Еще одна ледовая арена

Доброе утро!

Русская православная церковь решила возродить миссионерскую деятельность среди коренных и малочисленных народов Сибири, чтобы воспрепятствовать “романтизации языческих культов”. Теперь шаманы точно не доберутся до Кремля, потому что их будут искоренять прямо на месте. Прочие новости такие:

Возле резиденции Путина в Ново-Огареве журналисты нашли тайную стройку на десятки миллиардов рублей. В Кремле заявили, что "там нет никаких строек".

В Ставропольском крае задержано всё руководство ГИБДД.

Журналисты обнаружили в ковидном реестре Минздрава 29 млн записей – в пять раз больше официального числа заболевших COVID-19 в России.

Самый богатый человек планеты Джеф Безос слетал в космос и поблагодарил за это всех нас.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро вторника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 23 770. Число инфицированных в стране с начала пандемии – 6 миллионов 6 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 149 922 человек (+784 за сутки).

Данные оперативного штаба о жертвах уже давно никто всерьез не воспринимает – исследователи работают исключительно с показателями избыточной смертности. По оценкам, которые приводятся в докладе фонда “Либеральная миссия”, с марта 2020 года по май 2021-го она составила 532 тысячи человек. Эксперты фонда считают, что если бы российские власти ввели осенью прошлого года жесткие ограничения, похожие на те, что вводились весной, им удалось бы спасти примерно 220 тысяч жизней.

Попытки ввести “умные ограничения” нынешним летом привели к тому, что журналистам удалось обнаружить истинное число заболевших COVID-19 в России за весь период пандемии: оказалось, что из QR-кодов для прохода в московские рестораны можно извлечь “Уникальный номер регистровой записи” переболевших. Выяснилось, что в этом регистре уже больше 29 миллионов записей. Из этого следует, что официальное число инфицированных занижено в пять раз, а Россия занимает первое место в мире по числу заболевших в пересчете на миллион населения.

Здесь это расследование комментирует соавтор доклада “Либеральной миссии” экономист Татьяна Михайлова (ей эти цифры кажутся соответствующими действительности). Картина, которая складывается из этого репортажа о перегруженных петербургских моргах, крематориях, больницах и скорых, тоже косвенно подтверждает их истинность. Петербургские врачи считают, что без локдауна с текущей волной не справиться.

Здесь профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказывает об особенностях штамма “дельта” (например, он ставит под угрозу детей и подростков), прививочных тонкостях и необходимости обязательной вакцинации для групп, много контактирующих с другими людьми в процессе работы.

Недостоверная статистика – проблема не исключительно российская. По подсчетам, проведенным индийскими и американскими учеными, число смертей от COVID-19 в Индии может быть занижено в десять раз.

Загадочная русская недвижимость

В расследовании “МБХ Медиа” рассказывается о масштабном строительстве возле резиденции Путина в подмосковном Ново-Огареве: там, как и под Геленджиком, имеется ледовая арена, предположительно связанная подземным тоннелем с нынешней резиденцией президента, а также громадный “гостевой дом”, некий лечебно-профилактический комплекс (тоже, вероятно, с грязью) и вертолетная площадка. Песков сказал, что на месте этой стройки никаких строек нет.

В Ставропольском крае задержали всё руководство местного ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества (которое якобы занималось всем – от продажи красивых номеров до контроля местной торговли), взяточничестве и превышении должностных полномочий. Позже министр внутренних дел Колокольцев уволил также и главу МВД края. Никто бы не обратил особого внимания на эти задержания, если бы в сеть не слили фотографии интерьеров, в которых живет Сафонов: сплошное золото под “старину” и унитаз тоже золотой.

Жена депутаты Госдумы Андрея Лугового (в Великобритании его обвиняют в отравлении полонием бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко) прикупила к имевшейся у них квартире площадью 368 кв. метров еще и соседнюю – она поменьше, всего 200 кв. метров. Стоимость журналисты “Открытых медиа” оценивают в 51 млн рублей, всё это в Лялином переулке.

Здесь соавтор расследования о частной тюрьме с крематорием в окрестностях Петербурга высказывает свои гипотезы о том, зачем такой объект недвижимости кому-то мог понадобиться. Один из вариантов – блажь, сумасбродство.

Прочее российское

Петербургский депутат Максим Резник отказался от участия в выборах в Законодательное собрание города. Он находится под домашним арестом по делу о марихуане, и следователь не дает ему сходить к нотариусу, чтобы заверить документы, необходимые для начала сбора подписей.

В Москве задержали активиста с плакатом "Свободу Навальному". Потом отпустили – под обязательство о явке.

Бывшему полицейскому Сергею Римскому, который уволился из системы МВД в знак протеста против жесткого разгона митингов в поддержку Навального, предъявили обвинения по делу об “оскорблении представителя власти”.

По делу о “торговле детьми” от суррогатных матерей задержана врач московской клиники, у нее дома прошел обыск.

Суд приговорил рабочих Амурского газоперерабатывающего завода, протестовавших против невыплаты зарплат, к реальным срокам от полутора лет до одного года и семи месяцев.

Для особо отважных читателей – портрет Виталия Бородина, который регулярно пишет доносы на журналистов, после чего их включают в разные неприятные реестры и списки. Бородин обещает работать еще лучше и поставить свое доносительство на поток (сейчас, оказывается, еще не поток).

Лукашенко бы в морду дал

Александр Лукашенко раскритиковал посла Беларуси в Риге за то, что тот не отреагировал "по-мужски" на замену государственного белорусского флага на бело-красно-белый во время ЧМ по хоккею. “Посол должен выйти и публично с угрозой, может, для своей собственной жизни, набить тому мерзавцу морду”, – проинструктировал он. На этом фоне новое расследование инициативы BYPOL, в котором говорится, что белорусским гаишникам во время августовских протестов было специально приказано произвольно останавливать машины, избивать водителя и крушить автомобиль, не кажется чем-то особо удивительным.

Суд приговорил 19-летнего минчанина к 4 годам колонии усиленного режима за участие в протестах. Доказательством “приготовления к участию в массовых беспорядках” стали шлем и наколенники (парень увлекался страйкболом).

В Украине

В Киеве во вторник вспоминали журналиста Павла Шеремета, погибшего пять лет назад при взрыве заложенной в его автомобиль бомбы. Заказчики убийства до сих пор не названы, да и в виновности тех, кого обвинение считает исполнителями, есть сомнения: об этом – разговор с главредом “Украинской правды” Севгиль Мусаевой. Вот фильм-биография убитого журналиста.

В совместном расследовании LRT, антикоррупционного Scanner Project и украинской службы Радио Свобода ("Схемы") говорится, что литовская компания Run Engineering, хитро связанная с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, поставляла чешское и немецкое оборудование компании "Воронеж-Аква", которая с 2016 года участвовала в строительстве Таврической и Балаклавской электростанций в Крыму. В 2018 году Run Engineering лишили экспортной лицензии, однако поставки продолжались.

В России придумали, как привлечь жителей так называемых “ДНР” и “ЛНР”, успевших получить российские паспорта, к выборам в Госдуму: будут голосовать онлайн.

Вокруг света

Крупнейший поставщик облачных хранилищ Amazon Web Services перестал обслуживать израильскую компанию NSO Group после того, как стало известно, что ее программа Pegasus использовалась для кибератак на оппозиционных активистов и журналистов по всему миру. В NSO всё отрицают, однако появляются новые подробности: французская Le Monde сообщает, что в списке телефонных номеров для слежки через Pegasus нашли номер президента Франции и членов французского правительства (за ними, предположительно, могли следить власти Марокко). В том же списке обнаружены и номера президента и премьера Казахстана, а также акима Алматы.

На временного президента Мали напали с ножом, но попали в другого человека.

Суд в США приговорил жителя Флориды к восьми месяцам тюрьмы по делу о штурме Капитолия. Пол Ходжкинс стал первым обвиняемым, который получил реальный срок.

Космос и климат

Самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос слетал в космос вместе с братом и еще двумя пассажирами на собственном корабле Blue Origin. Полет прошел в автоматическом режиме и занял чуть меньше 11 минут. После возвращения Безос поблагодарил сотрудников и покупателей Amazon, благодаря которым это стало возможным. Теперь хотя бы понятно, ради чего сотрудникам Amazon приходилось работать в не самых человеческих условиях.

Те, кто критикует миллиардеров-космонавтов, делают это в том числе и из климатических соображений (англ.): один запуск ракеты дает до 300 тонн углекислого газа, которые годами остаются в верхних слоях атмосферы. На фоне этих экологически вредных полетов Евросоюз инициирует масштабную программу “озеленения” экономики. Почему она может оказаться такой же причудой, как суборбитальные полеты миллиардеров, объясняется здесь.

Шесть ссылок

Литература русской эмиграции. Интервью с филологом Марией Рубинс, редактором сборника “Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020)” (изд-во НЛО) – об истории изучения этого феномена, разных эмиграциях и разных авторских стратегиях. Или рассказ набоковеда Андрея Бабикова о том, как он собирается переиздавать всего Набокова в издательстве Corpus.

Интервью с филологом Марией Рубинс, редактором сборника “Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020)” (изд-во НЛО) – об истории изучения этого феномена, разных эмиграциях и разных авторских стратегиях. Или рассказ набоковеда Андрея Бабикова о том, как он собирается переиздавать всего Набокова в издательстве Corpus. Советское. Беседа Александра Гениса с профессором Ириной Паперно – о ее книге "Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения" (изд-во НЛО). Или воспоминания о Николае Константинове (1932–2021) – одном из создателей углубленного преподавания математики в СССР, энтузиасте олимпиад, маткружков и матклассов и сочинителе нестандартных задач, распространявшихся на “листочках”.

Беседа Александра Гениса с профессором Ириной Паперно – о ее книге "Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения" (изд-во НЛО). Или воспоминания о Николае Константинове (1932–2021) – одном из создателей углубленного преподавания математики в СССР, энтузиасте олимпиад, маткружков и матклассов и сочинителе нестандартных задач, распространявшихся на “листочках”. Антропология. Краткая история чистоты в исполнении Ильи Утехина. Или типология роскоши.

Краткая история чистоты в исполнении Ильи Утехина. Или типология роскоши. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок