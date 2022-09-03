Страх и отчаяние в Третьей империи

Доброе утро!

Как всегда по пятницам, российский Минюст пополнил список “иностранных агентов”: звания удостоились музыкант Андрей Макаревич, интервьюер-ютьюбер Екатерина Гордеева, бывший телеведущий Михаил Шац, бизнесмен и филантроп Борис Зимин, главред “Новой газеты. Европа” Кирилл Мартынов, политик Юлия Галямина и еще шесть человек и одна организация. В изменчивом мире дела обстоят так:

Глава МАГАТЭ заявил, что физическая целостность Запорожской АЭС вызывает беспокойство.

“Би-би-си” и “Медиазона” подтвердили гибель в Украине 6024 российских военных.

Оккупационные власти Запорожской области обещают миллион рублей семьям “погибших из-за атак ВСУ”.

В Москве задержали режиссера, актеров и зрителей уличного спектакля по пьесе Брехта. В театрах снимают спектакли неугодных режиссеров.

В Украине ввели санкции против дочерей Путина и корпорации “Росатом”.

“Газпром” полностью остановил “Северный поток” на неопределенный срок.

Страны G7 договорились ограничить цену на российскую нефть.

Запорожская АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил на пресс-конференции, что физическая целостность Запорожской АЭС, которая была нарушена несколько раз, вызывает у него беспокойство. По его словам, делегации МАГАТЭ удалось обойти АЭС, и теперь остающиеся там специалисты будут анализировать технические аспекты. Россия подтвердила, что разрешит международным инспекторам МАГАТЭ постоянно оставаться на ЗАЭС. Свои выводы Гросси изложит в специальном отчете.

В сводке украинского “Энергоатома”, посвященной визиту миссии МАГАТЭ, говорится, что Россия не пропустила на блокпосту большинство иностранных и украинских журналистов, которые должны были освещать работу экспертов на ЗАЭС, самих экспертов не пустили в кризисный центр станции, где находятся российские военные, а оккупационным властям удалось вывести к участникам миссии массовку. Президент Украины заявил, что разочарован тем, что МАГАТЭ не призывает к выводу с территории ЗАЭС российских военных. Здесь визит миссии комментирует бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель: сам факт их приезда он оценивает положительно, как знак отказа России от сознательного доведения ситуации до ядерной катастрофы, однако у него много технических вопросов к членам делегации.

Генштаб украинской армии утверждает, что перед приездом МАГАТЭ россияне вывезли всю военную технику с территории АЭС, однако военные грузовики в машинных залах энергоблоков эксперты видели. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российские военные готовятся эвакуировать сотрудников "Росатома" в Мелитополь.

Правительство Украины расширило санкционный список в отношении России. Помимо дочерей Путина, туда попали свыше 700 физических и юридических лиц, связанных с “Росатомом”, в том числе советник главы госкорпорации Ренат Карчаа, сопровождавший экспертов МАГАТЭ во время осмотра станции. Это человек с яркой биографией, не имеющей ни малейшего отношения к атомной энергетике, почитайте.

Военные сводки

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает в своей сводке о многочисленных отбитых попытках наступления российских войск на Донбассе (Бахмут и деревни вокруг него, Авдеевка и окрестности) и в Бериславском районе Херсонской области, однако ничего не пишет о действиях украинской армии на юге. После сообщения об ударе по российским складам вооружений в Мелитополе в ночь на пятницу, никаких новостей из региона не поступало. Из появляющихся в сети видео, в том числе снятых российскими военными, можно сделать вывод, что Украина действительно понесла большие потери и взяла оперативную паузу в наступлении, продолжая препятствовать снабжению российских войск на правом берегу Днепра. Херсонский журналист Константин Рыженко, проживший в оккупации почти полгода, рассказал в интервью о бурной партизанской деятельности в городе, но заметил, что когда после деоккупации в городе разроют братские могилы, “Буча не покажется таким уж ужасом”.

В ночь на пятницу Россия вновь обстреляла Никопольский район Днепропетровской области (один человек ранен) и нанесла удар по Харькову, разрушив спорткомплекс “Локомотив”. По данным администрации Донецкой области жертвами обстрелов за сутки там стали четыре мирных жителя. Там же состоялся обмен пленными – в Украину вернулись 14 человек. Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать 17 человек – что вообще происходит в этом монастыре, оказавшимся на самой линии фронта, читайте здесь. Эвакуировать из-под обстрелов приходится не только людей, но и коров – вот репортаж о жителях Дрогобыча, которые основали у себя молочную ферму, чтобы спасти коров из прифронтовых регионов.

По оценкам украинской разведки, Россия, несмотря на серьезные потери в живой силе, еще может отправить на войну в Украину до 350 тысяч военнослужащих. Что до потерь, то Русской службе “Би-би-си”, ведущей их подсчет по открытым источником совместно с “Медиазоной” и группой волонтеров, удалось подтвердить имена 6 024 погибших российских военных.

О дальнейших перспективах войны здесь рассуждает американский политолог Фрэнсис Фукуяма – он против каких-либо переговоров до вытеснения российской армии к рубежам 23 февраля 2022 года. Той же точки зрения придерживается и Ян Липавский – глава МИД Чехии, председательствующей сейчас в ЕС. Здесь изложены аргументы немецких интеллектуалов и политиков, выступающих против вооружения Украины и за скорейшее прекращение войны путем диалога с Россией.

На оккупированных территориях и в России

Украинская прокуратура установила личность еще одного российского военного, подозреваемого в убийстве мирных жителей в Буче – это лейтенант 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады Николай Соковиков. Сам он свою причастность к убийству отрицает.

Журналистам проекта “Схемы” украинской службы Радио Свобода удалось поговорить с российским танкистом Станиславом Шматовым, разговоры которого с родственниками были ранее перехвачены Службой безопасности Украины. В этих перехватах Шматов, в частности, рассказывает отцу, что его часть уничтожила целую деревню и что военнопленному, не желавшему отвечать на вопросы, отрезали ухо. В разговоре с украинским журналистом Шматов подтвердил, что все в целом так и было, но, узнав, с кем разговаривает, стал угрожать своему собеседнику (хотя сейчас Шматов находится в России): видеоверсия, текстовая версия.

Минобороны России собирается выдавать ветеранам боевых действий бесплатные земельные участки в Крыму и Подмосковье (воистину Третий Рим), а оккупационные власти Запорожской области в лице Балицкого обещают выплатить миллион рублей семьям "погибших из-за атак ВСУ".

С момента гибели украинских военнопленных в колонии в Еленовке прошло больше месяца, но никакого заслуживающего доверия расследования случившегося так и не проведено. Вот попытка “Би-би-си”, основанная на оценках экспертов разных специализаций.

В карельской колонии №9 через некоторое время после визита Пригожина пропал заключенный Дмитрий Городилов. Мать опасается, что его силой отправили в Украину, потому что сидевший с Городиловым Евгений Еременко был там убит.

За последние полтора месяца на юге России произошло как минимум три убийства на почве споров о войне с Украиной – вот эти мрачные истории.

Новости российской культуры, образования и спорта

Московская полиция вечером в пятницу задержала режиссера, актеров и зрителей уличного спектакля – всего 14 человек. Оперетта "Правосудие", поставленная Всеволодом Лисовским по пьесе Брехта "Страх и отчаяние в Третьей империи", должна была пройти в подземном переходе на проспекте Мира, но всех увезли в ОВД.

Петербургская филармония отменила выступление Полины Осетинской, заменив ее другим пианистом. Осетинская неоднократно публично осуждала войну.

По данным журнала “Театр”, московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей режиссера Дмитрия Крымова, выступившего против вторжения в Украину и уехавшего из России.

Театр на Бронной отменил спектакли Александра Молочникова, выступившего против войны. Ранее Молочникова отстранили от работы в Большом театре.

Худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский сказал, что театр отменил несколько постановок “в знак уважения к бойцам специальной военной операции”, но не объяснил какие именно.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил о возвращении в сетку вещания развлекательных передач (но только по выходным).

В Петербургском университете разогнана программа “Социология и антропология” на факультете свободных искусств и наук (в Смольном колледже): с неугодными преподавателями не продлили контракты, а присматривать за оставшимися поставили “правильного” человека.

Российским учителям, как выяснила “Верстка”, не будут платить за еженедельные “Разговоры о важном” (а это 34 часа дополнительной нагрузки в год), потому что это “внеурочная деятельность”. Соответственно, воспринимать эти уроки серьезно многие не собираются. Но энтузиасты всегда найдутся – вот расшифровка записи патриотического урока, состоявшегося в одной из московских школ: учительница рассказывает детям, как украинские “националисты” убили четырехлетнего ребенка, а потом объясняет, что русские “патриоты” вторглись в Украину, потому что там живут русские (темой занятия была разница между “патриотами” и “националистами”, пусть и уловить ее на этом примере нелегко). Любопытствующие могут сравнить этот урок с четырехчасовым “разговором о важном”, который провел для белорусских школьников Александр Лукашенко.

Финал чемпионата России по картингу перенесли из Евпатории в Грозный после взрывов на военном аэродроме в Саках. В гонке должен участвовать внук Путина Роман Фаассен, сын Марии Воронцовой и ее первого нидерландского мужа.

Во Владимирской области начался суд по иску Алексея Навального к колонии в Мелехово, Навальный участвует по видеосвязи. Как выглядит человек, отбывающий третий подряд срок в ШИЗО, можно увидеть здесь.

Международное эхо войны

"Газпром" объявил о полной остановке "Северного потока" на неопределенный срок из-за неких неисправностей. Это значит, что Европа в преддверии отопительного сезона остается без российского газа. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести потолок цен на трубопроводный газ из России, а Медведев в ответ написал в телеграме, что тогда российского газа в Европе просто не будет. И вот его уже нет, без всякого потолка.

Страны G7 договорились о введении предельной цены на российскую нефть через запрет на транспортировку российских нефти и нефтепродуктов, приобретенных по цене выше установленного порога. Сам порог еще обсуждается.

Евросоюз расширил список россиян, против которых действуют персональные санкции.

Шведский производитель бытовой техники Electrolux решил уйти из России. Норвежская нефтяная компания Equinor полностью ушла из России, нефтегазовый концерн Shell официально вышел из проекта "Сахалин-2". Карты китайской платежной системы Union Pay перестали работать с терминалами подсанкционных российских банков.

ФБР и Министерство внутренней безопасности США провели обыски в квартире и доме, которые могут быть связаны с попавшим под санкции российским олигархом Вексельбергом.

По данным Bloomberg, на следующей неделе Евросоюз предоставит Украине пакет финансовой помощи в размере $5 млрд евро.

В четверг исполнился месяц с момента разблокировки украинских черноморских портов. По словам представителя администрации морских портов Украины, за это время образовалась очередь из судов, желающих купить и вывезти украинское продовольствие.

Как изменилась за полгода войны украинская политика, читайте тут (спойлер: кардинально, но есть опасения, что сложившееся сейчас единство в будущем станет основой для авторитаризма).

Вокруг света

В Беларуси арестован адвокат Ангельский, защищавший арестованного адвоката Брагинца. 40-летний Дмитрий Кривулько получил полтора года колонии за репост “оскорбительного для Лукашенко” видео.

В парламенте Казахстана предложили вернуть столице название Астана (ее переименовали в Нурсултан в марте 2019 года, когда Назарбаев сложил с себя президентские полномочия и передал их Токаеву).

В Аргентине досрочно вышли из тюрьмы оба фигуранта дела о кокаине, найденном в школе при посольстве РФ – бывший аргентинский полицейский Иван Близнюк и моряк Александр Чикало. В ходе процесса оба категорически отрицали свою вину. Откуда в российском посольстве взялись 400 кг кокаина, суды в России и Аргентине так и не выяснили.

На бывшего президента и действующего вице-президента Аргентины Кристину Киршнер совершено покушение. Стрелял гражданин Бразилии, зачем – пока неизвестно. Киршнер не пострадала, потому что пистолет дал осечку. Киршнер занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год, а до этого четыре года страну возглавлял ее муж Нестор, скончавшийся в 2010 году. В Аргентине Киршнер обвиняют в коррупции, прокурор запросил для нее 12 лет тюрьмы и штраф в размере $1 млрд.

В США бывшего полицейского приговорили к десяти годам за нападение на офицера во время штурма Капитолия. Это пока самый длительный срок, назначенный участникам беспорядков. Президент Джо Байден в обращении к американцам назвал своего предшественника Дональда Трампа и его сторонников “угрозой для страны”.

Сегодня в тестовый полет вокруг Луны должен отправиться американский корабль “Орион” на сверхтяжелой ракете SLS – здесь рассказывается, как формировалась нынешняя лунная программа США (спойлер: сложно и нелогично).

Ссылки для чтения

Русские классики. Статья пушкиниста Марка Альтшуллера “Странный роман о Евгении Онегине” из сборника “Пушкин, Кюхельбекер, Грибоедов” (изд-во “Пушкинский дом”). Или отрывок из книги Робин Ф. Миллер “Неоконченное путешествие Достоевского” (изд-во Academic Studies Press), посвященный изменению взглядов Достоевского на православие и на русское крестьянство.

Статья пушкиниста Марка Альтшуллера “Странный роман о Евгении Онегине” из сборника “Пушкин, Кюхельбекер, Грибоедов” (изд-во “Пушкинский дом”). Или отрывок из книги Робин Ф. Миллер “Неоконченное путешествие Достоевского” (изд-во Academic Studies Press), посвященный изменению взглядов Достоевского на православие и на русское крестьянство. Сталин. О монументальной трехтомной биографии Сталина, созданной американским историком Стивеном Коткиным, рассуждает Георгий Дерлугьян – макросоциолог, профессор Нью-Йоркского университета Абу-Даби и друг Коткина: часть первая, часть вторая (к выходу первого тома в русском переводе в изд-ве Института Гайдара).

О монументальной трехтомной биографии Сталина, созданной американским историком Стивеном Коткиным, рассуждает Георгий Дерлугьян – макросоциолог, профессор Нью-Йоркского университета Абу-Даби и друг Коткина: часть первая, часть вторая (к выходу первого тома в русском переводе в изд-ве Института Гайдара). Рукописи и книги. Беседа с лингвистом и литературоведом Николаем Перцовым, знатоком рукописей Пушкина и Хлебникова. Или интервью с Александром Ерофеевым, одним из первых (и лучших) частных книготорговцев в России.

Беседа с лингвистом и литературоведом Николаем Перцовым, знатоком рукописей Пушкина и Хлебникова. Или интервью с Александром Ерофеевым, одним из первых (и лучших) частных книготорговцев в России. Ремейки в искусстве. Искусствовед Мария Мороз рассказывает о самых знаменитых случаях копирования в живописи; критик Анжелика Артюх анализирует перформансы с зашитым ртом, чтобы порассуждать о функциях обезьянничества в актуальной российской культуре.

Искусствовед Мария Мороз рассказывает о самых знаменитых случаях копирования в живописи; критик Анжелика Артюх анализирует перформансы с зашитым ртом, чтобы порассуждать о функциях обезьянничества в актуальной российской культуре. Кино. Введение в творчество Вернера Херцога – к 80-летию режиссера. Или беседа с “кинопартизаном” Михаилом Брашинским, автором фильма "Волны" о человеке, ушедшем в лес и оказавшемся в теслианской секте (этот фильм стал самым ярким событием фестиваля "Окно в Европу" в Выборге).

Искренне Ваши,

Семь Сорок