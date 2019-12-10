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Договорились договариваться

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Все, что нужно знать рано утром 10 декабря

Доброе утро!

Сегодня суд огласит приговор по делу о теракте в петербургском метро в апреле 2017 года. Тогда погибли 15 человек, еще сто получили ранения. Сегодня на скамье подсудимых 11 человек, никто из них вину не признал. Подробнее тут. Главные события такие:

  • Встреча лидеров “нормандской четверки” в Париже закончилась договоренностью об обмене всеми “удерживаемыми лицами”, продолжении разведения войск на Донбассе и встрече через четыре месяца. Крым не обсуждался.
  • Вынесен еще один приговор по “московскому делу”: Эдуард Малышевский получил три года колонии за то, что выдавил стекло в автозаке, а оно упало на росгвардейца.
  • Мосгорсуд приговорил экс-депутата Верховный Рады Украины к двум годам колонии за камень, брошенный в российское посольство в Киеве в 2014 году. Его задержали в Москве в 2018 году.
  • Исполком Всемирного антидопингового агентства рекомендовал на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях.

В Елисейском дворце

Переговоры между лидерами России, Украины, Франции и Германии продолжались почти до полуночи. Стороны приняли короткое коммюнике – в качестве неотложных мер по стабилизации ситуации на Донбассе в нем указаны поддержание режима прекращения огня, разминирование, обмен “удерживаемыми лицами” в формате “всех на всех” до конца года (Зеленский говорил о 72 пленных), разведение войск еще на трех участках и увеличение числа КПП через линию разграничения.

В течение следующих четырех месяцев будут идти политические переговоры о том, как устроить “особый порядок местного самоуправления” на Донбассе и как это оформить законодательно. Путин опять сказал о необходимости поменять Конституцию Украины, Зеленский повторил, что Конституция неизменна. Через четыре месяца нормандская четверка должна встретиться снова.

Вопрос Крыма не обсуждался, зато обсуждался вопрос о транзите газа – стороны “договорились договариваться”. Здесь собраны все важные детали.

На пресс-конференции по итогам саммита Владимир Зеленский перечислил принципиальные требования, от которых Украина не отойдет ни при каких условиях – они фактически воспроизводили “красные линии”, обозначенные ранее оппозицией. Протестный лагерь, образовавшийся у офиса президента в Киеве, свернут.

Еще немного России на мировой арене

  • Непосредственно перед саммитом в Париже российский министр внутренних дел Колокольцев отчитался о раздаче 125 тысяч российских паспортов жителям Донбасса, а российский суд приговорил к двум годам колонии бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского за то, что в 2014 году тот бросил камень в российское посольство в Киеве. Рудьковского задержали в 2018 году в Москве, то есть большую часть срока он уже отсидел.
  • На пресс-конференции в Париже немецкий журналист задал Путину вопрос об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили – вероятно, в надежде услышать что-то об участии в этом преступлении российских спецслужб. Но Путин объяснил, что убитый – “не просто грузин, а жестокий, кровавый боевик, причастный к организации взрывов в московском метро”, а спрашивать о его убийстве смысла не имеет, потому что “это бандитская среда”, в которой возможно все.
  • Радио Свобода рассказывает о главной фигуре в Evil Corp, против участников которой США ввели санкции. Человека этого зовут Максим Якубец, и он зять бывшего офицера спецназа ФСБ “Вымпел” Эдуарда Бендерского. Человек, подозреваемый в убийстве Хангошвили, тоже связан со спецназом ФСБ “Вымпел”. Даже странно.
  • Евросоюз намерен создать свой аналог “акта Магнитского”, который позволит вводить санкции против конкретных людей за нарушение прав человека.
  • Уже введенные санкции, правда, работают не всегда – читайте вторую часть расследования Настоящего Времени о том, как международные компании продолжают работать в Крыму. Речь идет, например, о компании, частично принадлежащей Lufthansa, и о крымском подразделении крупнейшего французского сертификационного агентства Bureau Veritas.

Быстрее, выше, сильнее

Утром в понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал лишить Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года. Российские спортсмены смогут соревноваться только как “нейтральные атлеты”, причем допустят только тех, кто не фигурировал в допинговых расследованиях и чьи данные в базе РУСАДА не были изменены.

Реакции на это решение варьировались от трагических (например, у Евгения Кафельникова) до комических (вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал бойкотировать Олимпиаду, на которую Россию и так не пускают). Глава РУСАДА Юрий Ганус высказался против обжалования решения ВАДА, но слушать Гануса никто не будет, потому что Путин в Париже сказал, что это решение нарушает Олимпийскую хартию и будет обжаловано.

Тем временем в России

  • Вынесен еще один приговор в рамках “московского дела” – Эдуард Малышевский получил три года колонии за то, что выдавил стекло в автозаке, а оно упало на росгвардейца. У Малышевского очень сложная судьба, почитайте.
  • Жительницу Кирова оштрафовали на 5 тысяч рублей за чтение имен репрессированных на улице – она с несколькими активистами пыталась воспроизвести традиционную московскую акцию у Соловецкого камня.
  • Мать Анны Павликовой, обвиняемой по делу “Нового величия”, объявила голодовку в поддержку политзаключенных. К ней присоединились еще несколько женщин, в том числе мать Даниила Конона, которого обвиняли по статье о “массовых беспорядках”, но потом прекратили дело. Теперь Конон требует 1,2 млн рублей за незаконное преследование.
  • Адвокат бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна говорит, что его подзащитный уже не может встать с постели. Шестун держит голодовку 182 дня. Его обвинили в мошенничестве по следам широких “мусорных” протестов, которым Шестун, как глава района, не препятствовал.
  • Павел Марущак, осужденный по делу бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера, вчинил иск на 2,25 млн рублей за перевозку в автозаках. Он подсчитал, что провел в них в общей сложности 1600 часов.

Все остальное

  • Табличка с признанием в любви главе ВТБ Андрею Костину от телеведущей Наили Аскер-заде, исчезнувшая со скамейки в нью-йоркском Центральном парке, ушла с аукциона в фейсбуке за полтора миллиона рублей. Художник Андрей Лоскутов создал на ее основе произведение искусства “Без любви ничего не получится” (шурупы шли в комплекте), которое и купил человек, пожелавший остаться неизвестным. Вырученные деньги будут переведены в Российский фонд помощи, часто собирающий средства через российские государственные телеканалы, на одном из которых работает Наиля Аскер-заде.
  • Новым и самым молодым премьер-министром Финляндии станет 34-летняя Санна Марин из социал-демократической партии. Марин происходит из рабочей среды, ее вырастила мать-одиночка, состоявшая в отношениях с другой женщиной, денег в семье никогда не было, и поэтому она верит в социальное государство.
  • На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии произошло извержение вулкана. На момент извержения там находились около 50 человек. Гибель пятерых подтверждена, еще 23 человека удалось спасти. Найти в живых кого-либо из оставшихся спасатели не надеются.

Шесть ссылок

  • История. Большой материал о Георгии Жженове и его лагерных мытарствах или поразительная история о том, как один из главных советских плакатистов Алексей Кокорекин в 1959 году неудачно съездил в Индию, умер через шесть дней после возвращения и чуть не заразил оспой всю Москву.
  • Проговорить еще раз. Проект, в котором разные культурные люди, от режиссера Серебренникова до куратора Ванагса, идут в архив музея “Гараж” и собирают там мини-выставки на свой вкус: у кого-то получается исключительно про Мамышева-Монро, а у кого-то сплошные “гробики отринутых стихов”, но интересно. Или разговор Бориса Куприянова с автором “Дома правительства”, историком Юрием Слезкиным – не первый такой разговор, но очень хороший.
  • Серьезное. Статья французского философа Катрин Малабу о взаимосвязи политического и биологического в нынешнем странном мире – вопросов больше, чем ответов, но зато они внятные. Или новые виньетки Александра Жолковского (в его исполнении это тоже своего рода философский жанр).

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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