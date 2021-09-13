Танкист Александр Невский

Доброе утро!

В субботу по инициативе ФСБ были открыты сразу два новых памятника Дзержинскому – один в Краснодаре, другой – в Симферополе, в аннексированном Россией Крыму. На открытии краснодарского памятника – он стоит во дворе школы, которая находится под патронатом ФСБ, – присутствовал внук основателя ВЧК, рекомендовавший детишкам учиться на трудах своего деда. В остальном так:

В Омске полиция задержала трех активистов из других сибирских городов – просто за то, что они приехали в Омск.

Под Киевом нашли мертвым судью по делу об убийстве Павла Шеремета.

В Праге по запросу Украины задержан россиянин, участвовавший в аннексии Крыма.

Талибы разрешили афганским женщинам учиться в университетах, но отдельно от мужчин и по другой программе.

Российское предвыборное

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала в эфире “Радио России”, что разработчики “Умного голосования” “так или иначе” связаны с Пентагоном, потому что IP-адреса его техподдержки в основном находятся в США.

Впрочем, скоро с этим будет покончено: как рассказал на конференции в Таллинне журналист расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев, в России планируют ввести аккредитацию всех хостинг-провайдеров, а тем, кто ее не получит, будут снижать скорость – вплоть до 24 Кбит в секунду. Мария Захарова уже назвала эту конференцию “форумом оголтелых русофобов”.

О проблемах, с которыми сталкиваются кандидаты-неединороссы в реале, читайте в интервью с ними: 19-летняя Дарья Артамонова, которая баллотируется в Совет депутатов Бердска (Новосибирская область) от оппозиционной коалиции “Бердск 2021”, рассказывает, среди прочего, как неизвестные прислали именной похоронный венок ее родителям и как с выборов сняли почти всех ее коллег по коалиции. Бывший учитель из Ейска Александр Коровайный, которого вынудили уволиться из школы в 2017 году после участия в митинге “Он вам не Димон”, сейчас баллотируется в Госдуму от “Яблока” – удивительно, но суд не стал снимать его с выборов за связь с “экстремистами”, хотя угрозы поступают и ему.

О том, как готовятся к российским выборам в так называемых “ДНР” и “ЛНР”, подробно рассказано здесь: проведена большая кампания по регистрации всех кого можно на “Госуслугах”, но большим успехом она не увенчалась, а какая-либо политическая агитация не велась.

Мощи, гроб и прочее российское

В Петербурге вечером в воскресенье состоялся салют в честь 800-летия Александра Невского (и заодно к 75-й годовщине празднования Дня танкиста). Днем глава РПЦ в сопровождении городских чиновников совершил малый крестный ход: ковчег с мощами Александра Невского пронесли от храма до площади Александра Невского (то есть вынесли за ворота Александро-Невской лавры и занесли обратно). Скромность церемонии объяснили коронавирусом. Вероятно, объясняется она и тем, что Путин избрал другое место для своего александро-невского паломничества, а именно деревню Самолва Гдовского района Псковской области, где на берегу Чудского озера открыли громадный памятник князю (лучше всего его будет видно из Эстонии). Как этот памятник создавался, рассказывается здесь, а причины столь великой любви нынешней российский власти к Александру Невскому здесь анализирует историк Игорь Данилевский.

Жительница Подмосковья Наталья Чуканова принесла гроб с телом сестры к зданию администрации Балашихи, чтобы добиться разрешения на захоронение. Изначально бумагу ей отказывались выдавать потому, что она отказалась платить за похороны 120 тысяч рублей, которые от нее требовал смотритель местного кладбища, а нашла фирму, согласившуюся сделать это гораздо дешевле.

В Иркутской области разбился пассажирский самолет L-410, четыре человека погибли.

В Омске полиция восемь часов удерживала троих активистов, приехавших из Новосибирска и Томска. Они планировали встретиться с местными знакомыми, но не успели. Перед освобождением всех заставили дать письменные объяснения, зачем они приехали в Омск.

В Беларуси

Лукашенко объявил, что Беларусь закупит у России вооружения на миллиард долларов, но откуда у него возьмется этот миллиард, объяснять не стал. Штрафы, которые назначают белорусские суды, растут как на дрожжах (из последнего – больше тысячи долларов за телеграм-стикеры с гербом “Погоня”), но миллиард из этого не выжать.

Белорусский Следственный комитет возбудил уголовное дело против должностных лиц телеканала “Белсат”, базирующегося в Польше, но подробностей пока нет.

В Украине и вокруг нее

В аннексированном Россией Крыму ФСБ ужесточила обвинение заместителю председателя меджлиса крымских татар Нариману Джелялу. Изначально ему предъявляли пособничество в совершении диверсии на газопроводе, а теперь обвиняют в участии в совершении преступления. Что происходит в Крыму после задержания Джеляла и братьев Асана и Азиза Ахтемовых, а также массовых административных арестов людей, требовавших информации об их местонахождении, подробно рассказано тут. Адвокаты и правозащитники связывают дело о “диверсии” на газопроводе с участием Джеляла в международном форуме “Крымская платформа”.

В зоне конфликта на востоке Украины в результате обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов погибли двое украинских военных, еще девять получили ранения и один – травму.

Под Киевом нашли мертвым судью по делу об убийстве Павла Шеремета. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.

В аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, задержан гражданин России Александр Франчетти. Он постоянно жил в Чехии с 2000 года, работал тренером по фитнесу, но регулярно ездил в Крым и в 2014 году участвовал в его аннексии. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим сотрудникам проверить обстоятельства задержания Франчетти.

Вокруг света

В субботу в Кабуле состоялся “марш женщин в поддержку талибов”: около трехсот полностью закутанных в черное женщин прошли по улице с лозунгами в плотном кольце вооруженных талибов. Женщины “требовали” раздельного обучения в вузах. И “Талибан” уже удовлетворил их “требования”: в соответствии с новыми правилами, учиться в вузах женщинам будет можно, но отдельно от мужчин и по специальной программе.

Согласно расследованию The New York Times, в результате американского ракетного удара, который должен был предотвратить очередной теракт в кабульском аэропорту, был убит не террорист, а сотрудник американской НКО и члены его семьи.

Северная Корея заявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности.

Папа римский Франциск отслужил заключительную мессу Международного евхаристического конгресса на Площади Героев в Будапеште, встретился с премьером и президентом Венгрии и лидерами местных христианской и еврейской общин, после чего уехал в Словакию, где пробудет полных два дня.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 18 554, Петербург опередил Москву по заражений. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 7 миллионов 140 тысяч; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 192 749 человек (+788 за сутки).

В Украине заболеваемость тоже растет, но вот рассказ об успешном опыте массовой вакцинации: в курортном городе Моршине на западе страны вакцинировали более 70% населения, чтобы вернуть к жизни местные санатории.

Шесть ссылок

История. Александр Гогун рассказывает, как СССР трижды покорял Афганистан. Или фрагмент из сборника “Дизайн детства” (изд-во “НЛО”) – о самых важных игрушках XX века.

Александр Гогун рассказывает, как СССР трижды покорял Афганистан. Или фрагмент из сборника “Дизайн детства” (изд-во “НЛО”) – о самых важных игрушках XX века. Русская литература. Разговор с историками литературы Еленой Глуховой и Дмитрием Торшиловым об Андрее Белом. Или эссе-расследование Ильи Виницкого о сверхъестественных персонажах в русской литературе, начинающееся с рассказа Юрия Казакова “Кабиасы” (1961).

Разговор с историками литературы Еленой Глуховой и Дмитрием Торшиловым об Андрее Белом. Или эссе-расследование Ильи Виницкого о сверхъестественных персонажах в русской литературе, начинающееся с рассказа Юрия Казакова “Кабиасы” (1961). Стон и стресс. Что известно науке о том, как человек и животные озвучивают секс. Или отрывок из книги биолога Сергея Парина “Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только” (изд-во “Минск: Дискурс”) – о том, что такое боль и чем она отличается от остальных ощущений.

Что известно науке о том, как человек и животные озвучивают секс. Или отрывок из книги биолога Сергея Парина “Стресс, боль и опиоиды. Об эндорфинах и не только” (изд-во “Минск: Дискурс”) – о том, что такое боль и чем она отличается от остальных ощущений. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок