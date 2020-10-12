Дубинками по голове

Доброе утро!

В КНДР на параде по случаю 75-летия Рабочей партии Кореи показали межконтинентальную баллистическую ракету, очень большую – ее вез 22-колесный транспортер. В других местах демонстрировали грубую силу:

В Минске жестоко разогнали Марш гордости. Задержаны свыше 500 человек.

В субботу Лукашенко встретился с частью политзаключенных в СИЗО КГБ. Светлане Тихановской дали поговорить по телефону с мужем.

В Хабаровске ОМОН разогнал акцию в поддержку Фургала, есть серьезно пострадавшие.

Показатели инфицирования Covid-19 растут по всему миру. В России рекордный прирост фиксируется три дня подряд.

Марш гордости и встреча в КГБ

В воскресенье в Минске прошел многотысячный Марш гордости. На этот раз силовики действовали очень жестко – применялись водометы и светошумовые гранаты, задержаны свыше 500 человек, в том числе журналисты (видео, фото).

Накануне Александр Лукашенко приехал в СИЗО КГБ, куда свезли часть политзаключенных, и четыре с половиной часа о чем-то с ними разговаривал. На встрече, судя по опубликованной фотографии, присутствовали Виктор Бабарико, его сын Эдуард, юрист Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский и политтехнолог Виталий Шкляров. На обнародованном позже 37-секундном видео Лукашенко говорит, что конституцию нельзя писать на улицах. В воскресенье стало известно, что двух участников этой встречи – члена инициативной группы Виктора Бабарико Юрия Воскресенского и директора минского офиса PandaDoc Дмитрия Рабцевича – перевели из СИЗО под домашний арест.

Смысл встречи в КГБ понять сложно: политический обозреватель Игорь Ильяш называет ее попыткой поделить протест на “радикалов” и “умеренных”, политолог Валерий Карбалевич отмечает: жестокий разгон воскресного марша свидетельствует, что диалог с оппозицией будет вестись только с позиции силы.

В субботу впервые за четыре месяца Светлана Тихановская поговорила по телефону с мужем – ее команда записала этот разговор и выложила его в сеть во избежание спекуляций со стороны государственных СМИ. Здесь об обстоятельствах этого звонка рассказывает советник Тихановской Франак Вячорка.

Члена президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского вынудили уволиться с работы – главой стачкома МТЗ он больше не является, но продолжает работать в КС.

Российская жизнь

В субботу в Хабаровске ОМОН жестоко разогнал 92-ю акцию в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Задержаны несколько десятков человек, некоторые из них жестоко избиты. Разгон начался после того, как участники марша, пройдя по городу и вернувшись на главную площадь, начали разбивать палатки. Палатки ОМОН разобрал. Вечером люди снова собрались на площади – чтобы выразить свое негодование по поводу действий ОМОНа. Вот подробный рассказ о пострадавших: активист Александр Приходько, несмотря на сломанный нос, находится в изоляторе, Галине Приданниковой, которую толкнул на асфальт омоновец, предстоит операция, Андрея Маклыгина, которого омоновцы били дубинками по голове, из больницы забрала жена – он периодически теряет сознание. Воскресная акция прошла мирно.

Отдельный сюжет – странное задержание сына Сергея Фургала Антона. В интервью он говорит, что в Следственном комитете с ним целый день беседовали вовсе не о митингах, а об уголовном деле, возбужденном в Хабаровске против его бизнес-партнеров. Связи с отцом, по его словам, у семьи нет.

Прочее российское: жительницу Барнаула оштрафовали на 50 тысяч рублей за видео в TikTok, где она называет Путина пуйлом; умерла одна из пострадавших от взрывов на складе боеприпасов под Рязанью; в Красноярском крае введен режим ЧС из-за разлива топлива в Ангару.

Есть ли в Кыргызстане премьер?

В субботу прежний состав парламента Кыргызстана на внеочередной сессии избрал новым премьер-министром страны Садыра Жапарова, освобожденного из тюрьмы в ночь на 6 октября. Состав правительства при этом решили не менять, но вице-премьер и глава МВД подали в отставку. Позже в субботу Жапаров объявил, что президент Жээнбеков через несколько дней уйдет в отставку, как и обещал ранее. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, освобожденный в ночь на 6 октября, снова задержан – на этот раз по делу об организации массовых беспорядков. В Бишкеке запрещены митинги и введен комендантский час, по городу ездит военная техника.

В воскресенье первый вице-спикер парламента Аида Касымалиева объявила, что на собрании депутатов 10 октября не было кворума, поэтому избрание Жапарова нельзя считать легитимным.

Пандемия наступает

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 13 643 – это уже третий рекорд подряд. В одной только Москве выявлен 4501 новый случай. По словам мэра Собянина, “пандемия наступает” на город. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 285 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 22 597 человек (+149 за сутки). За день в Москве скончались еще 34 человека.

Лидер думских единороссов Сергей Неверов самоизолировался, потому что у него заболел кто-то в семье, коронавирус обнаружен у вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

Рост заболеваемости наблюдается по всему миру. В США врачи объявили президента Трампа незаразным, но второй раунд дебатов все равно уже отменили. О сложностях, которые пандемия создала для президентских выборов в США, рассказано тут.

Другие битвы

В Таджикистане состоялись президентские выборы. Глава ЦИК считает, что они прошли "свободно и демократично". Бывший замминистра экономики Таджикистана Каримджан Ахмедов говорит, что эти выборы следовало бы называть “переназначением”, и объясняет, как президенту Рахмону удается столько лет удерживать власть.

В ночь на субботу в Москве была достигнута договоренность о “гуманитарном перемирии” в Нагорном Карабахе, однако почти сразу стороны конфликта обвинили друг друга в его нарушении. Сегодня продолжатся дипломатические консультации.

Шесть ссылок

История. Разговор с историком Адамом Градилеком о репрессиях против граждан Чехословакии в Закарпатье после передачи региона СССР. Или беседа с криминалистом Виктором Шмаковым о том, как он создал автоматизированную дактилоскопическую систему “Папилон”, почему ушел из милиции и что думает о нынешней российской власти.

Разговор с историком Адамом Градилеком о репрессиях против граждан Чехословакии в Закарпатье после передачи региона СССР. Или беседа с криминалистом Виктором Шмаковым о том, как он создал автоматизированную дактилоскопическую систему “Папилон”, почему ушел из милиции и что думает о нынешней российской власти. Литературные художества. Интервью Павла Пепперштейна в связи с выходом его мемуара “Эксгибиционист”, выстроенного вокруг многочисленных выставок, в которых он принимал участие. Или разговор с художником Александром Флоренским о поэтах, которых он любит и иллюстрирует.

Интервью Павла Пепперштейна в связи с выходом его мемуара “Эксгибиционист”, выстроенного вокруг многочисленных выставок, в которых он принимал участие. Или разговор с художником Александром Флоренским о поэтах, которых он любит и иллюстрирует. Кино. Отчет Константина Львова о фильмах последнего Московского кинофестиваля. Или разговор с режиссером Кристиной Манжулой о ее короткометражном хорроре “Я люблю Еву”, получившем диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на “Кинотавре”, и о хорроре вообще.

Отчет Константина Львова о фильмах последнего Московского кинофестиваля. Или разговор с режиссером Кристиной Манжулой о ее короткометражном хорроре “Я люблю Еву”, получившем диплом Гильдии киноведов и кинокритиков на “Кинотавре”, и о хорроре вообще. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок