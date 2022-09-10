Герой России Кутузов и агент Соловей

Доброе утро!

За участие в двух протестных маршах в августе 2020 года суд в Минске приговорил к трем годам “домашней химии” детского онколога Александра Мелешко – лучшего применения детским онкологам в нынешней Беларуси не нашли. В остальном так:

Украинская армия продолжает наступление в Харьковской области; Зеленский заявил об освобождении 30 населенных пунктов.

Российские информагентства сообщают об эвакуации мирных жителей из оккупированных Россией Изюма, Купянска и Великого Бурлука.

В России началось трехдневное голосование на региональных и муниципальных выборах.

Евросоюз приостановил решение об упрощенном визовом режиме с Россией.

В России “иностранными агентами” объявлены Юлия Латынина, политолог Соловей, историк Тамара Эйдельман и журналисты, писавшие для Радио Свобода.

Три муниципальных депутата из совета Ломоносовского района Москвы призвали Путина сложить полномочия.

Сегодня Карла III официально провозгласят королем Великобритании. Накануне он выступил с первым обращением к народу.

Военные сводки

Украинская армия продолжает наступление в Харьковской области. Президент Зеленский заявил в вечернем видеообращении об освобождении более 30 населенных пунктов. Ранее украинский Генштаб сообщал о продвижении на 50 км вглубь территории, находившейся под российской оккупацией. Судя по сообщениям в соцсетях, пока не подтвержденных официально, украинская армия вплотную подошла к Купянску, тогда как другие украинские подразделения находятся недалеко от Изюма – одного из крупнейших пунктов размещения российских военных. По прогнозам американского Института изучения войны (обычно очень консервативным), Купянск должен оказаться под контролем ВСУ в течение ближайших двух дней. Здесь ход украинского наступления комментирует полковник ВСУ Владислав Селезнев, здесь успехи Киева объясняет аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Российское Минобороны в пятницу никак не комментировало утрату контроля над Балаклеей, а лишь заявило об уничтожении очередной установки HIMARS (уже восьмой по российскому счету), опубликовало видео переброски свежих войск на харьковское направление и закрыло комментарии на своих аккаунтах во “ВКонтакте” и “Одноклассниках”. Расстроенные российские пользователи продолжают комментировать потерю Балаклеи в аккаунте Минобороны РФ в Rutube, а оккупационные власти Харьковской области сообщают об эвакуации мирных жителей из Изюма, Купянска и Великого Бурлука, пока находящихся под контролем России.

На этом фоне продолжаются обстрелы Харькова, а также Харьковской и Донецкой областей. В пятницу россияне обстреливали Харьков утром и днем (пострадали 10 человек); в результате ночных обстрелов Харьковской области погибли четыре человека. Глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко пишет о гибели девяти мирных жителей: пятеро были убиты в Бахмуте, двое в Зайцево, один в поселке Нью-Йорк и один – в Федоровке. Еще 23 человека получили ранения. Власти так называемой “ДНР” сообщают об ударе по троллейбусной остановке в центре Донецка, жертвами которого стали два человека. ООН удалось подтвердить данные о более чем 14 тысячах жертв среди мирных жителей за все время войны в Украине.

В ночь на субботу власти Курской области сообщили о нападении на росгвардейцев в приграничном районе: один человек получил ранение, нападавших ищут, связанные с силовиками российские телеграм-каналы пишут об “украинских диверсантах”.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Энергодаре из-за обстрелов отключилось электричество, что может повлиять на безопасность работы Запорожской АЭС. Он призвал к прекращению всяких военных действий вокруг ЗАЭС.

“Медиазона” сообщает 6 219 погибших российских военных, чьи имена были установлены по открытым источникам. В лидерах по потерям остаются Дагестан и Бурятия. Российские военные продолжают публиковать в соцсетях селфи с геотегами – вот вторая серия путеводителя по пунктам размещения российских вооруженных сил.

Деоккупация, оккупация, ущерб

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о начале "фильтрационных мероприятий" в Балаклее после ее освобождения. Агентство Associated Press опубликовало снимки из освобожденной деревни Граково: украинские полицейские эксгумируют тела неопознанных людей. В подписи к снимку сказано, что это тела жителей, убитых российскими военными.

Российские власти продолжают готовиться к “референдумам” в Херсонской и Запорожской областях, а также в так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Теперь ориентировочной датой их проведения считается 4 ноября, потому что, по слухам, Путину не терпится провести эти “референдумы”, а местное население якобы беспокоится, что голосование постоянно откладывается. Российский глава аннексированного Крыма попробовал было сказать, что можно присоединить захваченные территории и без референдумов, но в Кремле с ним не согласились.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев будет добиваться от России выплаты репараций в размере 300 миллиардов долларов. Он выступил за принятие Генассамблеей ООН резолюции по установлению международного компенсационного механизма.

Международное эхо войны

Совет ЕС утвердил приостановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией с 12 сентября. Это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документов и увеличению времени оформления визы. Еврокомиссия в связи с этим опубликовала свои визовые рекомендации: заявки на туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь, а многократные долгосрочные визы постараются вовсе не выдавать.

Россия допустила введение виз для граждан Украины с 1 января 2023 года.

Страны ЕС не договорились о введении потолка цен на российский газ: часть стран-участников ЕС высказалась за введение потолка на любой газ, а часть выступила против идеи потолка в принципе. При этом глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил в интервью WienerZeitung, что Путин своим газовым шантажом лишь демонстрирует эффективность введенных против России санкций.

Financial Times и Washington Post утверждают, что Российский олигарх Михаил Фридман вел переговоры с представителем США о выделении миллиарда долларов на восстановление Украины в обмен на снятие с него санкций Великобритании.

Евросоюз согласовал выделение Украине нового транша макроэкономической помощи на пять миллиардов евро.

Русская жизнь: депутаты

Жители улицы Героя России Кутузова во Владимире подали в суд на местный совет депутатов, в начале июля присвоивший их улице такое название в честь генерал-лейтенанта, погибшего в Украине. Владимирцы требуют отменить решение и вернуть улице прежнее название – Парижской коммуны.

Группа муниципальных депутатов Ломоносовского района Москвы призвала Путина сложить полномочия президента, потому что его взгляды и модель управления “безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала". На депутатов петербургского муниципального образования Смольнинское, которые ранее призвали Госдуму обвинить Путина в госизмене за развязанную им войну в Украине, уже составили административные протоколы о “дискредитации” российской армии – вот интервью с ними.

Путинская “безнадежно устаревшая” модель управления предполагает проведение референдумов и выборов в военное время. В России выборы уже идут, московские наблюдатели говорят, что главным методом обеспечения нужного результата – помимо широких репрессий и прямых фальсификаций – является на этот раз “сушка явки”. На этих выборах губернаторами будут избраны сразу два бывших чиновника аппарата президента – в связи с выдвижением им пришлось раскрыть свои доходы, что позволило “Верстке” вычислить: чиновники низшего звена АП догнали депутатов Госдумы по ежегодным доходам, а за последние четыре года их зарплаты выросли почти в полтора раза.

Группа депутатов Госдумы и сенаторов от “Единой России”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливой России” и “Новых людей” подготовила поправки в закон “Об образовании”, предусматривающие введение обязательных федеральных программ по гуманитарным предметам в школе. Сейчас школы самостоятельно готовят программы преподавания, ориентируясь на федеральные рекомендации. Если новый закон примут, учитель уже не сможет сам выбирать, что важно, а что нет.

Россия: разного рода враги

Новыми “иностранными агентами” в пятницу вечером были объявлены журналисты Юлия Латынина, Майкл Наки, авторы Радио Свобода Елена Шукаева и Андрей Афанасьев, историк Тамара Эйдельман и политолог Валерий Соловей. В то же время петербургский ВИЧ-сервисный фонд “Гуманитарное действие”, помогающий наркопотребителям, исключили из реестра “иностранных агентов” в связи с “прекращением организацией выполнения функций иностранного агента” (что бы это ни значило).

Административные протоколы о “дискредитации” российской армии составлены на театрального критика, главреда журнала “Театр” Марину Давыдову и драматурга Михаила Дурненкова.

Суд в Москве продлил политику Илье Яшину арест по уголовному делу о “фейках” про российскую армию – до 12 ноября. Это было сделано в закрытом режиме: заседание закрыли, как только Яшин сказал, что не служил в армии. Следователь посчитал, что причины освобождения от армии – медицинская тайна.

В Казани прошли новые обыски по делу об “оправдании терроризма” в связи с публикацией видео о том, как российского посла в Варшаве обливают красной краской.

В Элисте неизвестные жестоко избили корреспондента "Кавказского узла" Бадму Бюрчиева. Сам он связывает нападение с тем, что позволил себе подшутить над главой Калмыкии Бату Хасиковым в своем телеграм-канале. Нападавших, конечно, не нашли.

В Москве по делу о госизмене арестовали Михаила Баранова. В 2010 году он работал ведущим специалистом в 353-м военном представительстве Минобороны в подмосковных Луховицах, а в 2019 году – в самолетостроительной корпорации “МиГ”.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина Яшара Шихаметова к 11 годам лишения свободы по делу "Хизб ут-Тахрир". По делу "Хизб ут-Тахрир" – организации, не запрещенной в Украине и в большей части европейских стран – в аннексированном Россией Крыму с 2014 года арестовано более 70 человек. "Мемориал" считает их преследование политически мотивированным: в 2014 году крымские татары выступали против присоединения к России.

Таганский суд Москвы признал законным штраф в 21,7 млрд рублей, назначенный компании Google. Штраф был вынесен мировым судьей за то, что Google не ограничила доступ на YouTube к материалам, посвященным войне в Украине.

“Яндекс.Музыка” без объяснения причин удалила подкаст “Новой газеты.Европа” “Что нового?”, издание Republic с 1 сентября добровольно отказалось от статуса СМИ, который присваивает Роскомнадзор (ради упрощения работы).

“Коммерсант” подсчитал, что из-за войны в Украине и введенных в связи с этим санкций в ближайшие десять лет на российский рынок не выйдут около 300 разрабатываемых лекарств, в том числе для борьбы с заболеваниями, которые сейчас считаются неизлечимыми.

Скорбящая Британия

В Великобритании сегодня состоится церемония официального возведения на трон короля Карла III. Приспущенные по всей стране флаги поднимут на один день в честь нового короля. Накануне король встретился с премьер-министром Лиз Трасс, принял участие в поминальной службе в соборе св. Павла и выступил с первым обращением к народу. Каким будет правление нового монарха, предсказывается здесь; тут читайте, что теперь будет с британскими почтовыми марками, монетами, банкнотами и паспортами с изображением Елизаветы II.

Съемки сериала “Корона” приостановлены в связи со смертью королевы (пятый сезон должен был выйти в ноябре этого года). Работники королевской почты и британские железнодорожники отменили намеченные на сентябрь забастовки. День похорон еще не определен, но его, скорее всего, объявят выходным.

Ссылки для чтения

Вторая мировая война. Отрывок из книги Сергея Ярова “Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде 1941–1942 гг.” – о культивировании образа “ленинградца-героя” и отказе от эвакуации. Или фрагмент из коллективной монографии “Память о Второй мировой войне за пределами Европы” (изд-во ЕУ СПб), посвященный Монголии.

Отрывок из книги Сергея Ярова “Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде 1941–1942 гг.” – о культивировании образа “ленинградца-героя” и отказе от эвакуации. Или фрагмент из коллективной монографии “Память о Второй мировой войне за пределами Европы” (изд-во ЕУ СПб), посвященный Монголии. Шпионки. Рассказ о жизни Африки де лас Эрас – участнице гражданской войны в Испании, которая с конца 1930-х годов стала сотрудничать с советской разведкой (и дослужилась до полковника). Или отрывок из книги Бена Макинтайра “Агент Соня. Любовница, мать, шпионка, боец” (изд-во Corpus), в котором рассказывается о работе Урсулы Кучински, завербованной на советскую службу Рихардом Зорге, в оккупированной японцами Манчжурии.

Рассказ о жизни Африки де лас Эрас – участнице гражданской войны в Испании, которая с конца 1930-х годов стала сотрудничать с советской разведкой (и дослужилась до полковника). Или отрывок из книги Бена Макинтайра “Агент Соня. Любовница, мать, шпионка, боец” (изд-во Corpus), в котором рассказывается о работе Урсулы Кучински, завербованной на советскую службу Рихардом Зорге, в оккупированной японцами Манчжурии. Повествователи и читатели. Галерея ненадежных рассказчиков в русской литературе и анализ самого приема, который авторы использовали для разных целей. Или введение в читателеведение – забавную науку, придуманную в Советском Союзе.

Галерея ненадежных рассказчиков в русской литературе и анализ самого приема, который авторы использовали для разных целей. Или введение в читателеведение – забавную науку, придуманную в Советском Союзе. Рембрандт и реализм. Рассказ искусствоведа Анастасии Семенович о том, что такое реалистическое искусство и почему оно не имеет никакого отношения к реальности. В начале своего текста Семенович пересказывает классическую монографию Светланы Алперс “Искусство описания. Голландская живопись в XVII веке” – вот отрывок из другой, не менее классической работы Алперс “Предприятие Рембрандта. Мастерская и рынок” (изд-во Ad Marginem).

Рассказ искусствоведа Анастасии Семенович о том, что такое реалистическое искусство и почему оно не имеет никакого отношения к реальности. В начале своего текста Семенович пересказывает классическую монографию Светланы Алперс “Искусство описания. Голландская живопись в XVII веке” – вот отрывок из другой, не менее классической работы Алперс “Предприятие Рембрандта. Мастерская и рынок” (изд-во Ad Marginem). Одиночество. Два отрывка из книги Дэвида Винсента “История одиночества” (изд-во “НЛО”): первый – о золотом веке альпинизма, и второй – о кроссвордах, паззлах, культуре do-it-yourself и одиноких походах в кинотеатр.

Два отрывка из книги Дэвида Винсента “История одиночества” (изд-во “НЛО”): первый – о золотом веке альпинизма, и второй – о кроссвордах, паззлах, культуре do-it-yourself и одиноких походах в кинотеатр. Уже не обезьяны. Отрывок из книги палеонтолога Генри Джи “Очень краткая история жизни на Земле” (изд-во “КоЛибри”), посвященный одному из предков Homo Sapiens – Homo erectus, человеку прямоходящему. Или фрагмент из книги Александра Маркова и Елены Наймарк “Эволюция человека. Книга 3. Кости, гены и культура” (изд-во “Corpus”), в котором рассказывается об изменениях в диете и освоении новых способов добычи пропитания у ранних Homo.

Искренне Ваши,

Семь Сорок