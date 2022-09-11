“Без света или без вас? Без вас”

Доброе утро!

В Петербурге полиция задержала несовершеннолетнюю посетительницу феминистского кафе “Нормальное место”. “Сигнал” в полицию поступил от известного “охотника за ЛГБТ” Тимура Булатова – он не отличает феминисток от лесбиянок и считает, что в кафе занимаются “пропагандой среди несовершеннолетних”. А происходит тем временем следующее:

Украинская армия вошла в города Изюм и Купянск; российские военные оставили север Харьковской области, погранпереход Гоптовка и город Волчанск перешли под контроль Украины.

Минобороны России отразило отступление на картах и заявило об "операции по свертыванию и организованной переброске войск".

Вечером в воскресенье после ракетных ударов России без электричества остались сразу несколько областей Украины.

В России завершилось трехдневное голосование на выборах разного уровня. Везде побеждают кандидаты власти, в связи с выборами задержаны 30 человек.

Жители Хабаровского края создали петицию за отправку губернатора Дегтярева на фронт.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II назначены на 19 сентября.

Наступление ВСУ в Харьковской области

По подсчетам президента Украины Владимира Зеленского, в последние несколько дней украинская армия освободила около двух тысяч квадратных километров своей территории. “Российская армия демонстрирует то, что умеет лучше всего, – показывает спину”, – заявил он в вечернем видеообращении в субботу. К вечеру 10 сентября Вооруженные силы Украины вошли в города Купянск и Изюм, развивая наступление на Лиман Донецкой области. В Изюме россияне оставили некоторое количество своей военной техники. В воскресенье появились сообщения об отступлении российской армии с севера Харьковской области: под контролем украинских военных оказались город Волчанск, поселок Казачья Лопань и пункт погранперехода Гоптовка.

Россия назвала отступление “операцией по свертыванию и организованной переброске войск”; свои территориальные потери Минобороны РФ не комментировало, но показало их на карте во время очередного брифинга. На том же брифинге официальный представитель МО РФ Конашенков заявил, что с шестого по десятое сентября при наступлении ВСУ в Харьковской и Херсонской областях погибли более четырех тысяч украинских военных, а еще более восьми тысяч получили ранения. По данным источников “Медузы” в околокремлевских кругах, “референдумы” о присоединении к России на оккупированных территориях “поставили на стоп”, потому что российские политтехнологи “******* [спешно уехали] из Харьковской и Запорожской областей”.

В ночь на воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров нервно отреагировал на наступление ВСУ. "Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство министерства обороны, руководства страны чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле", – записал он голосовое сообщение. Кадыров пообещал подписчикам быстрый повторный захват освобожденных городов и успешную операцию по захвату Одессы. Командование ВСУ действительно сообщило о переброске 1300 кадыровцев в Херсонскую область.

Жители Хабаровского края, со своей стороны, создали петицию, в которой просят отправить на фронт губернатора Михаила Дегтярева: "Предлагаем освободить губернатора от занимаемой должности с целью осуществления его мечты, поездки на фронт для участия в боевых действиях на передовой", – говорится в петиции. Ранее Дегтярев сетовал, что не может уехать на фронт, потому что до должности возглавляет территориальную оборону Хабаровского края.

Но конца войне нет

В ночь на воскресенье российские войска нанесли ракетные удары по Покровску Донецкой области: по меньшей мере четыре человека погибли и шесть получили ранения. Обстрелам подверглась также Харьковская область и город Вознесенск Николаевской области, находящийся в 30 км от Южноукраинской АЭС.

Вечером в воскресенье в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Россия нанесла удары по нескольким украинским ТЭЦ, в результате чего обесточенными оказались сразу несколько областей страны: полный блэкаут наступил в Харьковской и Донецкой областях, частичный – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской. В Харькове жертвой удара по ТЭЦ-5, одной из крупнейших в Украине, стал по меньшей мере один человек. В городе остановилось метро. В разных регионах страны остановились поезда. Президент Украины написал в телеграме , обращаясь к российским оккупантам: “Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас? Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Но история все расставит по своим местам. И мы будем с газом, светом, водой и едой… и БЕЗ вас”.

В Белгороде по какой-то причине тоже произошло частичное отключение электричества. Как воспринимают изменившуюся ситуацию на фронте жители Белгородской области, читайте тут (спойлер: вопреки всякой логике они боятся, что придут украинцы и сделают из них “Белгородскую народную республику”).

В ночь на 11 сентября была полностью остановлена Запорожская АЭС. В воскресенье ситуацию вокруг атомной станции обсудили по телефону Макрон и Путин. В заявлении Кремля говорится, что лидеры двух стран выразили готовность к "неполитизированному взаимодействию" по вопросу АЭС с участием МАГАТЭ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости создания вокруг ЗАЭС “охранной зоны ядерной и физической безопасности”. По его словам, начаты консультации по этому вопросу.

Подробности деоккупации

Украинский военный Анатолий Прыхруша, возглавляющий отряд, который принимал участие в боях за Балаклею, в интервью Washington Post сказал, что они были "ожесточенными и кровопролитными". Для российской армии эти бои тоже не были легкими, там в плен попали морпехи из Калининградской области – вот история одного из них.

В субботу власти Харьковской области совместно с военными официально подняли украинский флаг в Балаклее. В городе задержан начальник полиции, сотрудничавший с оккупационными властями; по подозрению в госизмене задержан также бывший глава СБУ по Харьковской области Роман Дудин – Зеленский уволил его 29 мая.

Международное эхо войны

Латвия до лета 2023 года прекращает выдачу новых временных видов на жительство гражданам России и Беларуси, продление уже имеющихся слегка усложнят (нужно будет сдать латышский на уровне A2).

Министр иностранных дел Черногории заявил о необходимости присоединиться к ограничениям на въезд для граждан России и ввести визовый режим.

С начала войны десять граждан России обратились к властям Португалии за инвестиционными визами, и всем десятерым отказали.

Власти Молдовы запретили национальной авиакомпании Air Moldova возобновлять рейсы из Кишинева в Москву (они планировались с 1 октября).

Вот рассказ о том, куда бежали граждане России в начале войны, а вот обзор текущего “карточного туризма” – поездок в ближнее зарубежье с целью получения банковских карт, которые работают по всему миру.

Тем временем в России

Завершилось трехдневное голосование на выборах разного уровня. Везде побеждают намеченные властями победители, в ЦИК серьезных нарушений не зафиксировали (хотя они были, как и задержания). Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала не подводить итоги выборов глав регионов и заксобраний раньше 14 сентября, потому что “суеты излишней не надо”. Особо она отметила успех электронного голосования в регионах (там явка составила 83%); в Москве “успех” онлайн-голосования был не столь очевиден, там умудрились даже потерять голос Дмитрия Медведева.

Путин тоже голосовал дистанционно, потом дистанционно запустил самое большое в Европе колесо обозрения на ВДНХ (на следующий день его остановили), принял участие в праздновании 875-летия Москвы и, наверное, смотрел праздничный салют. Вот разговоры с московскими муниципальными депутатами, которые за несколько дней до истечения своих полномочий потребовали отставки Путина. Теперь им на смену придут другие депутаты, которые ничего такого требовать не будут.

Штрафы и аресты:

В Новороссийске возбуждено уголовное дело о “дискредитации” армии в отношении 50-летнего бывшего военного, активиста и автора ютьюб-канала “Дикий десантник” Асхабали Алибекова. Он последовательно выступает против войны. В качестве меры пресечения суд избрал ему подписку о невыезде вкупе с запретом пользоваться интернетом и посещать массовые мероприятия.

В Москве на пять суток арестовали активисток, которые вышли к зданию Минобороны в траурной одежде и рушником с надписью No war.

Суд в Петербурге оштрафовал юрлицо “Лениздат.Ру” на 200 тысяч рублей по статье о распространении “фейков” о российской армии. По этой же статье суд оштрафовал на 60 тысяч рублей главреда “Лениздат.Ру” Екатерину Сергейчеву как должностное лицо. В конце февраля сайт опубликовал подборку антивоенных заявлений других медиа и через несколько дней удалил ее по требованию Роскомнадзора. И вот теперь штраф.

Скорбящая Британия

В субботу Карла III официально провозгласили королем Великобритании. Похороны королевы Елизаветы II пройдут в понедельник 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, этот день будет выходным.

В воскресенье гроб с телом королевы вывезли из замка Балморал в Эдинбург. Этот путь занял шесть часов: по всему маршруту следования траурного кортежа собирались люди, чтобы проститься с королевой. К вечеру гроб прибыл во дворец Холируд в Эдинбурге, сегодня в полдень его перенесут в собор св. Эгидия, который – после поминальной службы – будет открыт для публики. Вечером во вторник гроб будет доставлен на самолете Королевских ВВС в Лондон. Несколько дней он будет находиться в Вестминстер-холле, где тоже будет организовано прощание для публики. На похоронах будут присутствовать мировые лидеры, президент США уже подтвердил свое участие.

Шесть ссылок с бонусом

Японское. История о том, как в эпоху Эдо мужчины стали исполнителями всех женских ролей в театре кабуки и при чем тут Достоевский. Или отрывок из книги Джошуа Фридмана “Японские мифы. От кицунэ и ёкаев до „Звонка“ и „Наруто““ (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный малым богам дикой природы.

История о том, как в эпоху Эдо мужчины стали исполнителями всех женских ролей в театре кабуки и при чем тут Достоевский. Или отрывок из книги Джошуа Фридмана “Японские мифы. От кицунэ и ёкаев до „Звонка“ и „Наруто““ (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”), посвященный малым богам дикой природы. Научно-технический прогресс. Рассказ социолога Виктора Вахштайна о растущей роли дронов и боевых конфликтах будущего, в которых люди вообще перестанут что-либо решать. Или отрывок из книги экономиста Роджера Бутла “Искусственный интеллект и экономика: Работа, богатство и благополучие в эпоху мыслящих машин” (изд-во “Альпина ПРО”), посвященный изменению баланса между работой и личной жизнью.

Рассказ социолога Виктора Вахштайна о растущей роли дронов и боевых конфликтах будущего, в которых люди вообще перестанут что-либо решать. Или отрывок из книги экономиста Роджера Бутла “Искусственный интеллект и экономика: Работа, богатство и благополучие в эпоху мыслящих машин” (изд-во “Альпина ПРО”), посвященный изменению баланса между работой и личной жизнью. Мастера своего дела. Таксидермистка Маргарита Чайка рассказывает об увековечивании домашних животных и стереотипах, преследующих ее интересную профессию; ленфильмовский специалист по шумовому озвучиванию Сергей Фигнер объясняет, как создается звук в кино.

Таксидермистка Маргарита Чайка рассказывает об увековечивании домашних животных и стереотипах, преследующих ее интересную профессию; ленфильмовский специалист по шумовому озвучиванию Сергей Фигнер объясняет, как создается звук в кино. Бонус. Первый выпуск второго сезона подкаста Константина Кропоткина “Квир-беседы”: разговор с беженцем из Украины Юрием, в прошлом советским актером, в котором он в том числе рассказывает об “охоте на геев”, устроенной в середине 1980-х советскими властями Украины.

Искренне Ваши,

Семь Сорок