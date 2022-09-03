Страх и отчаяние в Третьей империи

Доброе утро!
Как всегда по пятницам, российский Минюст пополнил список “иностранных агентов”: звания удостоились музыкант Андрей Макаревич, интервьюер-ютьюбер Екатерина Гордеева, бывший телеведущий Михаил Шац, бизнесмен и филантроп Борис Зимин, главред “Новой газеты. Европа” Кирилл Мартынов, политик Юлия Галямина и еще шесть человек и одна организация. В изменчивом мире дела обстоят так:
- Глава МАГАТЭ заявил, что физическая целостность Запорожской АЭС вызывает беспокойство.
- “Би-би-си” и “Медиазона” подтвердили гибель в Украине 6024 российских военных.
- Оккупационные власти Запорожской области обещают миллион рублей семьям “погибших из-за атак ВСУ”.
- В Москве задержали режиссера, актеров и зрителей уличного спектакля по пьесе Брехта. В театрах снимают спектакли неугодных режиссеров.
- В Украине ввели санкции против дочерей Путина и корпорации “Росатом”.
- “Газпром” полностью остановил “Северный поток” на неопределенный срок.
- Страны G7 договорились ограничить цену на российскую нефть.
Запорожская АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на пресс-конференции, что физическая целостность Запорожской АЭС, которая была нарушена несколько раз, вызывает у него беспокойство. По его словам, делегации МАГАТЭ удалось обойти АЭС, и теперь остающиеся там специалисты будут анализировать технические аспекты. Россия подтвердила, что разрешит международным инспекторам МАГАТЭ постоянно оставаться на ЗАЭС. Свои выводы Гросси изложит в специальном отчете.
В сводке украинского “Энергоатома”, посвященной визиту миссии МАГАТЭ, говорится, что Россия не пропустила на блокпосту большинство иностранных и украинских журналистов, которые должны были освещать работу экспертов на ЗАЭС, самих экспертов не пустили в кризисный центр станции, где находятся российские военные, а оккупационным властям удалось вывести к участникам миссии массовку. Президент Украины заявил, что разочарован тем, что МАГАТЭ не призывает к выводу с территории ЗАЭС российских военных. Здесь визит миссии комментирует бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель: сам факт их приезда он оценивает положительно, как знак отказа России от сознательного доведения ситуации до ядерной катастрофы, однако у него много технических вопросов к членам делегации.
Генштаб украинской армии утверждает, что перед приездом МАГАТЭ россияне вывезли всю военную технику с территории АЭС, однако военные грузовики в машинных залах энергоблоков эксперты видели. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российские военные готовятся эвакуировать сотрудников "Росатома" в Мелитополь.
Правительство Украины расширило санкционный список в отношении России. Помимо дочерей Путина, туда попали свыше 700 физических и юридических лиц, связанных с “Росатомом”, в том числе советник главы госкорпорации Ренат Карчаа, сопровождавший экспертов МАГАТЭ во время осмотра станции. Это человек с яркой биографией, не имеющей ни малейшего отношения к атомной энергетике, почитайте.
Военные сводки
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает в своей сводке о многочисленных отбитых попытках наступления российских войск на Донбассе (Бахмут и деревни вокруг него, Авдеевка и окрестности) и в Бериславском районе Херсонской области, однако ничего не пишет о действиях украинской армии на юге. После сообщения об ударе по российским складам вооружений в Мелитополе в ночь на пятницу, никаких новостей из региона не поступало. Из появляющихся в сети видео, в том числе снятых российскими военными, можно сделать вывод, что Украина действительно понесла большие потери и взяла оперативную паузу в наступлении, продолжая препятствовать снабжению российских войск на правом берегу Днепра. Херсонский журналист Константин Рыженко, проживший в оккупации почти полгода, рассказал в интервью о бурной партизанской деятельности в городе, но заметил, что когда после деоккупации в городе разроют братские могилы, “Буча не покажется таким уж ужасом”.
В ночь на пятницу Россия вновь обстреляла Никопольский район Днепропетровской области (один человек ранен) и нанесла удар по Харькову, разрушив спорткомплекс “Локомотив”. По данным администрации Донецкой области жертвами обстрелов за сутки там стали четыре мирных жителя. Там же состоялся обмен пленными – в Украину вернулись 14 человек. Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 17 человек – что вообще происходит в этом монастыре, оказавшимся на самой линии фронта, читайте здесь. Эвакуировать из-под обстрелов приходится не только людей, но и коров – вот репортаж о жителях Дрогобыча, которые основали у себя молочную ферму, чтобы спасти коров из прифронтовых регионов.
По оценкам украинской разведки, Россия, несмотря на серьезные потери в живой силе, еще может отправить на войну в Украину до 350 тысяч военнослужащих. Что до потерь, то Русской службе “Би-би-си”, ведущей их подсчет по открытым источником совместно с “Медиазоной” и группой волонтеров, удалось подтвердить имена 6 024 погибших российских военных.
О дальнейших перспективах войны здесь рассуждает американский политолог Фрэнсис Фукуяма – он против каких-либо переговоров до вытеснения российской армии к рубежам 23 февраля 2022 года. Той же точки зрения придерживается и Ян Липавский – глава МИД Чехии, председательствующей сейчас в ЕС. Здесь изложены аргументы немецких интеллектуалов и политиков, выступающих против вооружения Украины и за скорейшее прекращение войны путем диалога с Россией.
На оккупированных территориях и в России
Украинская прокуратура установила личность еще одного российского военного, подозреваемого в убийстве мирных жителей в Буче – это лейтенант 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады Николай Соковиков. Сам он свою причастность к убийству отрицает.
Журналистам проекта “Схемы” украинской службы Радио Свобода удалось поговорить с российским танкистом Станиславом Шматовым, разговоры которого с родственниками были ранее перехвачены Службой безопасности Украины. В этих перехватах Шматов, в частности, рассказывает отцу, что его часть уничтожила целую деревню и что военнопленному, не желавшему отвечать на вопросы, отрезали ухо. В разговоре с украинским журналистом Шматов подтвердил, что все в целом так и было, но, узнав, с кем разговаривает, стал угрожать своему собеседнику (хотя сейчас Шматов находится в России): видеоверсия, текстовая версия.
Минобороны России собирается выдавать ветеранам боевых действий бесплатные земельные участки в Крыму и Подмосковье (воистину Третий Рим), а оккупационные власти Запорожской области в лице Балицкого обещают выплатить миллион рублей семьям "погибших из-за атак ВСУ".
С момента гибели украинских военнопленных в колонии в Еленовке прошло больше месяца, но никакого заслуживающего доверия расследования случившегося так и не проведено. Вот попытка “Би-би-си”, основанная на оценках экспертов разных специализаций.
В карельской колонии №9 через некоторое время после визита Пригожина пропал заключенный Дмитрий Городилов. Мать опасается, что его силой отправили в Украину, потому что сидевший с Городиловым Евгений Еременко был там убит.
За последние полтора месяца на юге России произошло как минимум три убийства на почве споров о войне с Украиной – вот эти мрачные истории.
Новости российской культуры, образования и спорта
- Московская полиция вечером в пятницу задержала режиссера, актеров и зрителей уличного спектакля – всего 14 человек. Оперетта "Правосудие", поставленная Всеволодом Лисовским по пьесе Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи", должна была пройти в подземном переходе на проспекте Мира, но всех увезли в ОВД.
- Петербургская филармония отменила выступление Полины Осетинской, заменив ее другим пианистом. Осетинская неоднократно публично осуждала войну.
- По данным журнала “Театр”, московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей режиссера Дмитрия Крымова, выступившего против вторжения в Украину и уехавшего из России.
- Театр на Бронной отменил спектакли Александра Молочникова, выступившего против войны. Ранее Молочникова отстранили от работы в Большом театре.
- Худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский сказал, что театр отменил несколько постановок “в знак уважения к бойцам специальной военной операции”, но не объяснил какие именно.
- Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении в сетку вещания развлекательных передач (но только по выходным).
- В Петербургском университете разогнана программа “Социология и антропология” на факультете свободных искусств и наук (в Смольном колледже): с неугодными преподавателями не продлили контракты, а присматривать за оставшимися поставили “правильного” человека.
- Российским учителям, как выяснила “Верстка”, не будут платить за еженедельные “Разговоры о важном” (а это 34 часа дополнительной нагрузки в год), потому что это “внеурочная деятельность”. Соответственно, воспринимать эти уроки серьезно многие не собираются. Но энтузиасты всегда найдутся – вот расшифровка записи патриотического урока, состоявшегося в одной из московских школ: учительница рассказывает детям, как украинские “националисты” убили четырехлетнего ребенка, а потом объясняет, что русские “патриоты” вторглись в Украину, потому что там живут русские (темой занятия была разница между “патриотами” и “националистами”, пусть и уловить ее на этом примере нелегко). Любопытствующие могут сравнить этот урок с четырехчасовым “разговором о важном”, который провел для белорусских школьников Александр Лукашенко.
- Финал чемпионата России по картингу перенесли из Евпатории в Грозный после взрывов на военном аэродроме в Саках. В гонке должен участвовать внук Путина Роман Фаассен, сын Марии Воронцовой и ее первого нидерландского мужа.
- Во Владимирской области начался суд по иску Алексея Навального к колонии в Мелехово, Навальный участвует по видеосвязи. Как выглядит человек, отбывающий третий подряд срок в ШИЗО, можно увидеть здесь.
Международное эхо войны
- "Газпром" объявил о полной остановке "Северного потока" на неопределенный срок из-за неких неисправностей. Это значит, что Европа в преддверии отопительного сезона остается без российского газа. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести потолок цен на трубопроводный газ из России, а Медведев в ответ написал в телеграме, что тогда российского газа в Европе просто не будет. И вот его уже нет, без всякого потолка.
- Страны G7 договорились о введении предельной цены на российскую нефть через запрет на транспортировку российских нефти и нефтепродуктов, приобретенных по цене выше установленного порога. Сам порог еще обсуждается.
- Евросоюз расширил список россиян, против которых действуют персональные санкции.
- Шведский производитель бытовой техники Electrolux решил уйти из России. Норвежская нефтяная компания Equinor полностью ушла из России, нефтегазовый концерн Shell официально вышел из проекта "Сахалин-2". Карты китайской платежной системы Union Pay перестали работать с терминалами подсанкционных российских банков.
- ФБР и Министерство внутренней безопасности США провели обыски в квартире и доме, которые могут быть связаны с попавшим под санкции российским олигархом Вексельбергом.
- По данным Bloomberg, на следующей неделе Евросоюз предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере $5 млрд евро.
- В четверг исполнился месяц с момента разблокировки украинских черноморских портов. По словам представителя администрации морских портов Украины, за это время образовалась очередь из судов, желающих купить и вывезти украинское продовольствие.
- Как изменилась за полгода войны украинская политика, читайте тут (спойлер: кардинально, но есть опасения, что сложившееся сейчас единство в будущем станет основой для авторитаризма).
Вокруг света
- В Беларуси арестован адвокат Ангельский, защищавший арестованного адвоката Брагинца. 40-летний Дмитрий Кривулько получил полтора года колонии за репост “оскорбительного для Лукашенко” видео.
- В парламенте Казахстана предложили вернуть столице название Астана (ее переименовали в Нурсултан в марте 2019 года, когда Назарбаев сложил с себя президентские полномочия и передал их Токаеву).
- В Аргентине досрочно вышли из тюрьмы оба фигуранта дела о кокаине, найденном в школе при посольстве РФ – бывший аргентинский полицейский Иван Близнюк и моряк Александр Чикало. В ходе процесса оба категорически отрицали свою вину. Откуда в российском посольстве взялись 400 кг кокаина, суды в России и Аргентине так и не выяснили.
- На бывшего президента и действующего вице-президента Аргентины Кристину Киршнер совершено покушение. Стрелял гражданин Бразилии, зачем – пока неизвестно. Киршнер не пострадала, потому что пистолет дал осечку. Киршнер занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, а до этого четыре года страну возглавлял ее муж Нестор, скончавшийся в 2010 году. В Аргентине Киршнер обвиняют в коррупции, прокурор запросил для нее 12 лет тюрьмы и штраф в размере $1 млрд.
- В США бывшего полицейского приговорили к десяти годам за нападение на офицера во время штурма Капитолия. Это пока самый длительный срок, назначенный участникам беспорядков. Президент Джо Байден в обращении к американцам назвал своего предшественника Дональда Трампа и его сторонников “угрозой для страны”.
- Сегодня в тестовый полет вокруг Луны должен отправиться американский корабль “Орион” на сверхтяжелой ракете SLS – здесь рассказывается, как формировалась нынешняя лунная программа США (спойлер: сложно и нелогично).
Ссылки для чтения
- Русские классики. Статья пушкиниста Марка Альтшуллера “Странный роман о Евгении Онегине” из сборника “Пушкин, Кюхельбекер, Грибоедов” (изд-во “Пушкинский дом”). Или отрывок из книги Робин Ф. Миллер “Неоконченное путешествие Достоевского” (изд-во Academic Studies Press), посвященный изменению взглядов Достоевского на православие и на русское крестьянство.
- Сталин. О монументальной трехтомной биографии Сталина, созданной американским историком Стивеном Коткиным, рассуждает Георгий Дерлугьян – макросоциолог, профессор Нью-Йоркского университета Абу-Даби и друг Коткина: часть первая, часть вторая (к выходу первого тома в русском переводе в изд-ве Института Гайдара).
- Рукописи и книги. Беседа с лингвистом и литературоведом Николаем Перцовым, знатоком рукописей Пушкина и Хлебникова. Или интервью с Александром Ерофеевым, одним из первых (и лучших) частных книготорговцев в России.
- Ремейки в искусстве. Искусствовед Мария Мороз рассказывает о самых знаменитых случаях копирования в живописи; критик Анжелика Артюх анализирует перформансы с зашитым ртом, чтобы порассуждать о функциях обезьянничества в актуальной российской культуре.
- Кино. Введение в творчество Вернера Херцога – к 80-летию режиссера. Или беседа с “кинопартизаном” Михаилом Брашинским, автором фильма "Волны" о человеке, ушедшем в лес и оказавшемся в теслианской секте (этот фильм стал самым ярким событием фестиваля "Окно в Европу" в Выборге).
Искренне Ваши,
Семь Сорок