муниципального образования Смольнинское, которые ранее призвали Госдуму обвинить Путина в госизмене за развязанную им войну в Украине, уже составили административные протоколы о “дискредитации” российской армии – вот интервью с ними.
Путинская “безнадежно устаревшая” модель управления предполагает проведение референдумов и выборов в военное время. В России выборы уже идут, московские наблюдатели говорят, что главным методом обеспечения нужного результата – помимо широких репрессий и прямых фальсификаций – является на этот раз “сушка явки”. На этих выборах губернаторами будут избраны сразу два бывших чиновника аппарата президента – в связи с выдвижением им пришлось раскрыть свои доходы, что позволило “Верстке” вычислить: чиновники низшего звена АП догнали депутатов Госдумы по ежегодным доходам, а за последние четыре года их зарплаты выросли почти в полтора раза.
Группа депутатов Госдумы и сенаторов от “Единой России”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливой России” и “Новых людей” подготовила поправки в закон “Об образовании”, предусматривающие введение обязательных федеральных программ по гуманитарным предметам в школе. Сейчас школы самостоятельно готовят программы преподавания, ориентируясь на федеральные рекомендации. Если новый закон примут, учитель уже не сможет сам выбирать, что важно, а что нет.
Россия: разного рода враги
- Новыми “иностранными агентами” в пятницу вечером были объявлены журналисты Юлия Латынина, Майкл Наки, авторы Радио Свобода Елена Шукаева и Андрей Афанасьев, историк Тамара Эйдельман и политолог Валерий Соловей. В то же время петербургский ВИЧ-сервисный фонд “Гуманитарное действие”, помогающий наркопотребителям, исключили из реестра “иностранных агентов” в связи с “прекращением организацией выполнения функций иностранного агента” (что бы это ни значило).
- Административные протоколы о “дискредитации” российской армии составлены на театрального критика, главреда журнала “Театр” Марину Давыдову и драматурга Михаила Дурненкова.
- Суд в Москве продлил политику Илье Яшину арест по уголовному делу о “фейках” про российскую армию – до 12 ноября. Это было сделано в закрытом режиме: заседание закрыли, как только Яшин сказал, что не служил в армии. Следователь посчитал, что причины освобождения от армии – медицинская тайна.
- В Казани прошли новые обыски по делу об “оправдании терроризма” в связи с публикацией видео о том, как российского посла в Варшаве обливают красной краской.
- В Элисте неизвестные жестоко избили корреспондента "Кавказского узла" Бадму Бюрчиева. Сам он связывает нападение с тем, что позволил себе подшутить над главой Калмыкии Бату Хасиковым в своем телеграм-канале. Нападавших, конечно, не нашли.
- В Москве по делу о госизмене арестовали Михаила Баранова. В 2010 году он работал ведущим специалистом в 353-м военном представительстве Минобороны в подмосковных Луховицах, а в 2019 году – в самолетостроительной корпорации “МиГ”.
- Суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Яшара Шихаметова к 11 годам лишения свободы по делу "Хизб ут-Тахрир". По делу "Хизб ут-Тахрир" – организации, не запрещенной в Украине и в большей части европейских стран – в аннексированном Россией Крыму с 2014 года арестовано более 70 человек. "Мемориал" считает их преследование политически мотивированным: в 2014 году крымские татары выступали против присоединения к России.
- Таганский суд Москвы признал законным штраф в 21,7 млрд рублей, назначенный компании Google. Штраф был вынесен мировым судьей за то, что Google не ограничила доступ на YouTube к материалам, посвященным войне в Украине.
- “Яндекс.Музыка” без объяснения причин удалила подкаст “Новой газеты.Европа” “Что нового?”, издание Republic с 1 сентября добровольно отказалось от статуса СМИ, который присваивает Роскомнадзор (ради упрощения работы).
- “Коммерсант” подсчитал, что из-за войны в Украине и введенных в связи с этим санкций в ближайшие десять лет на российский рынок не выйдут около 300 разрабатываемых лекарств, в том числе для борьбы с заболеваниями, которые сейчас считаются неизлечимыми.
Скорбящая Британия
В Великобритании сегодня состоится церемония официального возведения на трон короля Карла III. Приспущенные по всей стране флаги поднимут на один день в честь нового короля. Накануне король встретился с премьер-министром Лиз Трасс, принял участие в поминальной службе в соборе св. Павла и выступил с первым обращением к народу. Каким будет правление нового монарха, предсказывается здесь; тут читайте, что теперь будет с британскими почтовыми марками, монетами, банкнотами и паспортами с изображением Елизаветы II.
Съемки сериала “Корона” приостановлены в связи со смертью королевы (пятый сезон должен был выйти в ноябре этого года). Работники королевской почты и британские железнодорожники отменили намеченные на сентябрь забастовки. День похорон еще не определен, но его, скорее всего, объявят выходным.
Ссылки для чтения
- Вторая мировая война. Отрывок из книги Сергея Ярова “Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде 1941–1942 гг.” – о культивировании образа “ленинградца-героя” и отказе от эвакуации. Или фрагмент из коллективной монографии “Память о Второй мировой войне за пределами Европы” (изд-во ЕУ СПб), посвященный Монголии.
- Шпионки. Рассказ о жизни Африки де лас Эрас – участнице гражданской войны в Испании, которая с конца 1930-х годов стала сотрудничать с советской разведкой (и дослужилась до полковника). Или отрывок из книги Бена Макинтайра “Агент Соня. Любовница, мать, шпионка, боец” (изд-во Corpus), в котором рассказывается о работе Урсулы Кучински, завербованной на советскую службу Рихардом Зорге, в оккупированной японцами Манчжурии.
- Повествователи и читатели. Галерея ненадежных рассказчиков в русской литературе и анализ самого приема, который авторы использовали для разных целей. Или введение в читателеведение – забавную науку, придуманную в Советском Союзе.
- Рембрандт и реализм. Рассказ искусствоведа Анастасии Семенович о том, что такое реалистическое искусство и почему оно не имеет никакого отношения к реальности. В начале своего текста Семенович пересказывает классическую монографию Светланы Алперс “Искусство описания. Голландская живопись в XVII веке” – вот отрывок из другой, не менее классической работы Алперс “Предприятие Рембрандта. Мастерская и рынок” (изд-во Ad Marginem).
- Одиночество. Два отрывка из книги Дэвида Винсента “История одиночества” (изд-во “НЛО”): первый – о золотом веке альпинизма, и второй – о кроссвордах, паззлах, культуре do-it-yourself и одиноких походах в кинотеатр.
- Уже не обезьяны. Отрывок из книги палеонтолога Генри Джи “Очень краткая история жизни на Земле” (изд-во “КоЛибри”), посвященный одному из предков Homo Sapiens – Homo erectus, человеку прямоходящему. Или фрагмент из книги Александра Маркова и Елены Наймарк “Эволюция человека. Книга 3. Кости, гены и культура” (изд-во “Corpus”), в котором рассказывается об изменениях в диете и освоении новых способов добычи пропитания у ранних Homo.
Искренне Ваши,
Семь Сорок