Бык, попавший во дворец

Доброе утро!

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, заявив, что у него слишком мало полномочий. Есть политики, у которых полномочий хоть отбавляй:

Рамзан Кадыров назвал правозащитника Янгулбаева и его семью “пособниками террористов”, судья Сайди Янгулбаев уехал из России.

Великобритания рассказала о планах Кремля привести к власти в Украине пророссийского политика.

Зеленский ввел санкции против 52 российских граждан и 24 компаний.

В России впервые выявлено более 60 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки.

“Уничтожить как пособников террористов”

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых “пособниками террористов” и обвинил их в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции. По его мнению, Янгулбаевых надо задержать и наказать, а если окажут сопротивление – “уничтожить”. "Для них же будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозленные их оскорблениями чеченцы”, – добавил Кадыров в телеграме. После этого судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев с дочерью уехали из России.

Ранее юрист “Комитета против пыток”, сын Сайди Янгулбаева Абубакар обратился в Следственный комитет России с требованием считать угрозой убийством предыдущее заявление Кадырова о том, что его семью “ждет место либо в тюрьме, либо под землей”. Другой сын судьи Янгулбаева, Ибрагим, рассказал в интервью “Дождю” о предыстории конфликта: Ибрагим был администратором пабликов, где открыто критиковались чеченские власти. В 2015 году его вместе с отцом и братом похитили и пытали, отца вынудили уйти в отставку, а потом – посредством фабрикации уголовного дела об экстремизме в отношении сына – уехать из Чечни.

Где находится мать Ибрагима и Абубакара Зарема Мусаева, с похищения которой из нижегородской квартиры начался нынешний виток конфликта, достоверно не известно. Евросоюз призвал Россию немедленно освободить ее. По словам министра информации и печати Чечни Ахмеда Дудаева, Зарема Мусаева отбывает 15 суток административного ареста за нападение на полицейского, о котором ранее упоминал Кадыров. Какой суд и когда приговорил ее к этому сроку, Дудаев не знает.

Абубакар Янгулбаев утверждает, что 15 его родственников, живущих в Грозном, перестали выходить на связь. Он предполагает, что их забрали для записи видео, на котором они будут проклинать его и его родителей.

В других регионах России

В Москве арестован хакер Андрей Новак, один из создателей группы The Infraud Organization, участники которой похищали реквизиты кредитных карт. Ранее он был объявлен в розыск властями США, но Россия выдавать его не планирует.

Как на Дальнем Востоке банкротят Дальнегорский горно-обогатительный комбинат – единственный в России и третий в мире по производству борной кислоты и борных продуктов, 90% которых идет на экспорт, читайте здесь.

Россия – Украина – НАТО

МИД Великобритании выпустил заявление, в котором утверждается, что Кремль готовит операцию по приведению к власти в Украине пророссийского политика. Один из возможных кандидатов – бывший депутат Верховной Рады и бывший член Партии регионов Евгений Мураев. Россия, по информации Лондона, также поддерживает контакты с экс-премьером Николаем Азаровым, бывшими вице-премьерами Сергеем Арбузовым и Андреем Клюевым, бывшим заместителем секретаря СНБО Владимиром Сивковичем. Глава МИД Великобритании призвала Россию к деэскалации. В феврале она планирует приехать с визитом в Москву.

Командующий военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после того, как Минобороны страны дистанцировалось от заявлений, сделанных им во время визита в Индию. Там он сказал, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины, а Россия, наращивая вооружения на украинской границе, просто требует уважения к себе, и оказать это уважение ничего не стоит – тем более, что она его заслуживает.

США просят Россию не публиковать полный текст своего письменного ответа на российские требования так называемых гарантий безопасности. Российский МИД по-прежнему настаивает на обнародовании документа. Здесь эти странные процедуры обмена ультиматумами комментирует бывший посол Украины в США Валерий Чалый. США начали эвакуацию сотрудников посольства в Киеве.

Президент Украины ввел санкции против 52 российских граждан и 24 компаний. В списке – бывший генпрокурор Юрий Чайка и дизайнер Артемий Лебедев, среди компаний – "Ленморниипроект", "Ленпромтранспроект", "Согаз" и другие.

В Украину начала поступать военная помощь из США. Германия, которая отказывается продавать Украине летальное оружие, обещает передать Киеву полевой госпиталь.

Что поступает из России на неподконтрольные Киеву территории “ДНР” и “ЛНР” с гуманитарными конвоями, рассказывается тут (есть подозрение, что под видом медицинского оборудование туда могут поступать контейнеры с радиоактивными отходами).

Вокруг света

В Казахстане 464 человека взяты под стражу как подозреваемые по делам о терроризме и массовых беспорядках.

В Бишкеке – по подозрению в незаконном изготовлении наркотиков – задержан журналист-расследователь Болот Темиров. У него дома нашли пакетик с 7,7 г гашиша. Незадолго до задержания Темиров опубликовал расследование о семье главы Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева. В нем, в частности, рассказывалось о нефтяном бизнесе его родственников. Одновременно с Темировым обыск прошел у акына Болота Назарова, который озвучивал видеоролик о семье Ташиева (у него нашли чуть больше гашиша).

В Турции по обвинению в оскорблении президента арестована известная журналистка Седеф Кабаш. Сначала она сказала в эфире, а потом опубликовала в твиттере поговорку “бык, попавший во дворец, не становится царем – это дворец превращается в хлев”. Если суд признает ее виновной, ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Власти Буркина-Фасо сообщили о мятеже военных, потребовавших от политиков поддержать их в борьбе с радикальными исламистами и отправить в отставку руководителей армии и разведки.

Извержение вулкана на Тонге привело к катастрофическому разливу нефти у берегов Перу.

Хроники пандемии

В России впервые с начала пандемии выявлено более 60 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки – точнее, 63 205 (из них 17,5 тысяч в Москве), по всей стране зарегистрировано 679 смертей от ковида за сутки. В Петербурге на фоне роста заболеваемости полиция провела ночной рейд по барам, которые принципиально не проверяют QR-коды у своих посетителей. Итог – 103 протокола на посетителей баров и 32 протокола на юрлиц. Работа заведений приостановлена.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила собственную свадьбу и объявила о переходе страны на самый высокий уровень ограничений в связи со вспышкой омикрона.

Шесть ссылок

Текущее литературное. Беседа о стихах с Марией Малиновской – поэтессой, переводчицей, лауреатом премии “Поэзия” 2021 года. Или разговор с писательницей Евгенией Некрасовой – о гибридном будущем русской литературы, магическом сознании и умении писать о чужой культуре.

Беседа о стихах с Марией Малиновской – поэтессой, переводчицей, лауреатом премии “Поэзия” 2021 года. Или разговор с писательницей Евгенией Некрасовой – о гибридном будущем русской литературы, магическом сознании и умении писать о чужой культуре. История. Рассказ о том, как издавали и продавали книги в Европе XVIII века, какие были гонорары у авторов и что считалось хорошим названием для бестселлера. Или исчерпывающий рассказ Артема Ефимова о хазарской проблеме в советской историографии.

Рассказ о том, как издавали и продавали книги в Европе XVIII века, какие были гонорары у авторов и что считалось хорошим названием для бестселлера. Или исчерпывающий рассказ Артема Ефимова о хазарской проблеме в советской историографии. Ненужные музеи. Рассказ о воркутинской коллекции лагерных артефактов, которую вынужден был принять на хранение московский Музей истории ГУЛАГа, потому что в Воркуте ее якобы негде (и будто бы некому) показывать. Или история рисунка Михаила Шемякина, подаренного им Якову Друскину в 1971 году – из экспозиции не существующего пока Музея Хармса.

Искренне Ваши,

Семь Сорок