Запад поставил на победу Киева

Доброе утро!

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2022 года. Специального упоминания жюри удостоились украинские журналисты – за то, что продолжают работать, несмотря на войну, оккупацию и обстрелы. Которые не прекращаются:

В понедельник Одесса и Одесская область трижды подвергались обстрелам. Погиб по меньшей мере один человек, есть раненые.

В России в День победы были задержаны по меньшей мере 125 человек.

Парад в Москве оказался скромнее, чем в предыдущие годы. Путин не объявил ни войны, ни всеобщей мобилизации.

Владимир Зеленский в праздничном обращении к гражданам сказал, что скоро в Украине будет два Дня победы, а в России не останется ни одного.

В оккупированных Россией украинских городах при усиленных мерах безопасности провели шествия “Бессмертных полков”. В Мариуполе пронесли гигантскую георгиевскую ленту.

Президент США подписал закон о ленд-лизе для Украины. Япония расширила санкции в отношении России.

Военные сводки

В понедельник Россия продолжила попытки наступления на Донбассе, основные бои идут в Луганской области. В прифронтовых районах нет ни воды, ни света, ни газа, но мирное население там все равно остается – вот рассказ о жизни этих людей. Город Попасная окончательно перешел под контроль российской армии – впрочем, от него ничего не осталось. Чем это чревато в военном смысле, объясняется здесь.

Одесса и Одесская область за сутки трижды подвергались ракетным обстрелам – в том числе тогда, когда в Одессе находился глава Евросовета Шарль Мишель. По данным украинских военных, в результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро ранены; вечерние удары уничтожили торговый центр и склад товаров, удары по области – объекты “туристической инфраструктуры”.

На заводе “Азовсталь” в Мариуполе находятся около 600 раненых украинских военных, сказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в интервью украинской службе BBC. Лечить их полноценно не получается из-за нехватки лекарств и перевязочных материалов. В Мариуполе остается и восьмилетний автор дневника, фотографии которого распространил 3 мая в фейсбуке мариупольский фотограф и актер Евгений Сосновский: мальчик – родственник Сосновского, здесь Сосновский рассказывает историю появления этого текста и объясняет, что стоит за словами детского дневника (очень страшно).

Вот военные фотографии последних дней.

Зря боялись

Путин, вопреки ожиданиям, не объявил 9 мая ни войну Украине, ни массовую мобилизацию. Только сказал, что нанести “упреждающий удар” по Украине было “единственно правильным решением”. Целью “спецоперации” он назвал защиту русскоязычного населения Донбасса. Здесь эту внезапную корректировку планов комментирует политолог Дмитрий Орешкин. Отсутствие на параде Лукашенко Орешкин объясняет тем, что “от Путина пахнет политическим трупом”, а объявление массовой мобилизации в России называет излишним, потому что в срытом виде она и так идет. Это подтверждает издание “Верстка”, рассказывающее о собрании в депо московского метрополитена, на котором мужчинам было велено пройти внеочередное медобследование для последующей отправки в Украину. Несогласным угрожали увольнением и уголовным преследованием.

Второй неожиданностью 9 мая стала отмена воздушной части парада почти по всей России. Военный эксперт Юрий Федоров полагает, что это объясняется либо опасениями Путина за свою безопасность (самолет ведь можно и уронить), либо его нежеланием пугать Запад. В дальнейшем, по мнению Федорова, Россия будет вести войну на истощение, поскольку считает, что ресурсов у нее больше, чем у Украины.

Возможно, это просчет: 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. По словам украинского политического аналитика Юрия Качуры, это значит, что Запад поставил на победу Киева. (Байдена, правда, беспокоит, что у Путина в сложившейся ситуации нет достойных путей выхода из войны).

Президент Украины в победе не сомневается – в обращении к празднику 9 мая он сказал, что в Украине скоро будет два Дня победы, а “у кого-то не останется ни одного”. По меньшей мере риторическую победу над Путиным Зеленский уже одержал – сравните сами.

Еще о поддержке и сдерживании

США отменили экспортные пошлины на украинскую сталь, чтобы поддержать экономику страны. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал в интервью Financial Times, что страны ЕС должны всерьез подумать о том, чтобы передать замороженные валютные резервы России на послевоенное восстановление Украины.

О том, как ослабить Россию, Евросоюз пока не может договориться. Шестой пакет санкций будет несколько ослабленным: из него исключат запрет для европейских судов на транспортировку российской нефти и топлива третьим странам, но оставят запрет на страхование таких перевозок. Санкции против России расширила Япония – в новый список попали более 130 человек (в том числе премьер Мишустин и родственники друга Путина Геннадия Тимченко) и 70 компаний (в том числе “Алмаз-Антей”).

“Пляска на костях”

Россия организовала празднования Дня Победы в оккупированных городах Украины. В российских государственных медиа отмечалось, что они проходят “в первый раз”, хотя на самом деле в Украине 9 мая отмечали ежегодно. “Бессмертный полк” (львиную долю участников которого, по словам местных жителей, привезли из Крыма) прошествовал в Херсоне, Бердянске, Мелитополе. В Мариуполе по улице пронесли 300-метровую георгиевскую ленту – власти Украины назвали это “пляской на костях”, поскольку в городе еще не разобраны завалы и не похоронены погибшие. В Донецке шествия и парады просто отменили – вероятно, потому что люди из Донецка, собственно, и ходили по Мариуполю с лентой. Жители оккупированных городов отметили такие признаки Дня победы, как рост числа блокпостов, прекращение работы городского транспорта, обилие снайперов на крышах и массовые задержания.

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, указав, что в городе нет работы, не хватает продуктов, люди не выходят из дома, опасаясь похищения, продолжил: “Огромное количество проблем откинули город в его развитии минимум на 30 лет. Но зато мы делаем картинку о том, что мы "верим, чтим, помним". А после этого представители самопровозглашенной власти садятся в немецкие машины и после снятой картинки уезжают. Это же абсурд”.

Несколько абсурдно смотрелось и празднование в Берлине, где полиция запретила демонстрацию российской, советской и украинской символики, однако не особенно следила за исполнением собственных запретов, что дало возможность любителям победы исполнить все обычные ритуалы – вот репортаж “Медузы”. В Варшаве российского посла, возлагавшего цветы на могилы красноармейцев, облили красной краской. Вечером на здание российского посольства в Лондоне спроецировали протестный сине-белый флаг с надписью “Нет войне”.

Смогшие повторить

В преддверии Дня Победы в разных городах России прошли “парады дошколят”, на которых детсадовцы маршировали в костюмах танков и самолетов, города уклеили символикой “спецоперации” (особенно впечатляет почему-то петербургская городская раскраска), а сувенирные лавки снабдили советскими флагами и российскими триколорами с буквой Z. Люди были полны решимости праздновать 77-летие победы, несмотря на войну, которая идет в Украине.

Региональные новостные агентства и главы разных российских регионов хором объявили о появлении у них улиц Захарченко (глава так называемой “ДНР”, убитый в 2018 году неизвестно кем), в колоннах “Бессмертного полка” замечали портрет убитого в 2017 году пророссийского донецкого сепаратиста Гиви и т.д. Путин принял в Кремле отца командира батальона “Спарта” (военного подразделения так называемой “ДНР”, сформированного в 2014 году под началом Моторолы). На параде Путин пообещал, что детей российских военных, погибших или раненных в ходе “спецоперации” в Украине, будут принимать в вузы без экзаменов – им выделят 10% от всех бюджетных мест.

Откуда взялся российский лозунг “Можем повторить”, наделивший День победы милитаристским угаром задолго до начала нынешней войны, подробно рассказывается здесь.

Но был один, который не стрелял

На сайте прокремлевского издания "Лента.ру", одном из самых посещаемых новостных сайтов в России, утром 9 мая появилось множество материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей. Ответственность за подмену взяли на себя руководитель отделов “Экономика” и “Среда обитания” Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова, вот их заявление.

Хакеры взломали программу передач некоторых операторов платного российского телевидения. Вместо названий программ в ночь на 9 мая там появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне". Во время праздничного концерта, который транслировал Первый канал, среди фотографий фронтовиков на заднике сцены появилась фотография Бонни и Клайда.

В реале антивоенные акции успешно пресекались. По данным ОВД-Инфо, в День победы были задержаны 125 человек, из них 82 за антивоенную символику и акции протеста, а еще 43 – за прошлые акции и высказывания, за акции с другой тематикой, а также “в профилактических целях”. Как минимум 37 человек задержали в московском метро с помощью камер с распознаванием лиц (среди них – адвокаты Михаил Бирюков и Юлия Трегубова).

В Москве задержали человека, угощавшего конфетами противников войны, и журналиста, который брал у него интервью. В Московской области – участницу “Бессмертного полка”, под портретом родственника которой значилось: “Он не хотел повторить”. 77-летниюю петербурженку Елену Осипову задерживать не стали – у нее силой отобрали антивоенные плакаты, с которыми она собиралась стоять на Невском.

На петербургского муниципального депутата Сергея Самусева составили административный протокол о “дискредитации” российской армии за фотографию узника нацистских лагерей Бориса Романченко, убитого российской ракетой в Харькове. Протокол по той же статье составили на Владимира Салтевского, вышедшего на шествие “Бессмертного полка” в Новосибирске с плакатом "Мне стыдно за вас, внуки. Мы воевали за мир, вы выбрали войну" – в интервью он объясняет, что сделал это “ради себя”, чтобы потом было не стыдно смотреть в глаза детям.

Приходить на шествия "Бессмертного полка" с плакатами против войны в Украине призывало, в частности, движение "Весна" – здесь его координатор Богдан Литвин объясняет зачем. (Об уголовном деле против участников “Весны” о “создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан”, подозреваемым по которому проходит в том числе и Литвин, читайте здесь).

Суд в Новосибирске арестовал на семь суток депутата горсовета Светлану Каверзину. Накануне ее задержали за пост в Telegram, в котором она приглашала жителей своего района на традиционную акцию памяти жертв войны 8 мая (“организация акции без согласования”).

Среди задержанных и арестованных за прошлые действия – руководитель архангельского отделения партии ПАРНАС Юрий Щербачев (на него составлен протокол о “дискредитации” за антивоенные посты), бывший оператор штаба Навального в Архангельске Руслан Ахметшин (“реабилитация нацизма”), автор телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов (его арестовали на 25 суток после выхода из спецприемника, где он отсидел десять – “повторное нарушение порядка проведения акции”). У воронежских журналистов прошли обыски по делу о “лжеминировании”.

Пять ссылок о Второй мировой войне

Базовые определения. Чем нацизм отличается от фашизма, в чем смысл социализма в словосочетании “национал-социализм”, были ли неизбежны война и холокост – объясняет историк Татьяна Тимофеева.

Чем нацизм отличается от фашизма, в чем смысл социализма в словосочетании “национал-социализм”, были ли неизбежны война и холокост – объясняет историк Татьяна Тимофеева. Холокост. Константин Митрошенков рассказывает о жизни и основных книгах Примо Леви. Оперный режиссер-постановщик Мстислав Пентковский объясняет, почему в Мариинском театре в этом году больше не идут оперы "Дневник Анны Франк" и "Брундибар".

Константин Митрошенков рассказывает о жизни и основных книгах Примо Леви. Оперный режиссер-постановщик Мстислав Пентковский объясняет, почему в Мариинском театре в этом году больше не идут оперы "Дневник Анны Франк" и "Брундибар". Негероическое. Рассказ о том, как относились к женщинам на фронтах Великой Отечественной войны и после победы. Или монологи детей войны о пережитой травме и нынешней российской “спецоперации”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок