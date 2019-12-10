Доброе утро!

Сегодня суд огласит приговор по делу о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года. Тогда погибли 15 человек, еще сто получили ранения. Сегодня на скамье подсудимых 11 человек, никто из них вину не признал. Подробнее тут. Главные события такие:

Встреча лидеров “нормандской четверки” в Париже закончилась договоренностью об обмене всеми “удерживаемыми лицами”, продолжении разведения войск на Донбассе и встрече через четыре месяца. Крым не обсуждался.

Вынесен еще один приговор по “московскому делу”: Эдуард Малышевский получил три года колонии за то, что выдавил стекло в автозаке, а оно упало на росгвардейца.

Мосгорсуд приговорил экс-депутата Верховный Рады Украины к двум годам колонии за камень, брошенный в российское посольство в Киеве в 2014 году. Его задержали в Москве в 2018 году.

Исполком Всемирного антидопингового агентства рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.

В Елисейском дворце

Переговоры между лидерами России, Украины, Франции и Германии продолжались почти до полуночи. Стороны приняли короткое коммюнике – в качестве неотложных мер по стабилизации ситуации на Донбассе в нем указаны поддержание режима прекращения огня, разминирование, обмен “удерживаемыми лицами” в формате “всех на всех” до конца года (Зеленский говорил о 72 пленных), разведение войск еще на трех участках и увеличение числа КПП через линию разграничения.

В течение следующих четырех месяцев будут идти политические переговоры о том, как устроить “особый порядок местного самоуправления” на Донбассе и как это оформить законодательно. Путин опять сказал о необходимости поменять Конституцию Украины, Зеленский повторил, что Конституция неизменна. Через четыре месяца нормандская четверка должна встретиться снова.

Вопрос Крыма не обсуждался, зато обсуждался вопрос о транзите газа – стороны “договорились договариваться”. Здесь собраны все важные детали.

На пресс-конференции по итогам саммита Владимир Зеленский перечислил принципиальные требования, от которых Украина не отойдет ни при каких условиях – они фактически воспроизводили “красные линии”, обозначенные ранее оппозицией. Протестный лагерь, образовавшийся у офиса президента в Киеве, свернут.

Еще немного России на мировой арене

Непосредственно перед саммитом в Париже российский министр внутренних дел Колокольцев отчитался о раздаче 125 тысяч российских паспортов жителям Донбасса, а российский суд приговорил к двум годам колонии бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского за то, что в 2014 году тот бросил камень в российское посольство в Киеве. Рудьковского задержали в 2018 году в Москве, то есть большую часть срока он уже отсидел.

На пресс-конференции в Париже немецкий журналист задал Путину вопрос об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили – вероятно, в надежде услышать что-то об участии в этом преступлении российских спецслужб. Но Путин объяснил, что убитый – “не просто грузин, а жестокий, кровавый боевик, причастный к организации взрывов в московском метро”, а спрашивать о его убийстве смысла не имеет, потому что “это бандитская среда”, в которой возможно все.

Радио Свобода рассказывает о главной фигуре в Evil Corp, против участников которой США ввели санкции. Человека этого зовут Максим Якубец, и он зять бывшего офицера спецназа ФСБ “Вымпел” Эдуарда Бендерского. Человек, подозреваемый в убийстве Хангошвили, тоже связан со спецназом ФСБ “Вымпел”. Даже странно.

Евросоюз намерен создать свой аналог “акта Магнитского”, который позволит вводить санкции против конкретных людей за нарушение прав человека.

Уже введенные санкции, правда, работают не всегда – читайте вторую часть расследования Настоящего Времени о том, как международные компании продолжают работать в Крыму. Речь идет, например, о компании, частично принадлежащей Lufthansa, и о крымском подразделении крупнейшего французского сертификационного агентства Bureau Veritas.

Быстрее, выше, сильнее

Утром в понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал лишить Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года. Российские спортсмены смогут соревноваться только как “нейтральные атлеты”, причем допустят только тех, кто не фигурировал в допинговых расследованиях и чьи данные в базе РУСАДА не были изменены.

Реакции на это решение варьировались от трагических (например, у Евгения Кафельникова) до комических (вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал бойкотировать Олимпиаду, на которую Россию и так не пускают). Глава РУСАДА Юрий Ганус высказался против обжалования решения ВАДА, но слушать Гануса никто не будет, потому что Путин в Париже сказал, что это решение нарушает Олимпийскую хартию и будет обжаловано.

Тем временем в России

Вынесен еще один приговор в рамках “московского дела” – Эдуард Малышевский получил три года колонии за то, что выдавил стекло в автозаке, а оно упало на росгвардейца. У Малышевского очень сложная судьба, почитайте.

Жительницу Кирова оштрафовали на 5 тысяч рублей за чтение имен репрессированных на улице – она с несколькими активистами пыталась воспроизвести традиционную московскую акцию у Соловецкого камня.

Мать Анны Павликовой, обвиняемой по делу “Нового величия”, объявила голодовку в поддержку политзаключенных. К ней присоединились еще несколько женщин, в том числе мать Даниила Конона, которого обвиняли по статье о “массовых беспорядках”, но потом прекратили дело. Теперь Конон требует 1,2 млн рублей за незаконное преследование.

Адвокат бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна говорит, что его подзащитный уже не может встать с постели. Шестун держит голодовку 182 дня. Его обвинили в мошенничестве по следам широких “мусорных” протестов, которым Шестун, как глава района, не препятствовал.

Павел Марущак, осужденный по делу бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера, вчинил иск на 2,25 млн рублей за перевозку в автозаках. Он подсчитал, что провел в них в общей сложности 1600 часов.

Все остальное

Табличка с признанием в любви главе ВТБ Андрею Костину от телеведущей Наили Аскер-заде, исчезнувшая со скамейки в нью-йоркском Центральном парке, ушла с аукциона в фейсбуке за полтора миллиона рублей. Художник Андрей Лоскутов создал на ее основе произведение искусства “Без любви ничего не получится” (шурупы шли в комплекте), которое и купил человек, пожелавший остаться неизвестным. Вырученные деньги будут переведены в Российский фонд помощи, часто собирающий средства через российские государственные телеканалы, на одном из которых работает Наиля Аскер-заде.

Новым и самым молодым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя Санна Марин из социал-демократической партии. Марин происходит из рабочей среды, ее вырастила мать-одиночка, состоявшая в отношениях с другой женщиной, денег в семье никогда не было, и поэтому она верит в социальное государство.

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. На момент извержения там находились около 50 человек. Гибель пятерых подтверждена, еще 23 человека удалось спасти. Найти в живых кого-либо из оставшихся спасатели не надеются.

Шесть ссылок

История. Большой материал о Георгии Жженове и его лагерных мытарствах или поразительная история о том, как один из главных советских плакатистов Алексей Кокорекин в 1959 году неудачно съездил в Индию, умер через шесть дней после возвращения и чуть не заразил оспой всю Москву.

Большой материал о Георгии Жженове и его лагерных мытарствах или поразительная история о том, как один из главных советских плакатистов Алексей Кокорекин в 1959 году неудачно съездил в Индию, умер через шесть дней после возвращения и чуть не заразил оспой всю Москву. Проговорить еще раз. Проект, в котором разные культурные люди, от режиссера Серебренникова до куратора Ванагса, идут в архив музея “Гараж” и собирают там мини-выставки на свой вкус: у кого-то получается исключительно про Мамышева-Монро, а у кого-то сплошные “гробики отринутых стихов”, но интересно. Или разговор Бориса Куприянова с автором “Дома правительства”, историком Юрием Слезкиным – не первый такой разговор, но очень хороший.

Проект, в котором разные культурные люди, от режиссера Серебренникова до куратора Ванагса, идут в архив музея “Гараж” и собирают там мини-выставки на свой вкус: у кого-то получается исключительно про Мамышева-Монро, а у кого-то сплошные “гробики отринутых стихов”, но интересно. Или разговор Бориса Куприянова с автором “Дома правительства”, историком Юрием Слезкиным – не первый такой разговор, но очень хороший. Серьезное. Статья французского философа Катрин Малабу о взаимосвязи политического и биологического в нынешнем странном мире – вопросов больше, чем ответов, но зато они внятные. Или новые виньетки Александра Жолковского (в его исполнении это тоже своего рода философский жанр).

Искренне Ваши,

Семь Сорок